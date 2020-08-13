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Новини Революція в Білорусі
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Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків

Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків

У Мінську та інших білоруських містах увечері в четвер тривають акції протесту, що почалися вранці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна. 

Акції розосереджені по всій столиці. Люди збираються в районі станції метро "Пушкінська", де двома днями раніше загинув демонстрант; у мікрорайонах Серебрянка, де проходили жорсткі сутички з ОМОНом; Уруччя, на Немизі, Сході та інших локаціях.

Так, наприклад, біля медуніверситету в Мінську на акцію солідарності вийшли понад 300 медиків, поблизу ДК Залізничників зібралися працівники залізниці та місцеві жителі. У спальних районах міста також проходять невеликі акції місцевих жителів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Захід", акції проходять мирно, багато людей із квітами, кульками, плакатами "Ні насильству". Автолюбителі підтримують учасників сигналами.

На акції виходять також жителі обласних і районних міст.

Поки про розгони і затримання не повідомляється. У попередні дні акції припинялися правоохоронними органами.

Як повідомлялося, жителі Мінська по всьому місту ще зранку почали вибудовуватися в ланцюжки солідарності.

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Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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Білорусь (7987) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+28
Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков - Цензор.НЕТ 7081
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13.08.2020 20:47 Відповісти
+18
Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 5738
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13.08.2020 20:52 Відповісти
+16
Вечером 13 августа в городах Беларуси начались акции протеста. Пока обходится без насилия со стороны силовиков - Цензор.НЕТ 8728
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13.08.2020 20:51 Відповісти
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13.08.2020 21:00
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13.08.2020 21:32 Відповісти
Так він цим постом стебеться над рашкою в мому розумінні, можливо він вкладає інший сенс, але для мене це насміхання над москалями.
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13.08.2020 21:35 Відповісти
Можна вскочити у лайно, навіть лайкаючи нейтральний коментар цього сепара.
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13.08.2020 21:37 Відповісти
щось ті акції нагадують мені московські з білими шарами
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13.08.2020 21:13 Відповісти
Поки протести нічого не змінили, але все рівно будуть нові вибори.
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13.08.2020 21:14 Відповісти
чтобы сябры победили луку забастовки должны быть длительными и масштабными... как когда-то у польской "Солидарности"
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13.08.2020 21:15 Відповісти
Скоро судьба режима Лукашенко будет окончательно решена. Собственно понятно, что режим Лукашенко доживает последние дни.

Свой народ избивать нельзя за то, что они просто хорошие люди и хотят защитить свои выборы.

Лукашенко дискредитировался себя по полной. Бацка был, как оказалось, липовым, фальшивым потворой.
Да! И путлеру приготовиться !
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13.08.2020 21:17 Відповісти
У тебе колись бувають нормальні почуття?
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13.08.2020 21:21 Відповісти
к убийце?
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13.08.2020 21:26 Відповісти
Вона знає про що я запитав.
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13.08.2020 21:27 Відповісти
это любовь?
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13.08.2020 21:28 Відповісти
Запитання не до вас.
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13.08.2020 21:29 Відповісти
смотри, а то жена узнает...
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13.08.2020 21:36 Відповісти
Запий кращу свою колегу по зебільному цеху для чого вона раніше мені подібне писала.
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13.08.2020 21:39 Відповісти
Запитай...
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13.08.2020 21:39 Відповісти
Вы находитесь на политическом форуме, где люди , небезразличные к судьбе тех, кого сейчас просто уничтожают в Беларуси, обсуждают эти события.

Это вы называете ненормальными почуттями?

Или о чем вы хотите меня спросить? Для других чувств у меня есть муж и дети.
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13.08.2020 21:27 Відповісти
Те, що ви мене запитували! Забули? Тоді у мене прохання до вас: більше не звертайтеся до мене з подібними запитаннями. Згода?
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13.08.2020 21:29 Відповісти
Не перекручивайте, речь шла о киевлянах, где вы утверждали то, что 'киевляне не любят зебилов', тогда я вас спросила, любите ли вы кого-то кроме порошенко, имея ввиду киевлян, одесситов, харьковчан и тд. Личная ваша жизнь меня вообще не интересует.
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13.08.2020 21:55 Відповісти
Не обращайте внимание на больного человека. Он на всех кидается от суки. В Киеве команда ЗЕ больше чем порохоботов.
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13.08.2020 21:59 Відповісти


когда ваш величайший в мире вислюк хотел "посадить Порошенко" - в поддержку нашего Пороха вышло 10-15 000 народу.
А сколько вышло в поддержку вислюка?

