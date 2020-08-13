УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
1 551 24

Насильство влади Білорусі щодо власного народу заслуговує на санкції, - голова Європарламенту Сассолі

Насильство влади Білорусі щодо власного народу заслуговує на санкції, - голова Європарламенту Сассолі

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив про стурбованість насильством білоруської влади щодо власного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я глибоко стурбований насильством, яке влада застосовує проти людей, які мирно демонструють своє прагнення до змін", - ідеться в спеціальній заяві голови Європарламенту.

"Білоруси мають право протестувати і висловлювати свій гнів та оскаржувати результатів виборів і непрозорий виборчий процес, які не відповідали мінімальним міжнародним стандартам", - сказав Сассолі.

Він закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка "припинити репресії та утримуватися від подальшого насильства". За його словами, "застосування грубої сили правоохоронними службами проти власного народу, що призводить до загибелі або поранень, повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права, включаючи цільові санкції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський радить громадянам України поки не їздити в Білорусь: "Там складна, нестабільна, серйозна ситуація"

Раніше Сассолі вже закликав Лукашенка "негайно звільнити затриманих" і заявив, що "жителі Білорусі мають право на протест".

Білорусь (7987) вибори (6726) Європарламент (1056) Лукашенко Олександр (2668) репресії (1626) Сассолі Давід (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Ну вот и глубокая обеспокоенность.
показати весь коментар
13.08.2020 22:05 Відповісти
+5
Что то мешает ввести санкции?
показати весь коментар
13.08.2020 22:04 Відповісти
+4
Макрону за желтые жилеты введите санкции....
показати весь коментар
13.08.2020 22:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что то мешает ввести санкции?
показати весь коментар
13.08.2020 22:04 Відповісти
левачество
показати весь коментар
13.08.2020 22:13 Відповісти
Ну вот и глубокая обеспокоенность.
показати весь коментар
13.08.2020 22:05 Відповісти
Як жалко ******** з ЄС, Белаз так і не впав. Стурбований. Ліс не зможуть вирубувати в Білорусії як в Україні.
показати весь коментар
13.08.2020 22:08 Відповісти
туповатый камент. Лес в Украине вырезает не ЕС. Его вырезают сами украинцы. И бурштын моет не Макрон а тоже (внизапна!) украинцы. А потом эти же самые украинцы развешивают по форумам сопли про бандитизм и наводнения
показати весь коментар
13.08.2020 22:27 Відповісти
Не брешіть, будь ласка. Це робиться розенблатами та такою ж нечистю. Українцям перепадають обїдки.
показати весь коментар
13.08.2020 23:06 Відповісти
Да ты гонишь??? Розенблаты с пилами лес валят? То, что этим дебилам-лесопилам перепадают объедки, никак не отменяет, что они гробят свою землю своими руками.
показати весь коментар
13.08.2020 23:10 Відповісти
Серед українців теж є негідники. Якби не будо, то й розенблатів у нас не було.
показати весь коментар
13.08.2020 23:18 Відповісти
Тоесть вы таки согласны, что это не ЕС во главе с Макроном вырезают украинский лес и моют бурштын?
показати весь коментар
14.08.2020 00:36 Відповісти
Коли прийняли Закон Ляшка, що забороняв вивіз лісу кругляка, саме ЄС надіслало заяву уряду України , що Україна порушує норми підписаних договорів з ЄС зокрема - ВТО , а саме що Україна заборонила їх баригам забирати пиломатеріалим в українських вирубувачів. Тому ще не відомо хто тупауватий. Демократія діло добре, а прибуток для них ще краще.
показати весь коментар
14.08.2020 07:00 Відповісти
ЕС никого не заставляет пилять лес. С какой радости они должны заботиться о благосостоянии и экологии дебилов, которые сами не хотят об этом заботиться?

