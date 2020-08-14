За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога.



Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.



"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України! А пораненому воїну бажає швидшого одужання", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.



"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

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