А?
не удивительно, что вислюк жидко обделался...
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13.08.2020 22:37 Відповісти
у віслюка така карма - обсиратися... у зебілів так само, а потім цим лайном кидатися в інших!
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13.08.2020 22:42 Відповісти
ніяка Влада(за винятком голімих популістів) не має потреби щось доводити на вулицях..
Це повинна робити опозиція..

Але..це не повинно бвти проплачено..Інакше ідейні прихильгики з часом розчаруються..
ПОРОШЕНКО НЕ ВИНЯТОК
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13.08.2020 22:56 Відповісти
И ты чучело цензоровскре не лезь со своими пупыми вопросами к людям.
Суёшь нос в каждую статью и гадишь.
Был бы умнее- писал бы умное. А так как тупище- тупое и пишешь. Кому нафиг твое мнение здесь нужно, писатель? Горсточка дебилов цензооовских отвечают друг другу и лайкают друг друга..и спамят всех подряд кто имеет другое мнение.
Вы же тролли, выделяетесь очень жирно из тех кто читает и иногда коментирует. Как вас модератор терпит?
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13.08.2020 22:02 Відповісти
он хронический дурак от рождения. Не поймет.
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13.08.2020 22:05 Відповісти
зебилы самоудовлетворяются...
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13.08.2020 22:34 Відповісти
вот с кацапосрачей..мне интересен заголовок статьи показался.Российский военкор Семен Пегов, арестованный в Минске: В Белоруссии ощущение, что все против нас
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13.08.2020 21:26 Відповісти
За него там эта лахудра Зейналова вступилась даже, а уж та первостатейная пропагандонка. А значит...
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13.08.2020 21:50 Відповісти
Побузили и будя. Ждите, сябры, через 5 лет будут новые выборы. Может в следующий раз получится.
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13.08.2020 21:27 Відповісти
ложись спать спокойно.
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13.08.2020 21:51 Відповісти
- В Беларуси революция!!!
- Да какая нахрен «революция»!…Обычный «праздник непослушания»… Побесятся да по домам разойдутся, драники жарить…
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14.08.2020 04:49 Відповісти
https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU




Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 8880
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13.08.2020 21:56 Відповісти
але по дорозі не забудьте відпи..дити бариг-виробників шоколаду !!
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13.08.2020 21:59 Відповісти
100%
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13.08.2020 22:44 Відповісти
Сегодня https://news.rambler.ru/cis/44658981-polkovnik-kgb-lssr-v-otstavke-lukashenko-ne-ozhidal-takogo-stsenariya/?utm_campaign=rcm476434aa&utm_medium=rec&utm_source=rambler&utm_content=news.rambler.ru Рамблер начал правильно писать соседнюю страну Беларусь вместо Белоруссии!
Что то в лесу здохло. Надеюсь, что Лукашенко.
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13.08.2020 22:35 Відповісти
раніше їм було насрати..
але сьогодні почалили мінські омонівці бити Яндекс таксі(*суто кгб-шна фірма,що зливає інфу про переміщення людей,хх ьелефони,а значить і особисті дані на сервери в Москві)

і навіть важко сказати,за кого ти у цьому випадку..
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13.08.2020 23:00 Відповісти
Увечері 13 серпня в містах Білорусі почалися акції протесту. Поки що без насильства з боку силовиків - Цензор.НЕТ 4352
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13.08.2020 23:06 Відповісти
Появился интернет включайте рулетку узнаете много интересного. Акцент северо-кавказкий и тд. Их там есть 100%
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13.08.2020 23:15 Відповісти
"обходится без насилия со стороны силовиков"... Так два самолёта из рашки прилетали, забрали своих омоновцев из Беларуси - вот и прекратились "насилия со стороны силовиков". "Герои омона" полетели домой "наводить порядок" у себя в эрефии...
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14.08.2020 05:06 Відповісти
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