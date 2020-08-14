Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти винних у насильстві в Білорусі

Позачергова Рада ЄС із закордонних справ, на якій одним з головних питань буде становище в Білорусі після президентських виборів, відбудеться в другій половині дня в п'ятницю.

Про це повідомив в твітері високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - написав він.

Раніше Боррель поширив заяву від імені 27 держав Європейського Союзу, в якій зазначив, що Євросоюз не виключає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі.

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"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - говорилося в комюніке, поширеному в Брюсселі.

Як повідомляють європейські ЗМІ, кілька країн Євросоюзу наполягає на запровадженні санкцій щодо керівних осіб Білорусі у відповідь на насильство, яке державні структури застосовують до учасників протестів проти підсумків президентських виборів. На думку низки джерел, на самій міністерській відеоконференції ніяких офіційних рішень, ймовірно, ухвалено не буде, проте це не виключає того, що міністри домовляться про подальші кроки формування списку санкцій щодо Білорусі.

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