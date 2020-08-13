Загиблим під час протестів 10 серпня в Мінську виявився 34-річний Олександр Тарайковський. Сім'я не вірить у те, що в нього був вибуховий пристрій

Загиблим під час розгону мітингу в Мінську 10 серпня виявився 34-річний Олександр Тарайковський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 13 серпня повідомляє "Радіо Свабода".

За словами дружини загиблого, 10 серпня вони з чоловіком близько 20:00 повернулися з прогулянки з донькою. Її чоловік був дуже обурений тим, що людей затримують і розстрілюють. Він дізнався, що люди збираються на мітинг, і сказав їй, що піде в свою квартиру в тому районі. За її словами, чоловік не взяв із собою нічого, крім телефону.

Приблизно о 22:30 чоловік подзвонив дружині й сказав, що збирається додому. Із цього моменту в сім'ї не було ніякої інформації про його місце перебування, його шукали в лікарнях і слідчих ізоляторах.





Жінка не вірить в офіційну версію міністерства внутрішніх справ країни, згідно з якою її чоловік помер через вибух невстановленого пристрою.

13 серпня сім'я чоловіка звернулася до Слідчого комітету, де їм сказали, що загиблий чоловік вважається невстановленим. Однак через кілька годин після його смерті МВС і СК поширили інформацію про його судимість, що означає, що його все ж ідентифікували.

Тарайковський був засуджений до семи років позбавлення волі за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. За словами дружини, чоловік тоді заступився за свою матір, яку побив сусід по кімнаті.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше ввечері 10 серпня під час масових акцій у столиці Білорусі загинула людина. За офіційною версією, у нього в руках вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.