Жінку, яка допомагала проводити в 2014 році "референдум" у Донецькій області, засудили на 5 років умовно
Мешканка Великої Новосілки Донецької області була членом "виборчої комісії" на "референдумі" про визнання самостійності так званої "ДНР" у травні 2014 року.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"У травні 2014 мешканка смт. Велика Новосілка за попередньою змовою з іншими особами активно брала участь в організації та проведенні в приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму про визнання самостійності так званої "ДНР" як член "дільничної виборчої комісії"", - сказано в повідомленні.
Підсудну визнали винною в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).
Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.
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просто обязать объехать 12 тысяч могилок...
хотя...
какая разница
Правильно ?
Оно ж завтра Скабееву встретит и с радостью с ней селфи сделает
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...