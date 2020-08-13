Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків
У Мінську та інших білоруських містах увечері в четвер тривають акції протесту, що почалися вранці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна.
Акції розосереджені по всій столиці. Люди збираються в районі станції метро "Пушкінська", де двома днями раніше загинув демонстрант; у мікрорайонах Серебрянка, де проходили жорсткі сутички з ОМОНом; Уруччя, на Немизі, Сході та інших локаціях.
Так, наприклад, біля медуніверситету в Мінську на акцію солідарності вийшли понад 300 медиків, поблизу ДК Залізничників зібралися працівники залізниці та місцеві жителі. У спальних районах міста також проходять невеликі акції місцевих жителів.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Захід", акції проходять мирно, багато людей із квітами, кульками, плакатами "Ні насильству". Автолюбителі підтримують учасників сигналами.
На акції виходять також жителі обласних і районних міст.
Поки про розгони і затримання не повідомляється. У попередні дні акції припинялися правоохоронними органами.
Як повідомлялося, жителі Мінська по всьому місту ще зранку почали вибудовуватися в ланцюжки солідарності.
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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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13.08.2020 21:00
Свой народ избивать нельзя за то, что они просто хорошие люди и хотят защитить свои выборы.
Лукашенко дискредитировался себя по полной. Бацка был, как оказалось, липовым, фальшивым потворой.
Да! И путлеру приготовиться !
Это вы называете ненормальными почуттями?
Или о чем вы хотите меня спросить? Для других чувств у меня есть муж и дети.
когда ваш величайший в мире вислюк хотел "посадить Порошенко" - в поддержку нашего Пороха вышло 10-15 000 народу.
А сколько вышло в поддержку вислюка?
А?
не удивительно, что вислюк жидко обделался...
Це повинна робити опозиція..
Але..це не повинно бвти проплачено..Інакше ідейні прихильгики з часом розчаруються..
ПОРОШЕНКО НЕ ВИНЯТОК
Суёшь нос в каждую статью и гадишь.
Был бы умнее- писал бы умное. А так как тупище- тупое и пишешь. Кому нафиг твое мнение здесь нужно, писатель? Горсточка дебилов цензооовских отвечают друг другу и лайкают друг друга..и спамят всех подряд кто имеет другое мнение.
Вы же тролли, выделяетесь очень жирно из тех кто читает и иногда коментирует. Как вас модератор терпит?
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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Stugna UA
@StugnaU
Что то в лесу здохло. Надеюсь, что Лукашенко.
але сьогодні почалили мінські омонівці бити Яндекс таксі(*суто кгб-шна фірма,що зливає інфу про переміщення людей,хх ьелефони,а значить і особисті дані на сервери в Москві)
і навіть важко сказати,за кого ти у цьому випадку..