Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере на себе відповідальність і вибачається перед випадковими потерпілими під час акцій протестів.

"Перед тими, хто опинився поруч і не встиг вчасно відскочити. Перед цими людьми, яким дісталося, за це, як зараз кажуть, насильство я, як командир, як начальник хочу відповідальність взяти на себе, повинен взяти на себе, вибачитися чисто по-людськи перед цими людьми", - сказав Караєв у четвер увечері в ефірі телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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