Трамп пожаловался на слабый напор воды в душе - правительство решило изменить закон

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему трудно ухаживать за волосами из-за слабого напора воды в душе. Водонапор в США ограничен законом 1992 года, который приняли, чтобы экономить воду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Правительство США предложило изменить мощность водонапора. Об этом говорится в проекте постановления Министерства энергетики США, обнародованном в правительственном вестнике.

Постановление должно изменить закон от 1992 года, согласно которому из душа в минуту может выливаться не более 9,5 литров воды. Такое ограничение установили, чтобы экономить воду.

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Постановление предлагает каждое отверстие, из которого льется вода, к целому душу. Таким образом ограничение в 9,5 литров в минуту будет касаться не всего душа в целом, а каждой дырочки в нем.

Представитель Минэнерго США Шэйлин Хайнс сообщила, что эта инициатива ведомства является выполнением обещания Трампа по устранению регулировок на федеральном уровне. И ее принятие позволит "американцам - а не вашингтонскому бюрократам - решать, какой душ они хотят иметь у себя дома".

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