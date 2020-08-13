Жінку, яка допомагала проводити в 2014 році "референдум" у Донецькій області, засудили на 5 років умовно

Мешканка Великої Новосілки Донецької області була членом "виборчої комісії" на "референдумі" про визнання самостійності так званої "ДНР" у травні 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні 2014 мешканка смт. Велика Новосілка за попередньою змовою з іншими особами активно брала участь в організації та проведенні в приміщенні Великоновосілківського районного культурно-оздоровчого комплексу незаконного референдуму про визнання самостійності так званої "ДНР" як член "дільничної виборчої комісії"", - сказано в повідомленні.

Підсудну визнали винною в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

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