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Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора

Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК

Білоруська сторона поки що не направляла офіційного запрошення генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій для відвідування Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих там бойовиків, які брали участь у боях проти української армії на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

"Повідомляємо, що в даний час від білоруської сторони не надходило офіційного запрошення генеральному прокурору Ірині Венедіктовій про відвідування Білорусі з метою обговорення питання про видачу осіб, які брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", - повідомили в Офісі генпрокурора на запит радіостанції.

Читайте також - Генпрокурори Росії та України не приїхали до Мінська розбиратися із затриманими бойовиками ПВК Вагнера, - Лукашенко

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів України та Росії.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Читайте також: Лукашенко про затримання російських бойовиків під Мінськом: Який Стамбул, яка Венесуела? Все брехня!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі запросило послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювала на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Білорусь (7987) ПВК Вагнер (1543) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+17
Влада клоунів, вже докерувала Україною.
Що їх вже кремлівські підстілки посилають.
За Державу боляче.
Худобо зелена, що ти натворила....
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13.08.2020 23:15 Відповісти
+14
А у самой что, язык в сраке ЗЕбила?
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13.08.2020 23:05 Відповісти
+14
естественно лукашенко врал прилюдно . ему верить себя не уважать . вагнеровцы были прикрытием для его избирательного цирка . путин ему бы отрезал яйца если бы лука решил отдать вагнеровцев в Украину . он оказываеця в москве сейчас вымаливает должность губернатора в обмен на независимость Беларуси .

..
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13.08.2020 23:24 Відповісти
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та воно інкогніто, по дружествєнному обмєну

https://www.facebook.com/vladimir.miron.988?hc_ref=ARSV7JZsMgPEFNZzApwvOIe8Z66Xv5VRwkalu1MLWdvNrjAJCzZsiCIqchTUNQB17Zo&ref=nf_target Владимир Мирон с Даней Данским.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243105862472267&set=a.100233776759507&type=3 4 ч. ·https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3243188729130647&id=100003186540509#

События в Белоруси хреновым отголоском происходят и у нас.

Сегодня ночью произошло очень плохое событие!😡
Применно в 3 часа ночи мне позвонил побратим Даня Данский исообщил, что менты штурмуют квартиру! Но все оказалось значительно хуже, это была не наша полиция, а КГБ Белорусии! Полиция приехала, но ничего не сделала. Пообщались с конторскими и просто дальше наблюдали.
Сам Даня белорус, вчера дал интервью каналу NEXTA и через несколько часов за ним приехали, под Киев, КГБшники!!!... Несколько раз пытались ломать дверь, но она дорогая и мощная оказалась. Затем приехали побратимы из ПС и отвезли Даню в Литовское посольство, так что, в данный момент, он относительно в безопасности.
Выводы делайте сами, но то что команда не мешать работать конторским, соседних стран - эт факт.
Друзья журналисты задают много правльных вопросов , на которые у меня нет ответов, в данный момент. Видео и фото съемку Даня не делал. Тупо растерялся. Я попросил его написать все более подробнее и скрупулёзнее. Как напишет спросите у него и детали, и почему что и как
От себя, мне эта шумиха самому не нравится, но и молчать нельзя. Дане я верю, как и многим другим побратимам. Говорю то что знаю и то что попросили сообщить. Если нужны какие-то другие доказательства, то лично я вам их не предоставлю, по крайней мере в данный момент. Срач и экспертов буду банить.
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13.08.2020 23:05 Відповісти
А у самой что, язык в сраке ЗЕбила?
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13.08.2020 23:05 Відповісти
У нее язык н х.ю портнова.шмаркля не взлетает.
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14.08.2020 00:03 Відповісти
На місцевих виборах, що ось відбудуться, арештованих вагнерівців можна включити в список "Слуг Народу". Після отримання недоторканості, Лука змушений буде їх відпустити.
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13.08.2020 23:07 Відповісти
Вони, і бенедіктова, і лукашенко (не виключчено, з-за участі зеленського) - дурника грають, як на сцені (наприклад, по п'єсі "Шельменко денщик"), щоб ті злочинці, які накоїли в Україні, не потрапили в Лук'янівку. Думають, що їх лохторат їм повірить...
А таки лохторат повірить...
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13.08.2020 23:08 Відповісти
За державу просто стыдно становится.
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13.08.2020 23:09 Відповісти
Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8643
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13.08.2020 23:10 Відповісти
Забастовки устраивают безработные судимые наркоманы. Лукашенко (с)
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13.08.2020 23:39 Відповісти
Влада клоунів, вже докерувала Україною.
Що їх вже кремлівські підстілки посилають.
За Державу боляче.
Худобо зелена, що ти натворила....
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13.08.2020 23:15 Відповісти
Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9114
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13.08.2020 23:25 Відповісти
Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі терористів із ПВК "Вагнер", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8902
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13.08.2020 23:39 Відповісти
"они другому отданы и будут век ему верны" (а.с. пушкин "рихард вагнер")
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13.08.2020 23:17 Відповісти
Як відкрито витерли ноги об Найвеличнішого лідера ********** Іран та Лукашенко
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13.08.2020 23:20 Відповісти
"Задержанные в Белоруссии российские бойцы ЧВК «Вагнера» могут быть переданы РФ до конца недели."
А можно їх отдавать частямі?
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13.08.2020 23:23 Відповісти
естественно лукашенко врал прилюдно . ему верить себя не уважать . вагнеровцы были прикрытием для его избирательного цирка . путин ему бы отрезал яйца если бы лука решил отдать вагнеровцев в Украину . он оказываеця в москве сейчас вымаливает должность губернатора в обмен на независимость Беларуси .

