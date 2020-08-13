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Новини Революція в Білорусі
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Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що бере на себе відповідальність і вибачається перед випадковими потерпілими під час акцій протестів.

"Перед тими, хто опинився поруч і не встиг вчасно відскочити. Перед цими людьми, яким дісталося, за це, як зараз кажуть, насильство я, як командир, як начальник хочу відповідальність взяти на себе, повинен взяти на себе, вибачитися чисто по-людськи перед цими людьми", - сказав Караєв у четвер увечері в ефірі телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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Білорусь (7987) вибори (6726) силовики (2515)


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Топ коментарі
+46
Застрелиться не думал, тварь?
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13.08.2020 22:09 Відповісти
+23
Сябры, не верьте мусорам, никогда!!!
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13.08.2020 22:12 Відповісти
+17
Я вчера вернулся из Беларуси. Был там пару дней.
Не хочу здесь много писать.
Но я вдоволь наобщался с протестующими.
Их основные посылы - пусть лука уходит, хотим дружить с росией, украинцы должны помириться.
После этого, я развернулся и уехал.
У них пока полное торжество ваты в голове.
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13.08.2020 22:33 Відповісти
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Т.е. то, что за людьми гонялись, а потом избивали дубинками - это случайно пострадавшие, которые не успели отскочить?
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13.08.2020 22:24 Відповісти
Комунофашист увидел, что пахнет жаренным, и спешит переложить ответственность за свои преступления на других, таракан уже неадекватный, но дееспособный и будет отвечать за содеяное.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Тільки вибачень замало! Треба наказати тих мусорів хто бив людей.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Читайте ще раз новину, уважно, у окулярах.
Please read one more time news, with attention, use glasses.
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13.08.2020 23:56 Відповісти
Лариса здравствуйте.Может из первых уст узнаю что у вас происходит.Не очень интересовался Вашей страной(видимо зря).Хотел бы задать пару вопросов.Для Вас лично Лукашенко кто? И за кого Вы голосовали(если можно почему?)И Ваше мнение,что сейчас у Вас реально происходит?
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14.08.2020 23:08 Відповісти
Много у нас пишут разной инфы.И русские руководят протестами,и Омон ваш из России.Я уже просто запутался.
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14.08.2020 23:12 Відповісти
И очень много троллей.Одни пишут одно,другие другое.Вашему мнению я доверяю на 100%.Вы нас всегда поддерживали.
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14.08.2020 23:15 Відповісти
Ясность Вы не внесли,а только больше сумбур в моей голове усилили.Реально я не знаю кто для Украины враг,а кто друг.Понятно,что нет таких.Ситуатиавные друзья-мерзкое слово.Трудно что советовать.Да и советы-это глупо.Куча ньюансов.
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15.08.2020 00:17 Відповісти
А Вы не думали уехать?
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15.08.2020 01:03 Відповісти
Я Вам столько написал(огромную простынь)Отправил-у вас еррор)
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15.08.2020 01:05 Відповісти
Я искренне желаю Вам счастья.Но про Стамбул подумайте-великолепные люди,город,атмосфера.Обещаю Вам деситдневную экскурсию.Бесплатно)
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15.08.2020 01:25 Відповісти
Добранач.
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15.08.2020 01:31 Відповісти
У меня есть куча знакомых в Стамбуле,потрясающий город.Не очень дорогой кстати.Я бы хотел Вам помочь.Знакомые которые помогут .
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15.08.2020 01:12 Відповісти
Ну вот, теперь понятно, кто виновен в репрессиях. А то все на бедного сашка накинулись, а он оказывается ни при чем.
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13.08.2020 22:25 Відповісти
Извините, я убил вас случайно.....
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13.08.2020 22:29 Відповісти
А лука, враг своего народа, в это время что делал?
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13.08.2020 22:30 Відповісти
Вот его земляк, прикомандированный в Украину более зачетно извинился - словив бошкой выстрел из АГС

Этнический осетин Олег Мамиев приехал на Донбасс из Владикавказа (Россия) в 2014 году. Сначала он воевал рядах формирования боевиков "Восток", а потом возглавил батальон "Пятнашка".
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13.08.2020 22:31 Відповісти
вся срань прорашистская там будет. осетины - гиены и шавки прорашистские.

