Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах
Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере на себе відповідальність і вибачається перед випадковими потерпілими під час акцій протестів.
"Перед тими, хто опинився поруч і не встиг вчасно відскочити. Перед цими людьми, яким дісталося, за це, як зараз кажуть, насильство я, як командир, як начальник хочу відповідальність взяти на себе, повинен взяти на себе, вибачитися чисто по-людськи перед цими людьми", - сказав Караєв у четвер увечері в ефірі телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Please read one more time news, with attention, use glasses.
Этнический осетин Олег Мамиев приехал на Донбасс из Владикавказа (Россия) в 2014 году. Сначала он воевал рядах формирования боевиков "Восток", а потом возглавил батальон "Пятнашка".
Караєв - значуще прізвище
десь ще є Розстріляєв та Катувалін
**** ты юрий караев...
Не верьте, в этих извинениях сочится яд.
https://mobile.twitter.com/belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan
Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?
https://mobile.twitter.com/metallbox
https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox
Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
может, и в каталажку за луку пойдешь?
Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.
https://belaruspartisan.by/politic/509078/
Аваков!
"...Взял чемодан - почему бы не взять!?..."
- А вони таки нас бояться. Хоча я думаю, що такі машинки у випадку чого будуть обстрілюватися як мінімум із автоматів, тобто толку з них все одно нуль.
- Нещодавно у МВС було створено таємний департамент мета якого фактично боротьба з Майданом, політичними опонентами і найбільш активною частиною суспільства, тобто волонтерами, ветеранами, майданівцями. Кримінально-олігархічна система знову захопила владу і без крові її не віддасть
- Щойно почав читати заголовок, а вже придивляюся по фото - де в цих мусоровозів вразливі місця, за що їх чіпляти, куди, у разі чого, смоли гарячої заливати, або дусту?.. Це підсвідомо, якшошо. Само по собі... Чи таки пороблено мені?
- Гарно горіти будуть на майдані одразу зі всіма кількамі!!!!! Так і передайте арсену і зелену! опит і навик вже маемо Чаша повна !
- На Майдані БТРи горіли. А ці палатимуть ще краще
"...и люди никогда не могут быть в безопасности от тирании, если у них нет средств избежать её до того, пока они не очутятся полностью под её властью; и отсюда следует, что они имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить её"