Литва пропонує створити в ЄС фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Литва пропонує створити в рамках Європейського союзу фонд підтримки жертв репресій у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ таку ідею в твіттері висловив міністр закордонних справ балтійської країни Лінас Лінкявічус.

"З огляду на те, що люди Білорусі страждають від репресій, що тривають, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути прийняті найближчим часом", - написав глава зовнішньополітичного відомства в твіттері.

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