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 2360

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 3773

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 5285

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 4418
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13.08.2020 22:38 Відповісти
рюзьге?
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14.08.2020 11:35 Відповісти
Ну да так и поверили
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13.08.2020 22:31 Відповісти
В обезьяннике главмусор тоже за них отсидит?
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13.08.2020 22:32 Відповісти
Ну если этот извиняется, то усатый наверное куда то дрыснул.
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13.08.2020 22:34 Відповісти
Чисто по-людські вибачитись не вийде. Бо ти зовсім не людина. Ти просто гнида...
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13.08.2020 22:36 Відповісти
бог шельму мітить
Караєв - значуще прізвище
десь ще є Розстріляєв та Катувалін
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13.08.2020 22:38 Відповісти
Извиняется?! Надеюсь, эти извинения не избавят его от тюремного срока.
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13.08.2020 22:41 Відповісти
У бывших совков нет чести, поэтому и стреляться вот "это" не будет.
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13.08.2020 23:02 Відповісти
"Перед теми, кто оказался рядом и не ушел вовремя и не успел вовремя отскочить. Перед этими людьми, которым досталось.... Извиниться чисто по-человечески..."

**** ты юрий караев...
Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 6759
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13.08.2020 23:18 Відповісти
вот бацька и высунул козырного вальта из колоды, завтра и сам свои усы покажет...
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13.08.2020 23:18 Відповісти
Тут шевелитись треба,якщо лукашенко недієздатний.Путіна треба зв'язувати,щоб не пішов відкритою війною на Україну.
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13.08.2020 23:23 Відповісти
Беларусы, если прочитаете. Шаноуные украинцы после 2014г. кто то из ваших написал: НЕ ПРОЩАТЬ. За кровь. Слезы. Предательство.
Не верьте, в этих извинениях сочится яд.
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13.08.2020 23:31 Відповісти
...зараз з Окрєстінського каземату виносять в'язнів - більшість згвалтовані в особливо жорстокий спосіб, як мужчини, так і жінки

https://mobile.twitter.com/belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan



Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?

https://mobile.twitter.com/metallbox

https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox

Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
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13.08.2020 23:44 Відповісти
оні хотелі шоб всьо как раньше - і получілі 1937 год

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:02 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 00:08 Відповісти
а ведь на место караева, параша могла бы и другого белоруса, скажем берию назначить. тот бы не извинялся.
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13.08.2020 23:32 Відповісти
Извиняться ...... На )(йу твои извинения , забери своих подонков с улицы и застрелись
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13.08.2020 23:39 Відповісти
а то он сам решал, лупить или нет
может, и в каталажку за луку пойдешь?
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14.08.2020 00:04 Відповісти
Министр не ребенок. Он понимает, что все происходившее -- это преступление и даже карательная операция против белорусского народа. Три и даже четыре дня бесконечного насилия - вот что происходило в Минске. Поэтому сказать "Простите" это недостаточно.

Двое погибших, множество покалеченных, еще больше избитых... Безумие, остервенение, которое устроили его подчиненные, это не то, что можно простить.

https://belaruspartisan.by/politic/509078/
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14.08.2020 00:12 Відповісти
Мусора не люди!
Аваков!
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14.08.2020 00:14 Відповісти
Цепные псы любого режима!
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14.08.2020 09:51 Відповісти
Случайных людей на протестах? Да его безумные оионовцы калечили людей в километрах от тех мест, где вообще были "протесты". Включая дворы и подъезды жилых домов. Или там тоже проходили "протесты"? Тварь бессовестная и трусливая... На виселицу, как и положено по законам Беларуси...
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14.08.2020 05:00 Відповісти
Караева сами покараем, пистец системе, паламалася! Наша возьме!
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14.08.2020 05:38 Відповісти
Какая подходящая фамилия....
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14.08.2020 06:04 Відповісти
і тут чурбан керує ментами
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14.08.2020 06:55 Відповісти
"...взял на себя ответственность за травмирование случайных людей на протестах..."