..
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13.08.2020 23:24 Відповісти
Срал наш усатый хитрожоп на куйло с колокольни.А если бы эти мрази взорвали что-нибудь,или как сотню расстреливали ,то вы бы сказали,что хитрожоп и об этом попросил куйло?Где вы его гешефт находитн,политфантазеры.Детский сад.
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13.08.2020 23:52 Відповісти
он хутину зад вылизывает по поводу и без повода , зависит от москвы финансово и физически , без кремлевского дозвола за границу не ездит и ты говоришь что ему плевать на московского царька ? вы там на Комсомольской совсем отупели .

..
...
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14.08.2020 01:44 Відповісти
А Порох брата убил?)) Это куйло его попросил Крым и Абхазию не признавать, а в 2014 украинские танки заправлять.Не лезьте вы в политику, зебилы,ваше максимум сплетни собрать и поджопника шуфричу дать.А про вылизывать ты лаптеногий спалился.
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14.08.2020 09:41 Відповісти
Не при этих чмошниках подкалозельц, они их с извинениями вернули -бы путлеру
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14.08.2020 00:25 Відповісти
Таі наша пракурорша не дуже то і добивалась екстрадиції
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13.08.2020 23:25 Відповісти
Как версия тоже возможно правы.Завези и думай,что с ними делать.Кадыров Зеле позвонит и тот сноаа обсерится и на таксистов.
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13.08.2020 23:58 Відповісти
ааа, это нужно было Белоруси и Украине до лампочки, ну не бояриня будет просить ауденции, ой, чуть что то перепутад, то ли бояринка толи слуга народа - тут помню, тут не помню.
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13.08.2020 23:44 Відповісти
эта ****** обязана была быть там через час !!! И поставить этих сук на место... За что мы платим прокурорам деньги? За что шикуют их семьи? За то, что мы не можем быть уверенными в помощи от них за пределами Украины? НЕМЕДЛЕННО! И без будь-яких НО! Пора! Или нам писец...
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13.08.2020 23:51 Відповісти
цирк на дрот!
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14.08.2020 00:00 Відповісти
https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ Как Андрей Ермак (агент «Тихий») сорвал операцию СБУ и подставил Украину
Пожалуй, еще никогда Андрей Ермак не был так близок к провалу. Телеграмм-канал «https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова » пишет о том, как Ермак сорвал сложнейшую операцию СБУ.
В результате чего Украина понесла серьезные репутационные потери, а сам Зеленский - еще и очередной удар по профессиональной пригодности.
Цитируем: «Крайне нехорошая история вышла с белорусскими "вагнеровцами" . Контрразведка СБУ вместе с замгенпрокурора Мамедовым готовила сложнейшую операцию по документированию российских наемников, воевавших на Донбассе. Агент СБУ "набирал" людей с опытом войны на Донбассе для якобы работы в Венесуэле. Каждый из наемников проходил через видеоинтервью, где подробно рассказывал о своей деятельности. Затем наемникам были куплены билеты в Минск, в оттуда в Венесуэлу. Во время полета самолета в воздушном пространстве Украины одному из пассажиров должно было стать плохо. Очень плохо. Настолько плохо, что экипаж вынужден был бы посадить самолет в один из украинских аэропортов. Где их уже приняла бы "Альфа".
В результате операции международное сообщество получило бы очередные веские доказательства террористической деятельности РФ, Украина получила бы «обменный фонд», задокументированные показания наемников и большие массивы информации, которые можно было бы получить в ходе допросов. Но, в последний момент операции произошло предательство.
В этот день заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывал Президенту Зеленскому о финальной фазе операции. При докладе присутствовал Андрей Ермак. Когда доклад был закончен, уже вне кабинета Президента, Ермак начал орать на Баранецкого и обвинять его в том, что арест боевиков сорвет ему обмен пленными, который вот-вот якобы должен произойти. Ермак требовал остановить операцию до обмена. Баранецкий докладывал, что это уже невозможно. В конце концов Ермак приказал Баранецкому отложить вылет боевиков в Венесуэлу на 4 дня. Баранецкий был вынужден подчиниться. И через два дня боевиков задержал белорусский КГБ. По наводке председателя ФСБ. ФСБ таким образом минимизировала свои потери. Боевиков Украине не выдадут. Весь остальной шум - просто дымовая завеса. Кроме того, ФСБ тут же начала пытаться использовать ситуацию в своих целях. В российских СМИ тиражируется информация о том, что СБУ специально заманила боевиков в Беларусь, чтобы испортить отношения РФ и Беларуси. Хотя, цель, как мы писали выше - была совершенно иной. Вывод.
Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.»
Ермак, он же агент «Тихий», в сущности уже и не стесняется показывать, на какую страну он работает. И Зеленский действительно, или совершенно слеп и не видит этого. Или же находится в плену или в заложниках у Ермака.
Fix address: http://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/
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14.08.2020 00:05 Відповісти
+99%% Кроме одного: Андрей Ермак является агентом российских спецслужб и работает откровенно против Украины. Президент Зеленский, к сожалению, этого до сих пор не понял.

