Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків

У Мінську та інших білоруських містах увечері в четвер тривають акції протесту, що почалися вранці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна.

Акції розосереджені по всій столиці. Люди збираються в районі станції метро "Пушкінська", де двома днями раніше загинув демонстрант; у мікрорайонах Серебрянка, де проходили жорсткі сутички з ОМОНом; Уруччя, на Немизі, Сході та інших локаціях.

Так, наприклад, біля медуніверситету в Мінську на акцію солідарності вийшли понад 300 медиків, поблизу ДК Залізничників зібралися працівники залізниці та місцеві жителі. У спальних районах міста також проходять невеликі акції місцевих жителів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Захід", акції проходять мирно, багато людей із квітами, кульками, плакатами "Ні насильству". Автолюбителі підтримують учасників сигналами.

На акції виходять також жителі обласних і районних міст.

Поки про розгони і затримання не повідомляється. У попередні дні акції припинялися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, жителі Мінська по всьому місту ще зранку почали вибудовуватися в ланцюжки солідарності.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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