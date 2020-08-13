Голова Ради республіки Білорусі Кочанова: понад 1000 затриманих відпустили, нам не потрібна війна

Олександр Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив "розібратися з фактами затримань", понад 1000 затриманих уже відпустили.

Про це заявила голова Ради республіки Білорусі Наталія Качанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися останніми днями, і зараз іде інтенсивна робота в цьому напрямку. Уже на вечір сьогоднішнього дня відпущені понад тисячу осіб під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам", - заявила Кочанова.

"Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна", - додала вона.

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Як повідомлялося, раніше в четвер страйк пройшов на багатьох підприємствах країни. До нього приєдналися кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у Жлобині, "Грожножитлбуд", "БілАЗ", "Керамін", "Гродно Азот" ринок у Ліді, працівники "Біленерготехпроекту", "Мінскпромбуду", "Білмедпрепарати" та інші.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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