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В Черновицкой области новый антирекорд - за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА
В Черновицкой области за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"154 новых случая за сутки. Очень для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92", - написал чиновник.
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+3 Александр Айвазян
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+2 kelman muksat
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CDC (США) зазначає, що у більшості пацієнтів з Ковід частинки інфекційного вірусу вже не виявляються через 10-15 днів після появи перших симптомів. Однак НЕінфекційні фрагменти вірусу (РНК) все ще можна виявити до ТРЬОХ місяців після появи перших симптомів. Це може бути значною проблемою для ПЛР-тестування, оскільки багато людей, які давно перестали бути інфекційними, все ще мають позитивні результати, що використовується для виправдовування карантинних заходів.
- а покойников от КОВИ хватает, только по провинциям тесты покойникам не проводят а пишут диагноз тот от чего лечился по жизни этот, очередной жмурик. То, что он задохнулся от пневмонии никому не интересно ни знать ни озвучивать.
На сегодня по Украине 1 умерший от коронавируса приходится на 20 тыс. человек
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