"...Взял чемодан - почему бы не взять!?..."
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14.08.2020 07:13 Відповісти
почему кацапья фамилия а не караевич или караевбульбевич тоже засланый казачок..
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14.08.2020 07:31 Відповісти
Ответственный есть. Забросать суды на его имя с заявлениями. о привлечении к ответственности за избиение.
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14.08.2020 08:01 Відповісти
Извинения в таких случаях принимаются исключительно в виде предсмертной записки.
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14.08.2020 08:06 Відповісти
Повесить и принять извинения.
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14.08.2020 08:13 Відповісти
Зато он нашел в себе мужество извинится. Это очень непросто для человека на такой должности. В Украине никто ни за что не извиняется, никого ни за что не наказывают и никто ни за что не несёт ответственности в итоге.
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14.08.2020 08:25 Відповісти
А шо народ Беларуси просил его извиниться? Пусть перед женой извиняется. У народа совсем другие требования. А оно пусть на россею собирается вместе с вождём который типа ничего не видел.
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14.08.2020 11:47 Відповісти
С этим трудно спорить...может народ Беларуси и добьется этого. Я просто имел ввиду что извинится и взять на себя ответственность за своих подчинённых это мужественный поступок. В Украине министр МВД, СБУ, президент просто сбежали.
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14.08.2020 15:20 Відповісти
Нелох і Арсен Борісовіч методично готуються до сплеску народної любові. На наступний день після виборів у Білорусії закупили 58 мусоровозок для перевезення беркутів на випадок придушення масових заворушень за 105 млн грн.

Глава МВС Білорусі Караєв взяв на себе відповідальність за травмування випадкових людей на протестах - Цензор.НЕТ 5832
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14.08.2020 08:31 Відповісти
Интересные комментарии на это украинцев:
- А вони таки нас бояться. Хоча я думаю, що такі машинки у випадку чого будуть обстрілюватися як мінімум із автоматів, тобто толку з них все одно нуль.

- Нещодавно у МВС було створено таємний департамент мета якого фактично боротьба з Майданом, політичними опонентами і найбільш активною частиною суспільства, тобто волонтерами, ветеранами, майданівцями. Кримінально-олігархічна система знову захопила владу і без крові її не віддасть

- Щойно почав читати заголовок, а вже придивляюся по фото - де в цих мусоровозів вразливі місця, за що їх чіпляти, куди, у разі чого, смоли гарячої заливати, або дусту?.. Це підсвідомо, якшошо. Само по собі... Чи таки пороблено мені?

- Гарно горіти будуть на майдані одразу зі всіма кількамі!!!!! Так і передайте арсену і зелену! опит і навик вже маемо Чаша повна !

- На Майдані БТРи горіли. А ці палатимуть ще краще
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14.08.2020 08:39 Відповісти
країною керує реванш: партнови, медведчуки, шуфричі, рабіновичі...Корупція та інші адепти руSSкого міра, поки Харант грає одним місцем на піаніно...
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14.08.2020 09:16 Відповісти
На палю!
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14.08.2020 08:38 Відповісти
То же чурка, как и у нас.
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14.08.2020 08:41 Відповісти
Какая говорящая фамилия. Должно быть, опричник далеко не в первом поколении
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14.08.2020 08:55 Відповісти
Интересно , а кто покарает Караева?
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14.08.2020 10:49 Відповісти
Руководить государством и вести его по независимости, при том, что в народе очень много ватности, это не так уж просто.
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14.08.2020 11:17 Відповісти
Я так и знал, что батька невиноватый.
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14.08.2020 11:33 Відповісти
Цитата, Джон Локк. 17 ст.
"...и люди никогда не могут быть в безопасности от тирании, если у них нет средств избежать её до того, пока они не очутятся полностью под её властью; и отсюда следует, что они имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить её"
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14.08.2020 12:18 Відповісти
Караев ! Суд вынес тебе приговор - кастрация !
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14.08.2020 18:19 Відповісти
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