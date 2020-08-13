Голова Ради республіки Білорусі Кочанова: понад 1000 затриманих відпустили, нам не потрібна війна
Олександр Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив "розібратися з фактами затримань", понад 1000 затриманих уже відпустили.
Про це заявила голова Ради республіки Білорусі Наталія Качанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися останніми днями, і зараз іде інтенсивна робота в цьому напрямку. Уже на вечір сьогоднішнього дня відпущені понад тисячу осіб під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передані під розписки батькам", - заявила Кочанова.
"Нам не потрібна бійка. Не потрібна війна", - додала вона.
Дивіться на Цензор.НЕТ: Сотні робітників заводу "БілАЗ" вийшли на страйк проти Лукашенка: "Іди геть! Іди геть!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як повідомлялося, раніше в четвер страйк пройшов на багатьох підприємствах країни. До нього приєдналися кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) у Жлобині, "Грожножитлбуд", "БілАЗ", "Керамін", "Гродно Азот" ринок у Ліді, працівники "Біленерготехпроекту", "Мінскпромбуду", "Білмедпрепарати" та інші.
Як повідомлялося, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися сутички протестувальників з ОМОНом. Головні вулиці були перекриті.
У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один із протестувальників.
Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
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Ціною будь-яких наслідків, аж до сирійського сценарію багаторічної громадянської війни та повної руїни. Міста потім можна відбудувати, жінки відродять генофонд... але режим виродків має бути фізично знищений.
Это ложь.
Чисто для инфы
Уже несколько дней в отдельном канале собирают инфу про силовиков и их семьи...
Силовики уже начинают стучать друг друга и сливать своих.
Кто-то присылает пруфы, что они не причём, их из списков убирают
Сегодня пошли уже отметки на гугл картах, где и чьи дома
Админы скурпулёзно проверяют инфу, но факт, что силовики уже в курсе, что на них собирают народное досье.
Это чисто инфа для подумать. Никакого призыва.
мотай омоновца на шину!
- мажь хероя по асфальту.
Сегодня ночью правоохранители пытались выломать дверь дома Дани Данского - защитника донецкого аэропорта, "киборга".
Об этом сообщил его побратим Владимир Мирон https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509 на своей странице в Facebook .
Самое ошеломляющее в этой истории то, что в дверь к "Киборгу" ломилась не наша полиция, а белорусское КГБ.
"Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Беларуси. Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали", - пишет Владимир.
Владимир рассказывает, что сам Даня белорус. А причина по которой штурмовали его квартиру - вчера он дал интервью оппозиционному СМИ NEXTA, там он критиковал Лукашенко, и через пару часов за ним уже приехали.
"Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности. Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - это факт", - пишет Владимир.
Сам же Даня на своей странице в Facebook тоже рассказывает эту ситуацию и благодарит всех, кто помог ночью. Кроме того, он сообщает, что у его мамы в Минске, которой 74 года, проходят обыски.
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг".
Нам достаточно его слова--слова человека, который нас защищал, рисковал своей жизнью!
про "супротив" не підписувався)))
тестую новий VPN
Інакше неможливо знести диктаторський будуй, і всі борошна будуть марними.
"захомутали"- відпи...дили - аідпустили..
і по новій..
Але у наших "конспірологів #злого одесита,Антиколорадоса це "накручування ситуаціїї" NEXTA
[ Фото ]
⚡️ Лукашенко готовит срочное обращение к Белорусскому народу - Пресс-секретарь Эйсмонт.
"лише Я,як гарант Конституції,можу захистити Білорусь від проісков Врагов !! )))
Невже весь протест пішов у гудок авто на малій швидкості та квіточки?