У ВТО есть правила, Украина должна их соблюдать. Но никакими правилами никаких ВТО не разрешается пилять лес и мыть янтарь. Если бы местное мудачьё лес не пиляло, то нечего было бы и продавать и без всяких запретов. Или это слишком длинная логическая цепочка для вас?
показати весь коментар
14.08.2020 11:17 Відповісти
Brussels, 16 January 2019 EU requests bilateral dispute settlement consultations with Ukraine over wood export ban
The EU has formally requested consultations with Ukraine under the EU-Ukraine Association Agreement on Ukraine's export ban on unprocessed wood.
The EU considers that the longstanding trade restriction by Ukraine is in violation of key trade provisions of the EU-Ukraine Association Agreement, which prohibit any form of export restrictions.
While the EU strongly supports legitimate measures taken by states to preserve forests and to combat illegal logging, the EU has repeatedly stated that Ukraine's export ban cannot be considered an appropriate or effective measure for that purpose and has repeatedly offered co-operation in the area of forest preservation and management.
Consultations under the EU-Ukraine Association Agreement are the first step in a dispute settlement. The EU hopes that the matter can be successfully resolved during these bilateral consultations.Для тих хто може читати англійською ЄС висловив протест про заброну (мораторій) вивезеня зрубаного лісу , як таку дію що суперечить ассоціації з ЄС. Не просто пожурив а опублікував на офіціному сайті ЄС свій протест.
показати весь коментар
14.08.2020 12:28 Відповісти
Вы не понимаете разницу между "пилять" и "экспортировать"? Тогда я бессилен что либо вам объяснить.
показати весь коментар
14.08.2020 16:05 Відповісти
А как можно вывозить не спиливая деревьев? Ведь закон разрешает вывозить пиломатериали обработанные. Не будут же вырезать леса просто ради колод, а их пилят на экспорт за взятки от ЕС, притом покидают Украину как дрова, а в ЕС их же оформляют как бревна.
показати весь коментар
14.08.2020 19:02 Відповісти
"А как можно вывозить не спиливая деревьев?"
Вот! ВОООООТ!!! Наконец вы начинаете задавать правильные вопросы . В данном контексте извечный вопрос первичности курицы или яйца однозначно детерминирован. Современные уровни технологий не позволяют вывозить неспилянные деревья в промышленных масштабах. Нормы ВТО спил деревьев не регламентируют. Они регламентируют исключительно вывоз. Давайте, уважаемый, ещё одно волевое усилие мысли! Напрягитесь! Я верю в вас как в себя! Задайте себе (можете и мне или соседу по подъезду, не суть важно) следующий логичный вопрос - "а что если бы украинцы не пилили свои деревья как полные дебилы?"
показати весь коментар
14.08.2020 22:58 Відповісти
Білорусь - останній острівок в Європі, який не розтягнули маланці. Не порядок.
показати весь коментар
13.08.2020 23:08 Відповісти
Макрону за желтые жилеты введите санкции....
показати весь коментар
13.08.2020 22:19 Відповісти
Правильна. Запретить закупать в Беларуси сосновые шишки. Тогда омон перестанет мочить всех подряд. Отличный ход. Европа как всегда на высоте.
показати весь коментар
13.08.2020 22:30 Відповісти
И вот что интересно - ни один през ЕС, ни США самолично не высказался об избивании беларуской властью народа!
показати весь коментар
13.08.2020 22:47 Відповісти
Естест - но, макроша избивал,
трампик избивал,,, потому молчат себе в трубочку.
показати весь коментар
13.08.2020 22:48 Відповісти
Макрон и Трамп избивали мирных протестующих? RLY? Или тех, которые громили и жгли чужое имущество?
показати весь коментар
14.08.2020 11:25 Відповісти
Ещё и как! Или ты думаешь, происходило без их приказов? Тогда какие бы они были президенты? И почему не судили полицаев, избивавших свой народ? А грабили и в США , и во Франции параллельно те, которые из отродья.
показати весь коментар
15.08.2020 17:39 Відповісти
Тобто треба ввести санкціїї, щоб зробити життя народу, за який ви так стурбовані ще гіршим?
показати весь коментар
13.08.2020 23:02 Відповісти
 
 