Пожалуйста, не считайте нашу нашу шмарклю-гунявую ну уж совсем...таким... "непонятливым"! Знаете, как в том анекдоте: "дурак-не дурак, а мыла-то не ест!"
Все ОНО прекрасно видит и понимает, и свои 30 Серебрянников честно отрабатывает на этом б...ядском корпоративе... А потом, (не тешьте себя надеждами!) его будут доооооолго искать... Где-нить между Тель-Авивом и Вечным городом... И!?... Правильно! Конечно - не найдут!
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14.08.2020 07:09 Відповісти
Забудьте, никто Украине террористов путина- вагнеровцев не выдаст. Лука обещал ***** путину их передать. За ними уже прилетели Минск военный самолет РФ. Скоро будут в Рашке.
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14.08.2020 00:22 Відповісти
А зельцман и не думал их требовать, оно до сих пор в памперсах от кадыркиных заяв
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14.08.2020 00:28 Відповісти
Об Украину вытерли ноги снова. Лука вертел недалекого и слабоумного Зелю на х....
Венедиктову в отставку давно пора. Она не профессионал своего дела, она марионетка Ермака, и Портнова.
Ватницу венедиктова работает не в интересах страны, как и агент кремля Ермак. Твержу и буду твердить что он агент РФ.
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14.08.2020 00:52 Відповісти
А сами чего не настаивали на визите или "та старана" против? За что погибли те украинцы, которых убили эти вагнеровцевы?, за этот позор в котором сейчас оказалась власть Украины.
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14.08.2020 01:10 Відповісти
в общем, никто их не ищет, никому они не нужны. убийства на Донбассе не считаются. так что если при случае какого-то депутата или самого там пристрелят - никто слова не скажет.
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14.08.2020 02:00 Відповісти
Ну что, бацькадрочеры, помог вам папаша? ****** он вас в 100500-й раз! Стишок получилсо, гы. От дохлой кобылы уши вам от вашего папика!
Ну ничего, новая власть выдаст, если папка их уже ***** не вернул с орденами и медалями и званиями заслуженных артистов (клоунов). Гы-гы, с вас , дурачков. Дрочите дальше, на сипатую пачвару, пока оно ещё шивелиться.
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14.08.2020 04:46 Відповісти
Ни одного Цкраине не отдадут. Отмазки будут типа"граждане раиси". отдаём на раисю
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14.08.2020 06:06 Відповісти
У и Ц рядом. Щиро извините.
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14.08.2020 06:08 Відповісти
Владі Білорусі зараз саме до цього питаня є справа - як передати Вагнерівців в ОПУ.
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14.08.2020 07:54 Відповісти
 
 