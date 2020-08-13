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Новини Революція в Білорусі
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Литва пропонує створити в ЄС фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Литва пропонує створити в ЄС фонд підтримки жертв репресій у Білорусі

Литва пропонує створити в рамках Європейського союзу фонд підтримки жертв репресій у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ таку ідею в твіттері висловив міністр закордонних справ балтійської країни Лінас Лінкявічус.

"З огляду на те, що люди Білорусі страждають від репресій, що тривають, втрачають роботу і доходи, я пропоную створити фонд Євросоюзу для підтримки жертв репресій у Білорусі. Модальності такого фонду можуть бути прийняті найближчим часом", - написав глава зовнішньополітичного відомства в твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва готова надати притулок жителям Білорусі, - глава МЗС Лінкявічюс

Білорусь (7987) вибори (6726) Литва (2469) Лукашенко Олександр (2668) фонд (262) підтримка (630) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
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Совершенно правильно. РБ маленькая страна(денег не так и много нужно) и для того, чтобы были забастовки рабочих их нужно как-то поддержать финансово. Ведь люди в Беларусь небогатые и у многих нет накоплений, что и останавливает их в принятии решения по участию в забастовке.
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13.08.2020 21:57 Відповісти
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Ротердам+ ?
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13.08.2020 21:48 Відповісти
зелебобикам всё Ротердам икается - у них это слово вызывает слюноотделение и сосательный рефлекс.
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13.08.2020 21:53 Відповісти
Ну шо зразу Зелибобикам?Это было еще при Пеце.Везли уголь з Донбасса,через Росию,а нам впаривали шо это Европа.
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13.08.2020 22:06 Відповісти
Смени методичку. Уже даже зелебобики с портновым признались, что не смогли ничего нарыть на Роттердам+
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13.08.2020 22:26 Відповісти
Та ты шо.Пархатые всех нае...ут.А тебя уже поимели.
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13.08.2020 22:31 Відповісти
Та увянь уже, или покажи, кого посадили за Роттердам+
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13.08.2020 22:32 Відповісти
А где ты видел,шо б пархатый пархатого посадил?
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13.08.2020 22:39 Відповісти
Т.е. на Роттердам+ таки ничего не нарыли. Вот и не п#здИ.
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13.08.2020 22:40 Відповісти
разве деньгами сможешь отбиться от вооруженных до зубов головорезов диктатора
нет, им нужны не деньги а оружие
добро должно быть с кулаками
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13.08.2020 21:54 Відповісти
Совершенно правильно. РБ маленькая страна(денег не так и много нужно) и для того, чтобы были забастовки рабочих их нужно как-то поддержать финансово. Ведь люди в Беларусь небогатые и у многих нет накоплений, что и останавливает их в принятии решения по участию в забастовке.
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13.08.2020 21:57 Відповісти
Неплохо было бы под шумок и фонд поддержки пострадавших от пенсионных и прочих реформ замутить. Беларусам пока не надо, но это лишь вопрос времени.
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13.08.2020 21:58 Відповісти
План "Б":
1. 1-я танковая группа с усилением следует в направлении Гомель-Мозырь-Пинск-Брест с целью отсечки Украинской границы и предотвращения нанесения ущерба Мозырьскому Нефтегиганту
2. Вспомогательная танковая группа из состава 1-й танковой группы выделяется для блокирования Минска с южного наравления
3. 3-я танковая группа в направлении Могилев-Борисов-Молодечно выходит с целью отсечки границы с Литвой и Латвией
4. Вспомогательная танковая группа выделяется для выдвижения к Минску с северного направления
5. Центральная группа с верными Союзному государству белорусскими войсками усиленным маршем занимает государственную границу Белоруссии по рубежу Брест- Гродно, входит во взаимодействие с 1-й и 2-й танковыми группами
5. Объявляется бесполетная зона...
Примечание: - не исключается при изменении оперативной обстановки высадка парашютных десантов для перекрытия узов дорог по направления Белосток, Вильнюс, Даугавписл.
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13.08.2020 21:59 Відповісти
Да, Украине тоже бы не плохо было бы присоединится , закинуть пару лямов зелени , а то они от куйла теперь бабок не получат наверное.
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14.08.2020 04:08 Відповісти
Или не, пусть вата лучше пососёт ....
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14.08.2020 04:09 Відповісти
это все сюр какой-то. весь цензор уже увешан, что цепало или цепкало пророссийская прокладка. а эти мелкие псевдостаны все что то создавать хотят. нужно было на Беларусь давить по другому и заранее и нормальным авторитетным странам типа США и Германии и батька ушел бы спокойно если бы ему все популярно объяснили. Дать ему должность свадебного генерала на 1 срок и все.
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14.08.2020 07:17 Відповісти
Ага,понеслось....Бесплатный проезд, льготы по комуналке и талоны на усиленное питание.
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14.08.2020 07:37 Відповісти
Украине не поможите? Вот же сволочи
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14.08.2020 08:17 Відповісти
 
 