Литва пропонує створити в ЄС фонд підтримки жертв репресій у Білорусі
Литва пропонує створити в рамках Європейського союзу фонд підтримки жертв репресій у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ таку ідею в твіттері висловив міністр закордонних справ балтійської країни Лінас Лінкявічус.
"З огляду на те, що люди Білорусі страждають від репресій, що тривають, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути прийняті найближчим часом", - написав глава зовнішньополітичного відомства в твіттері.
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нет, им нужны не деньги а оружие
добро должно быть с кулаками
1. 1-я танковая группа с усилением следует в направлении Гомель-Мозырь-Пинск-Брест с целью отсечки Украинской границы и предотвращения нанесения ущерба Мозырьскому Нефтегиганту
2. Вспомогательная танковая группа из состава 1-й танковой группы выделяется для блокирования Минска с южного наравления
3. 3-я танковая группа в направлении Могилев-Борисов-Молодечно выходит с целью отсечки границы с Литвой и Латвией
4. Вспомогательная танковая группа выделяется для выдвижения к Минску с северного направления
5. Центральная группа с верными Союзному государству белорусскими войсками усиленным маршем занимает государственную границу Белоруссии по рубежу Брест- Гродно, входит во взаимодействие с 1-й и 2-й танковыми группами
5. Объявляется бесполетная зона...
Примечание: - не исключается при изменении оперативной обстановки высадка парашютных десантов для перекрытия узов дорог по направления Белосток, Вильнюс, Даугавписл.