Насильство влади Білорусі щодо власного народу заслуговує на санкції, - голова Європарламенту Сассолі
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі заявив про стурбованість насильством білоруської влади щодо власного населення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я глибоко стурбований насильством, яке влада застосовує проти людей, які мирно демонструють своє прагнення до змін", - ідеться в спеціальній заяві голови Європарламенту.
"Білоруси мають право протестувати і висловлювати свій гнів та оскаржувати результатів виборів і непрозорий виборчий процес, які не відповідали мінімальним міжнародним стандартам", - сказав Сассолі.
Він закликав президента Білорусі Олександра Лукашенка "припинити репресії та утримуватися від подальшого насильства". За його словами, "застосування грубої сили правоохоронними службами проти власного народу, що призводить до загибелі або поранень, повинно мати наслідки відповідно до міжнародного права, включаючи цільові санкції".
Раніше Сассолі вже закликав Лукашенка "негайно звільнити затриманих" і заявив, що "жителі Білорусі мають право на протест".
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У ВТО есть правила, Украина должна их соблюдать. Но никакими правилами никаких ВТО не разрешается пилять лес и мыть янтарь. Если бы местное мудачьё лес не пиляло, то нечего было бы и продавать и без всяких запретов. Или это слишком длинная логическая цепочка для вас?
The EU has formally requested consultations with Ukraine under the EU-Ukraine Association Agreement on Ukraine's export ban on unprocessed wood.
The EU considers that the longstanding trade restriction by Ukraine is in violation of key trade provisions of the EU-Ukraine Association Agreement, which prohibit any form of export restrictions.
While the EU strongly supports legitimate measures taken by states to preserve forests and to combat illegal logging, the EU has repeatedly stated that Ukraine's export ban cannot be considered an appropriate or effective measure for that purpose and has repeatedly offered co-operation in the area of forest preservation and management.
Consultations under the EU-Ukraine Association Agreement are the first step in a dispute settlement. The EU hopes that the matter can be successfully resolved during these bilateral consultations.Для тих хто може читати англійською ЄС висловив протест про заброну (мораторій) вивезеня зрубаного лісу , як таку дію що суперечить ассоціації з ЄС. Не просто пожурив а опублікував на офіціному сайті ЄС свій протест.
Вот! ВОООООТ!!! Наконец вы начинаете задавать правильные вопросы . В данном контексте извечный вопрос первичности курицы или яйца однозначно детерминирован. Современные уровни технологий не позволяют вывозить неспилянные деревья в промышленных масштабах. Нормы ВТО спил деревьев не регламентируют. Они регламентируют исключительно вывоз. Давайте, уважаемый, ещё одно волевое усилие мысли! Напрягитесь! Я верю в вас как в себя! Задайте себе (можете и мне или соседу по подъезду, не суть важно) следующий логичный вопрос - "а что если бы украинцы не пилили свои деревья как полные дебилы?"
трампик избивал,,, потому молчат себе в трубочку.