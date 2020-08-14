На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків зараження COVID-19. 13 млн осіб вже подолали хворобу.
Про це свідчать дані сайту Worldometers, інформує Цензор.НЕТ.
У 213 країнах діагностовано 21 026 838 випадків захворювання на COVID-19.
13 821 690 пацієнтів уже одужали, 751 639 померли.
6 453 509 осіб продовжують боротися з хворобою.
За кількістю випадків заражень COVID-19 Україна на 31-му місці в світі.
У Північній Америці виявили 6 357 443 випадки хвороби, в країнах Азії 5 391 345, в Південній Америці 5 038 231, в Африці 1 087 362 підтверджених випадків коронавірусу.
Зараз у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше кількість підтверджених випадків за тиждень коливалася в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
Население начало прозревать, чта за афера века была затеяна, а скоро вообще положит "большой болт" и на макароновирус, и на вас, власть придержащие, которые испытывают не просто страх, а лютый ужас, что население прочухивает по-маленьку эту аферу.
Доказательствами лютого ужаса, испытываемого властью придержащих, являются следующие новости, появившиеся в один день:
- дедушко Байден призывает законодательно закрепить ношение намордников населением
- у сиско-кормящей новозендской кизды настолько плоха ситуация, что город Окленд заперт из-за 4(!) случаев макароновируса, а населению продемонстрированы бараки концлагерей, куда будут отправлять уклоняющихся от тестирования (будучи большим пессимистом, я печально вопрошаю: а кто отправлять то будет, ежели китайской армии в NZ нетути ?)
- премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащюк (да, есть выбл*дки и среди славного украинского народа) обещает 6 (!) лет на нарах журналистам, которые разгласят сведения о коррупции в Квинсленде. Настя от страха сама выдала на публику то, чего она больше всего боится. Не переживай, Настя, расследование о том, сколько Настя положила в карман китайских юаней, прекрасно проведут журналисты и другого штата
Но самая лучшая ситуация, традиционно, у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, который загнал себя в ловушку: растет число зараженных/смертей от макароновируса - значит, не работает дурантин, надо пенделя дать Эндрюсу, падает число зараженных/смертей от макароновируса - значит, нужно снимать дурантин, а тогда Эндрюс не удержиться у власти.
И потому делать Эндрюс будет невозможное - вечный дурантин, под предлогом, что только вечный дурантин способен прекратить заражение. Но, поскольку выплаты федералов по ковиду полностью заканчиваются к марту следующего года (все акции австралийских компаний скуплены владельцами/нужными людьми и компании перекредитовались), то Эндрюс обречен вместе с его дурантином, на счетчик поставлен наш коммуняка,
И потому со словами "мысленно с вами" - Настя Палащюк, Эндрюс, новозелндская кизда и дедушка Байден - я им желаю "хорошего настроения".
Правильно?
Нам никого не надо, особенно китая.
И нас все есть.