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Новини Революція в Білорусі
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Одного із затриманих у Білорусі українців відпустять додому після сплати штрафу, - Єнін

Одного із затриманих у Білорусі українців відпустять додому після сплати штрафу, - Єнін

Україна і Білорусь домовилися, що один із затриманих українців заплатить штраф і повернеться додому.

Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на контакті із білоруською владою і на сьогодні досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого транзиту в Україну. Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією ", - сказав Єнін.

Він додав, що дуже складно встановлювати місцезнаходження затриманих, складно отримати можливість для відвідування громадян, "всім нашим громадянам ми будемо надавати правову допомогу".

Також дивіться: Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 серпня в Мінську затримали українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Володимира Васильєва.

Автор: 

Білорусь (7987) затримання (4357) українці (2554) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+7
Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 6068
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14.08.2020 00:28 Відповісти
+6
В Беларуси спецально для Таракана таки нашли тех , кто за него голосовал !

Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 563
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14.08.2020 00:49 Відповісти
+4
Охринеть... За что штраф? Вы че козлятины в миде совсем в катушек слетели? Ваша задача ЗА НАШИ НАЛОГИ нас вытягивать В ЛЮБОЙ ситуации... Тварюки!
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14.08.2020 00:30 Відповісти
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...а інші півсотні залишаться далі отримувати незабутні враження?

дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
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14.08.2020 00:23 Відповісти
избили - еще и заплатить обязан .... отличная политика чо..
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14.08.2020 00:23 Відповісти
ОДМАНТУЛИТЬ ЦЕПКАЛА І БМІНЯТИ НА НАШИХ ПОБИТИХ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 06:39 Відповісти
Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 6068
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14.08.2020 00:28 Відповісти
везде бейте как клопов !!! И счастье вам будет!
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14.08.2020 00:31 Відповісти
Рооома!.. сегодня ночью Порошенко снова написает тебе в кровать.. приятного плавания!
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14.08.2020 00:38 Відповісти
№36
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14.08.2020 00:47 Відповісти
В школі вчителька казали,
Жи б ви всі запам'ятали:
"Як побачиш Наркомана,
Бий його, як Таракана"

Брати Гадюкіни
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14.08.2020 01:23 Відповісти
Охринеть... За что штраф? Вы че козлятины в миде совсем в катушек слетели? Ваша задача ЗА НАШИ НАЛОГИ нас вытягивать В ЛЮБОЙ ситуации... Тварюки!
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14.08.2020 00:30 Відповісти
В РБ штраф можно отхватить по любому поводу.
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14.08.2020 00:40 Відповісти
Цимбалюк: "Западное сообщество занимает выжидающую позицию. Если они не признают выборы в Беларуси, они автоматически толкают Лукашенко в объятия Москвы. Помпео уже заявил о санкциях-приостановке поставок нефти в Беларусь. Кто это этого выиграет? Путин."
Цимбалюк обратился к Зеленскому открыть границы для Беларусов и облегчить получение гражданства Украины, если сценарий в Беларуси закончится поглощением ее Россией.
....

Лука не дурак и хранит свои бабки в Китае, в отличие от наших и кремлёвских. У него с Си личные отношения. Поэтому ему санкции Запада до одного места. Сейчас посмотрим, кто кого - китайцы с поддержкой Луки или рашка, загнав Луку в своё стойло с помощью протестов и забастовок. Си в игре !
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14.08.2020 00:37 Відповісти
дядюшка Си не проч иметь ещё одну северную корею в центре Европы, да и у луки нет другого выбора как стать ещё одним хомяком при дворе Си. пуйла он явно не устраивает, ему нужен клоун типа зенелоха, но и переходить дорогу Си пуйлу сыкотно.
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14.08.2020 01:12 Відповісти
В Беларуси спецально для Таракана таки нашли тех , кто за него голосовал !

Одного из задержанных в Беларуси украинцев отпустят домой после уплаты штрафа, - Енин - Цензор.НЕТ 563
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14.08.2020 00:49 Відповісти
млять! Отлавливайле представителей белорусской власти в Киеве и штрафуйте за превышение скорости даже на 1 км в час. Тащите водил на экспертизу на алкоголь... на наркотики... на проверку жопы на предмет перевозки наркотиков, контрабанды бриллиснтов и прочего золота! Швыряйте рожой об асфальт даже при вопросе "А шо я такого нарушил?"
Отключите воду и электричество в ихнем посольстве! Разгрузите им во двор асенизаторскую машину! Продавайте туалетную бумагу с портретом усатого шизика! ... ...
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14.08.2020 01:06 Відповісти
ПО ДРУГОМУ ІЗ ДЕБІЛАМИ ЛУКИ НЕ МОЖНА ,ПІДТРИМУЮ ВАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
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14.08.2020 06:44 Відповісти
Благодарю!
Остается детской считалочкой выяснить кто из нас двоих поедет его вешать...
Еники- беники їли вареники,
Еники-беники кльоц вийшов вусатий матрос...
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14.08.2020 07:10 Відповісти
Да уж.Выдёргиваем от сябров своих граждан,як от каких то сомалийских пиратов.Лука довёл страну до абсурда.
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14.08.2020 01:35 Відповісти
Какой нах штраф? Выпустят и извиняться. С сегодняшнего дня у карателей матаа навсегда упала, ещё малёк и мы сами станем их карать, злоба и ненависть у людей к ******* сипатого - запредельная. Слабонервным не смотреть :
https://www.youtube.com/watch?v=Q7DmUaMYhyI

Садисты на наркоте, медики подтвердили, у раненых пидоров попавших в больницу передоз.
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14.08.2020 04:25 Відповісти
 
 