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Новини
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Жінку, яка допомагала проводити в 2014 році "референдум" у Донецькій області, засудили на 5 років умовно

Жінку, яка допомагала проводити в 2014 році

Мешканка Великої Новосілки Донецької області була членом "виборчої комісії" на "референдумі" про визнання самостійності так званої "ДНР" у травні 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні 2014 мешканка смт. Велика Новосілка за попередньою змовою з іншими особами активно брала участь в організації та проведенні в приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму про визнання самостійності так званої "ДНР" як член "дільничної виборчої комісії"", - сказано в повідомленні.

Підсудну визнали винною в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Також на Цензор.НЕТ: На Луганщині затримано одного з ключових організаторів антиконституційного "референдуму" про створення "ЛНР", - СБУ

вирок (1106) сепаратизм (757) суд (11763) Донецька область (8954)


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Топ коментарі
+17
Странно - война в Украине реально, а сепарке срок условно... Лучше наоборот.
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13.08.2020 21:51 Відповісти
+15
А Антоненка ще тримають... Зевлада лояльна до сепарів?
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13.08.2020 21:53 Відповісти
+12
Десь в Україні...Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 9074
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13.08.2020 21:54 Відповісти
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Ковид её семье в спину.
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13.08.2020 21:50 Відповісти
зачем же так безболезненно ?

просто обязать объехать 12 тысяч могилок...

хотя...

какая разница
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13.08.2020 22:05 Відповісти
2014р від партії «Солідарність жінок України» за №3 балотувалась відома медведчуківська хвойда ВітаШиловаЖенщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 2005Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 7403Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 8111
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13.08.2020 21:50 Відповісти
помню её, та ещё гадина.
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13.08.2020 21:55 Відповісти
имеет право
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13.08.2020 22:06 Відповісти
Слишком много прав у некоторых стало, и слишком мало обязанностей.
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13.08.2020 22:10 Відповісти
Сталина на них нет !

Правильно ?
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13.08.2020 22:11 Відповісти
Кровавого йоськи и в живых то давно нет, а ты его ещё и ночи упомянул. Любитель политической некромантии?
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13.08.2020 22:28 Відповісти
Эээ, зачем сралина, тора гой? Просто паспорт негражданина ей, оставить все права, кроме права решать судьбу чужой для неё страны.
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13.08.2020 23:10 Відповісти
Странно - война в Украине реально, а сепарке срок условно... Лучше наоборот.
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13.08.2020 21:51 Відповісти
Нехай хоч так. Вона не стреляла ж
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13.08.2020 21:52 Відповісти
Если б стреляла, вообще "при попытке к бегству". А так - реальный срок, ибо нефиг.
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13.08.2020 21:54 Відповісти
Її дії призвели до виникнення війни та вбивств.
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13.08.2020 21:55 Відповісти
зачем ты дебилам открываешь страшную тайну про то, что стреляют не те, кто провоцирует на стреляние ?

