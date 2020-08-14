Одного із затриманих у Білорусі українців відпустять додому після сплати штрафу, - Єнін
Україна і Білорусь домовилися, що один із затриманих українців заплатить штраф і повернеться додому.
Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми на контакті із білоруською владою і на сьогодні досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого транзиту в Україну. Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією ", - сказав Єнін.
Він додав, що дуже складно встановлювати місцезнаходження затриманих, складно отримати можливість для відвідування громадян, "всім нашим громадянам ми будемо надавати правову допомогу".
Нагадаємо, 12 серпня в Мінську затримали українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Володимира Васильєва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дівчину випустили з сізо на окрєстіна
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1294007425020973056
Жи б ви всі запам'ятали:
"Як побачиш Наркомана,
Бий його, як Таракана"
Брати Гадюкіни
Цимбалюк обратился к Зеленскому открыть границы для Беларусов и облегчить получение гражданства Украины, если сценарий в Беларуси закончится поглощением ее Россией.
....
Лука не дурак и хранит свои бабки в Китае, в отличие от наших и кремлёвских. У него с Си личные отношения. Поэтому ему санкции Запада до одного места. Сейчас посмотрим, кто кого - китайцы с поддержкой Луки или рашка, загнав Луку в своё стойло с помощью протестов и забастовок. Си в игре !
Отключите воду и электричество в ихнем посольстве! Разгрузите им во двор асенизаторскую машину! Продавайте туалетную бумагу с портретом усатого шизика! ... ...
Остается детской считалочкой выяснить кто из нас двоих поедет его вешать...
Еники- беники їли вареники,
Еники-беники кльоц вийшов вусатий матрос...
https://www.youtube.com/watch?v=Q7DmUaMYhyI
Садисты на наркоте, медики подтвердили, у раненых пидоров попавших в больницу передоз.