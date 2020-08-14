За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога.
Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.
"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України! А пораненому воїну бажає швидшого одужання", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.
"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.
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Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
Мин там хватит на много лет.
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:
https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/
Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік
20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
Подумаєш, =водночас= десь там хлопці гуляли-квіточки збирали ... Але таке не рахується.
Це - страшно. Не припустимо. Отак вони і кинули Ярослава Журавля.
Не нужно спекулировать.
Там ещё много лет разминировать придётся.
Ви готові за них воювати ?
(самый раз заслать взвод снайперов)
Клоуна на мило