Оно ж завтра Скабееву встретит и с радостью с ней селфи сделает
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13.08.2020 22:09 Відповісти
А Антоненка ще тримають... Зевлада лояльна до сепарів?
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13.08.2020 21:53 Відповісти
Почему лояльна? Как она может быть лояльной сама к себе?
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13.08.2020 21:56 Відповісти
Тому, що вони себе іноді позиціонують як українці. Тут одна така Таня Київстар є з такими поглядами.
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13.08.2020 22:05 Відповісти
думаю да.. ця влада більше боіться украінців і іі мови аніж сепаратичтів...
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13.08.2020 21:59 Відповісти
Десь в Україні...Женщину, помогавшую проводить в 2014 году "референдум" в Донецкой области, осудили на 5 лет условно - Цензор.НЕТ 9074
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13.08.2020 21:54 Відповісти
Взагалі то це в Білорусії....
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13.08.2020 22:16 Відповісти
мне и в Украине нравится
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13.08.2020 22:24 Відповісти
Ну это правильно, только как то однобоко. А штепа почему не с ней в компании?
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13.08.2020 21:55 Відповісти
Той кат був справжній термінатор.
Не членограй,не янелох,
Не людства рятівник-аматор
І не кремлівський скоморох.
На шиі розійшлася шкіра,
Кадик зустрівся з язиком,
Як,свиснувши,ввійшла сокира
Між шостим й сьомим позвонком.
Той кат був професіоналом -
Сокиру витер від крові...
У Блазня потекло з аналу
І промайнули в голові
Останні кольорові глюки,
Прощальні батюшки слова...
Скотилась з дриветні в багнюку
Лупатоока голова.
Куйовдив вітер Блазню чуба,
Дощик осінній мерехтів,
І,глипнувши довкола тупо,
Хрипатий бас прошепотів:
- Мнє пофіг етот дождь осєнній,
Сєгодня нє до сантімєнтов.
І шо тєпєрь скажу я Бєнє?
Сходіл,***,шльома в прєзідєнти...
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13.08.2020 21:56 Відповісти
Значит за развал страны сейчас дают условно? Так кто же будет боятся таких законов?
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13.08.2020 21:57 Відповісти
Когда они будут у власти,а они будут,условный срок они заменят реальным.
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13.08.2020 21:59 Відповісти
А референдум умовний був?
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13.08.2020 21:59 Відповісти
Вообще-то да. Никакого референдума не было. Был спектакль для оправдания агрессии РФ и привлечения дешевого пушечного мяса.
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13.08.2020 22:27 Відповісти
Добре, що хоч медаль не дали
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13.08.2020 22:01 Відповісти
Отсутствие справедливого наказания что при Порошенко что при Зеленском. Сраные гуманисты. Это результат того что от войны и власти Яныка никто из них или их родственников не погиб и материально не пострадал.
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13.08.2020 22:02 Відповісти
Вы в этой линейке гуманистов пропустили Ющенка- отца всепрощельника, может Вы тогда очень юным были. В ноябре 2004 г. в Северодонецке состоялся т.н. Всеукраинский съезд депутатов всех уровней. На нем были покойный кушнарев, боря колесников, ефремов, близнюк.Так вот на этом съезде боря колесников презентовал "создание нового украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики», - заявлял тогда Борис Колесников.Идеологи создания «ЮВУАР» замахнулись на 10 регионов. Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области, Автономную Республику Крым и город Севастополь. «Столицей автономии» планировали сделать Харьков. Кстати, одним из наиболее активных политиков на съезде был именно руководитель Харьковщины, ныне покойный Евгений Кушнарев. Он в открытую заявлял, что готов к радикальным действиям и даже намекал, что в этом может помочь Россия.Не обошлось тогда без Кремля. На съезд приехал действующий на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков. В своем выступлении он четко дал понять, кого поддерживает Россия."После победы Ющенка никто (!) не был наказан за этот шабаш.Закинь Ющенко всю эту свору по тюрьмам не было бы ни януковича, ни пролитой крови, ни войны на Донбассе
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Нормально, їх через одного треба до суду тягти.
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13.08.2020 22:08 Відповісти
Посягательство на территориальную целостность и конституционный строй, в рашке бы села на пожизненное, а у нас можно.
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13.08.2020 22:08 Відповісти
А вона хіба умовно проводила референдум? І гинуть на Донбасі теж умовно?
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13.08.2020 22:10 Відповісти
наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год - а где тут в тексте условно? Кто пишет название статьи?
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13.08.2020 22:16 Відповісти
Умовно позбавили волі , тобто не насправді . Адже вороги держави нині мають більше прав , ніж громадяни ...
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13.08.2020 23:51 Відповісти
Краще б позбавили громадянства України, зрадивши один раз, зрадить і вдруге. Буде голосувати за ОПЗЖ, ще членом виборчої комісії знову буде.
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14.08.2020 08:18 Відповісти
Как говорится- "Велика перемога", ну и похолодание на улице.
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13.08.2020 22:18 Відповісти
Та все норм хохлы . Еще с годик дома посидите и на Майдан не выходите, так шмаркля с ермаком вам и штепу с ефремовым вернет,Сидите в окопах и у зомбящика пока вас понемногу наживляют.
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13.08.2020 22:31 Відповісти
Условно, - это фигня, надо дать реальный срок, это вот блин ваша гуманность помогает творить такие чудеса, в пользу сепаратистов.
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13.08.2020 22:31 Відповісти
А с ее помощью вспарывали животы Украинцам тоже условно?
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13.08.2020 22:32 Відповісти
Який гуманний суд.
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13.08.2020 23:24 Відповісти
Какого хрена этой сучке условный срок?!
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14.08.2020 01:04 Відповісти
Зачекая,зараз хитрий Кравчук про все домовиться.Ще й винні їі будемо.
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14.08.2020 06:20 Відповісти
А краще б дали цій продажній кремлівській шавці - сепаратистке умовно тільки на довічний термін. Як би це виглядало красиво, немов би жорстка боротьба продажних ЗЕбілів - капітулянтів з лютими ворогами України терористами - сепаратистами. Правда в тому що ці п'ять років хоч би і весь довічно умовний термін. Вона і далі буде безкарно злочинно займатися і не умовно а цілком реально, знищенням територіальної цілісності і суверенітету Української держави
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14.08.2020 04:19 Відповісти
Какие наХ условно. Депортация со всей семьёй в срану розовой мечты. Единажды предавший снова будет предавать, а нам это уже не надо, пусть живёт там где она мечтала.
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14.08.2020 08:18 Відповісти
 
 