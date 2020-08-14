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Новини Революція в Білорусі
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Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти винних у насильстві в Білорусі

Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти винних у насильстві в Білорусі

Позачергова Рада ЄС із закордонних справ, на якій одним з головних питань буде становище в Білорусі після президентських виборів, відбудеться в другій половині дня в п'ятницю.

Про це повідомив в твітері високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - написав він.

Раніше Боррель поширив заяву від імені 27 держав Європейського Союзу, в якій зазначив, що Євросоюз не виключає запровадження заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі.

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"Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС і Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини і верховенства закону відносини між ЄС і Білоруссю можуть тільки погіршуватися", - говорилося в комюніке, поширеному в Брюсселі.

Як повідомляють європейські ЗМІ, кілька країн Євросоюзу наполягає на запровадженні санкцій щодо керівних осіб Білорусі у відповідь на насильство, яке державні структури застосовують до учасників протестів проти підсумків президентських виборів. На думку низки джерел, на самій міністерській відеоконференції ніяких офіційних рішень, ймовірно, ухвалено не буде, проте це не виключає того, що міністри домовляться про подальші кроки формування списку санкцій щодо Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7987) Євросоюз (13785)


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Stugna UA

Я так понимаю сложилась четкая ситуация, при которой либо Лукашенко уходит в ближайшие дни освобождаются политзаключенные и с международными наблюдателями происходят выборы Президента в РБ! Либо вторжение Мордора и полная потеря государственности независимости Беларуси неминуемо.
..... Вторжение Мордора и полная потеря государственной независимости Беларуси будет в любом из этих вариантов.
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14.08.2020 00:50 Відповісти
Фенита ля комедия.. Борт Лукашенко отбыл в Москву для проведения консультаций. ...

Луку дожали, и Беларусь возвращается в родную гОвЕнь ...
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14.08.2020 00:58 Відповісти
Всё верно, кроме вторжения *****, я не могу объяснить, я знаю и все это знают.
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14.08.2020 04:27 Відповісти
...все, больше никто Беларуси картошку продавать не будет...
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14.08.2020 01:01 Відповісти
так в бацьки в беларуси креветок и морефруктов, как у якутского скульптора расходного матерьяла.
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14.08.2020 01:21 Відповісти
******* лукашенко торгуется за гарантии безопасности своей жопы, очень не хочет черенок от лопаты там найти
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14.08.2020 01:28 Відповісти
Не понимаю, че все так за Лукашенко переживают. У него пока все в шоколаде.

Протестующие даже не решились зам главы МВД после всего произошедшего глаз подбить
(Это как представить Пшонку вышедшего на майдан, а ему только нерешительно кто-то прикнул - вы за все ответите Да хрен он бы оттуда живым выбрался бы )

Все задержанные подписали признания во всех смертных грехах, с ними провели беседы, сделали физические предупреждения и выпускают.
От проведенных мероприятий народ станет мягче и шелковистей Рабы пойдут молча работать на заводы
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14.08.2020 03:32 Відповісти
Пяста ему в шакалате, всё изменилось у нас с 13 августа. Чёртова дюжина ему в печень, аминь. Занавес.
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14.08.2020 04:30 Відповісти
Шо, новый вид озабоченности изобрели, готовятся применить?!
Ховайся кто может.
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14.08.2020 12:47 Відповісти
 
 