В Черновицкой области новый антирекорд - за сутки 154 новых случая COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировано 154 новых случая COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"154 новых случая за сутки. Очень для нашей области большая цифра. В некоторых районах не наберется такого количества заболевших с начала эпидемии. Так, в Сокирянском районе с марта зафиксировали 104 больных, в Кельменецком - 92", - написал чиновник.

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