Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти винних у насильстві в Білорусі
Позачергова Рада ЄС із закордонних справ, на якій одним з головних питань буде становище в Білорусі після президентських виборів, відбудеться в другій половині дня в п'ятницю.
Про це повідомив в твітері високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - написав він.
Раніше Боррель поширив заяву від імені 27 держав Європейського Союзу, в якій зазначив, що Євросоюз не виключає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі.
"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - говорилося в комюніке, поширеному в Брюсселі.
Як повідомляють європейські ЗМІ, кілька країн Євросоюзу наполягає на запровадженні санкцій щодо керівних осіб Білорусі у відповідь на насильство, яке державні структури застосовують до учасників протестів проти підсумків президентських виборів. На думку низки джерел, на самій міністерській відеоконференції ніяких офіційних рішень, ймовірно, ухвалено не буде, проте це не виключає того, що міністри домовляться про подальші кроки формування списку санкцій щодо Білорусі.
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Я так понимаю сложилась четкая ситуация, при которой либо Лукашенко уходит в ближайшие дни освобождаются политзаключенные и с международными наблюдателями происходят выборы Президента в РБ! Либо вторжение Мордора и полная потеря государственности независимости Беларуси неминуемо.
..... Вторжение Мордора и полная потеря государственной независимости Беларуси будет в любом из этих вариантов.
Луку дожали, и Беларусь возвращается в родную гОвЕнь ...
Протестующие даже не решились зам главы МВД после всего произошедшего глаз подбить
(Это как представить Пшонку вышедшего на майдан, а ему только нерешительно кто-то прикнул - вы за все ответите Да хрен он бы оттуда живым выбрался бы )
Все задержанные подписали признания во всех смертных грехах, с ними провели беседы, сделали физические предупреждения и выпускают.
От проведенных мероприятий народ станет мягче и шелковистей Рабы пойдут молча работать на заводы
Ховайся кто может.