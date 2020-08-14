Одного із затриманих у Білорусі українців відпустять додому після сплати штрафу, - Єнін

Україна і Білорусь домовилися, що один із затриманих українців заплатить штраф і повернеться додому.

Про це заявив в ефірі "Громадського радіо" заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми на контакті із білоруською владою і на сьогодні досягнули попередньої домовленості, що один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе в такий спосіб зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидкого транзиту в Україну. Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією ", - сказав Єнін.

Він додав, що дуже складно встановлювати місцезнаходження затриманих, складно отримати можливість для відвідування громадян, "всім нашим громадянам ми будемо надавати правову допомогу".

Також дивіться: Затриманих масово випускають у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 серпня в Мінську затримали українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Володимира Васильєва.