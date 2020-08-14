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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб

На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 21 мільйон випадків зараження COVID-19. 13 млн осіб вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, інформує Цензор.НЕТ.

У 213 країнах діагностовано 21 026 838 випадків захворювання на COVID-19.

13 821 690 пацієнтів уже одужали, 751 639 померли.

6 453 509 осіб продовжують боротися з хворобою.

За кількістю випадків заражень COVID-19 Україна на 31-му місці в світі.

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У Північній Америці виявили 6 357 443 випадки хвороби, в країнах Азії 5 391 345, в Південній Америці 5 038 231, в Африці 1 087 362 підтверджених випадків коронавірусу.

Зараз у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше кількість підтверджених випадків за тиждень коливалася в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Короче все умрут, да?
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14.08.2020 04:21 Відповісти
+2
Maкарона-вирус уйдёт в тот день когда телевизор и всякие степановы перестанут выть о нём 25 часов в сутки.
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14.08.2020 05:09 Відповісти
+2
мдя....
жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
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14.08.2020 06:49 Відповісти
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Это 21 млн любителей ходить "прічісчатса" как ******** + любители кафешок
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14.08.2020 01:30 Відповісти
Корона вирус уйдет тогда кагда переболеют все на Земле и у выживших выработается иммунитет. При этом умрет минимум 6 -8 миллиардов...
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14.08.2020 02:07 Відповісти
Короче все умрут, да?
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14.08.2020 04:21 Відповісти
школьники и учителя выживут
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14.08.2020 06:47 Відповісти
Maкарона-вирус уйдёт в тот день когда телевизор и всякие степановы перестанут выть о нём 25 часов в сутки.
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14.08.2020 05:09 Відповісти
мдя....
жаль, что помершие об этом не знали и не выбросили телевизоры
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14.08.2020 06:49 Відповісти
Імунітет щезає через 2-3 місяці і перехворілі повторно заражаються. З цією заразою нічого до кінця не ясно.
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14.08.2020 02:12 Відповісти
Ваши жалкие потуги с макароновирусом никому больше не интересны, сявки рептилоидные.
Население начало прозревать, чта за афера века была затеяна, а скоро вообще положит "большой болт" и на макароновирус, и на вас, власть придержащие, которые испытывают не просто страх, а лютый ужас, что население прочухивает по-маленьку эту аферу.

Доказательствами лютого ужаса, испытываемого властью придержащих, являются следующие новости, появившиеся в один день:
- дедушко Байден призывает законодательно закрепить ношение намордников населением
- у сиско-кормящей новозендской кизды настолько плоха ситуация, что город Окленд заперт из-за 4(!) случаев макароновируса, а населению продемонстрированы бараки концлагерей, куда будут отправлять уклоняющихся от тестирования (будучи большим пессимистом, я печально вопрошаю: а кто отправлять то будет, ежели китайской армии в NZ нетути Коронавирусом во всем мире заболели уже 21 млн человек - Цензор.НЕТ 1773 ?)
- премьерша штата Квинсленд, Австралия, Настя Палащюк (да, есть выбл*дки и среди славного украинского народа) обещает 6 (!) лет на нарах журналистам, которые разгласят сведения о коррупции в Квинсленде. Настя от страха сама выдала на публику то, чего она больше всего боится. Не переживай, Настя, расследование о том, сколько Настя положила в карман китайских юаней, прекрасно проведут журналисты и другого штата

Но самая лучшая ситуация, традиционно, у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, который загнал себя в ловушку: растет число зараженных/смертей от макароновируса - значит, не работает дурантин, надо пенделя дать Эндрюсу, падает число зараженных/смертей от макароновируса - значит, нужно снимать дурантин, а тогда Эндрюс не удержиться у власти.
И потому делать Эндрюс будет невозможное - вечный дурантин, под предлогом, что только вечный дурантин способен прекратить заражение. Но, поскольку выплаты федералов по ковиду полностью заканчиваются к марту следующего года (все акции австралийских компаний скуплены владельцами/нужными людьми и компании перекредитовались), то Эндрюс обречен вместе с его дурантином, на счетчик поставлен наш коммуняка,

И потому со словами "мысленно с вами" - Настя Палащюк, Эндрюс, новозелндская кизда и дедушка Байден - я им желаю "хорошего настроения".
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14.08.2020 04:59 Відповісти
И только несколько истинных оплотов демократии - Лукашенко, хутлер, Ким Чен Ын и туркменбаши борются с коронавирусной истерией.
Правильно?
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14.08.2020 07:50 Відповісти
Я не специалист по "гиндурасам", вы там сами разбирайтесь, мне наср*ть.
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14.08.2020 12:07 Відповісти
Ну, тогда не обижайтесь, если остальные насрут на то, что там у вас в Книвсленде и в Виктории.
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14.08.2020 12:12 Відповісти
Нет, что вы, буду только приветствовать.
Нам никого не надо, особенно китая.
И нас все есть.
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14.08.2020 15:30 Відповісти
Говорят, что Настя, премьерша штата Квинсленд, Австралия, "задний ход" дала. "******"(С), Настя, мы знаем теперь, чего ты больше всего боишься и где конкретно у тебя "рыльце в пушку".
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14.08.2020 05:45 Відповісти
Туберкулёзом каждый год заражается 10 миллионов человек и продолжают болеть и......🤔
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14.08.2020 05:46 Відповісти
А можно переболеть тубиком бессимптомно ?
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14.08.2020 08:31 Відповісти
Єдиний вихід це працювати дистанційно там де можливо і тоді вірус буде переможено. Сподіваюся школи Зеля не додумається відкрити.
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14.08.2020 08:17 Відповісти
Только герпесом уже заражены больше 3 700 000 000 людей , глистами - более 1 000 000 000 человек а про смертность от гриппа обычных видов умолчу -смотри википедию .
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14.08.2020 08:30 Відповісти
Софія Гетьман Софочка я вам вот шо скажу , я работаю в школе , так вот онлаин обучение это полная фигня ,учебный материал усвоен на 30-40% сейчас некоторые классы доучиваться не официально , 🤔 Так что еще год такого обучения и можно всех смело переводить на два года назад 🤦 Я со своим ребенком до сих пор геометрию учу🤫
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14.08.2020 09:04 Відповісти
38 миллионов больны СПИДом и дальше заражаются мерзавцы😡 Я считаю надо запретить половые акты 🤔
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14.08.2020 09:08 Відповісти
 
 