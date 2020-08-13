Насильство влади Білорусі щодо власного народу заслуговує на санкції, - голова Європарламенту Сассолі

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив про стурбованість насильством білоруської влади щодо власного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я глибоко стурбований насильством, яке влада застосовує проти людей, які мирно демонструють своє прагнення до змін", - ідеться в спеціальній заяві голови Європарламенту.

"Білоруси мають право протестувати і висловлювати свій гнів та оскаржувати результатів виборів і непрозорий виборчий процес, які не відповідали мінімальним міжнародним стандартам", - сказав Сассолі.

Він закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка "припинити репресії та утримуватися від подальшого насильства". За його словами, "застосування грубої сили правоохоронними службами проти власного народу, що призводить до загибелі або поранень, повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права, включаючи цільові санкції".

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Раніше Сассолі вже закликав Лукашенка "негайно звільнити затриманих" і заявив, що "жителі Білорусі мають право на протест".