На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків зараження COVID-19. 13 млн осіб вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, інформує Цензор.НЕТ.

У 213 країнах діагностовано 21 026 838 випадків захворювання на COVID-19.

13 821 690 пацієнтів уже одужали, 751 639 померли.

6 453 509 осіб продовжують боротися з хворобою.

За кількістю випадків заражень COVID-19 Україна на 31-му місці в світі.

Читайте також: Світу потрібні кілька видів вакцини від коронавірусу, - ВООЗ

У Північній Америці виявили 6 357 443 випадки хвороби, в країнах Азії 5 391 345, в Південній Америці 5 038 231, в Африці 1 087 362 підтверджених випадків коронавірусу.

Зараз у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше кількість підтверджених випадків за тиждень коливалася в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.