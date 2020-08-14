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Новини Агресія Росії проти України
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За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога.

Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Також читайте: Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна"

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

"Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України! А пораненому воїну бажає швидшого одужання", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - додали в пресцентрі ОС.

Також читайте: Український воїн Сергій Похович загинув 13 серпня внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої

За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб 01

Автор: 

Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
А військові підірвалися самі по собі ?
Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
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14.08.2020 07:49 Відповісти
+11
А погибший вчера на мине воин не боевая потеря? Цинизм зеленых зашкаливает.
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14.08.2020 07:52 Відповісти
+4
А до чого тут мої пропозиції ?
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:

https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/

Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік

20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
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14.08.2020 08:08 Відповісти
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Контролированная кем?
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14.08.2020 07:31 Відповісти
ну зрада, конечно.
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14.08.2020 07:31 Відповісти
Половину кже в беларусь закинули
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14.08.2020 07:35 Відповісти
А військові підірвалися самі по собі ?
Загиблих і поранених більше не враховують.
Вони - ніхто.
А ще сміялися з москалі через =нас там нєт=.
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14.08.2020 07:49 Відповісти
Ваши предложения.
Мин там хватит на много лет.
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14.08.2020 07:52 Відповісти
А до чого тут мої пропозиції ?
Ось як ГШ подавав інформацію буквально в кінці 2019:

https://**********.com.ua/2019/12/genshtab-povidomyv-pro-bojovi-vtraty-zbrojnyh-syl-za-2019-rik/

Генштаб повідомив про бойові втрати Збройних Сил за 2019 рік

20 Грудня 2019
Станом на 17 грудня від початку 2019 року в зоні ООС загинули близько 100 українських військових
Бойові втрати української армії на Донбасі від початку 2019 становлять 97 загиблих військових. Про це на запит BBC News Україна https://www.bbc.com/ukrainian/news-50843934 повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також з початку року в районі операції Об'єднаних сил у наслідок боїв поранені 499 українських військовослужбовців. Ще 78 бійців дістали інші ушкодження. «Інші загиблі (померлі) - 77 осіб», - додають у Генштабі про небойові втрати.
*********** нагадує, що серед загиблих військових у 2019 році - командир 128-ї гірсько-штурмової бригади https://**********.com.ua/2019/11/sogodni-perestalo-bytysya-sercze-komandyra-128-yi-ogshbr-polkovnyka-yevgena-korostelova/ Євген Коростельов , а також відома волонтерка, кулеметниця батальйону «Донбас - Україна» Яна Червона.
Напередодні пресслужба ООС повідомила, що ввечері 17 грудня в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень, несумісних із життям, старший солдат 28-ї ОМБр Василь Лісіцин. «Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Перебуваємо в скорботі разом із вами», - https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/741402426352376 написали представники штабу операції Об'єднаних сил.
У Генштабі зазначили, що найбільше українські воїни гинуть від снайперського вогню, обстрілів із мінометів та гранатометів, а також від підривів на вибухових пристроях.
За даними ***********, бойові втрати української армії на Донбасі у 2018 році становили 110 осіб, а у 2017 році - 198....
Коростельов, зокрема, підірвався. І це називали тоді бойовою втратою. А тепер - ні.
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14.08.2020 08:08 Відповісти
Не тратьте время на зебилов. Для них гибель на боевой мине не боевая потеря. При современной техники минирования не надо и по земле ползать. А нашим хлопцам, Зеленая мразь, запретила практически все - даже окопы новые рыть и блиндажи укреплять. Про ответный огонь и ведение разведки уже и разговора нет
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14.08.2020 10:15 Відповісти
Я знаю, що їм нічого не доведеш. Але мені боляче від такого. Тобто, від наших військових, які знаходяться на передовій, ОФІЦІЙНО і ПУБЛІЧНО відмовляються.
Подумаєш, =водночас= десь там хлопці гуляли-квіточки збирали ... Але таке не рахується.
Це - страшно. Не припустимо. Отак вони і кинули Ярослава Журавля.
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14.08.2020 19:45 Відповісти
А погибший вчера на мине воин не боевая потеря? Цинизм зеленых зашкаливает.
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14.08.2020 07:52 Відповісти
Речь идёт о прекращении огня.
Не нужно спекулировать.
Там ещё много лет разминировать придётся.
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14.08.2020 07:54 Відповісти
Фигасе у тебя пукан рванул
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14.08.2020 09:31 Відповісти
Я человек добрый, но тебе желаю чтобы к тебе сосед в хатку фугас заложил, а менты квалифицировали твою гибель как мелкое хулиганство. Вас, зеленых дегенератов, только могила исправит.
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14.08.2020 10:11 Відповісти
Я человек добрый, но тебе желаю (с) добрый человек вообще бы не стал разжигать ненависть как такие как ты и топить за войну хотя бы из приличия потому что будучи косым и хромым не пригодился всем шести волнам частичной мобилизации. О гибели солдата ты узнал вчера таки из штаба ООС.. о нем сообщили его гибель не умолчали но лишь вывели за скобки ввиду того что он погиб не в результате обстрелов противника в нарушения перемирия а подорвался на мине отклонившись от маршрута и таких смертей еще будет много учитывая сколько *сюрпризом* там наставлено за 6 лет войны.
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14.08.2020 10:22 Відповісти
Вы когда с нашего украинского Крыма сдрысните, чурки запоребриковые?
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14.08.2020 12:22 Відповісти
Простите..? Вы дальтоник?
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14.08.2020 13:47 Відповісти
Кому ты про флаг причесываешь. моль гардеробная? Знаешь как "шутят" в Мацкве ? Бить будут по роже, а не по паспорту. Так чей Крым? И Слава Украине!
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14.08.2020 14:58 Відповісти
Я писал тебе выше.. если бы ты реально готов был рисковать за свои убеждения воевал бы сейчас там а не на диване! Так что угрозы твои читать просто скучно. Если хочешь о чем то говорить то давай но от гневно-истеричных воплей с горящим газами из дымящегося пукана я тебе рекомендую воздержаться.
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14.08.2020 15:21 Відповісти
ну что,, кацап? Обгадился написать правду, что украинский Крым захватила твоя вонючая ********* во главе с плешивым ******? Разумеется. А твое жалкое блеяние про диван, просто от убожества ума. Что впрочем для кацапов закономерно. Спрашиваю в последний раз - Крым это Украина?
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14.08.2020 15:25 Відповісти
Еще раз настоятельно рекомендую тебе обратиться к врачу окулисту. Здоровье надо беречь
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14.08.2020 16:25 Відповісти
Хамелеон. А что ответишь - Слава Украине! Я твой триколор шатал
За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 6169
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14.08.2020 17:04 Відповісти
А які у вас переконання ?
Ви готові за них воювати ?
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14.08.2020 15:51 Відповісти
Причем тут мои убеждения? Этот идиот от меня никак не отстанет только за то что я ему напомнил что о подорвавшемся на мине вчера бойце сообщал штаб а соответственно его гибель не была скрыта а у него уже истерика)) он уже там что то про Крым кричит про кацапов как будто я к первому и второму имею какое то отношение.
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14.08.2020 16:31 Відповісти
Питання вам не зрозуміле ?
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14.08.2020 16:55 Відповісти
Мне понятно что я прав и могу доказать свою правоту предоставив ссылку на вчерашнюю новость о гибели военнослужащего со слов штаба ОСС если хотите.. По поводу убеждений то каждый имеет право иметь свое мнение кто хочет пусть идет воевать кто не хочет тот пусть не идет но когда человек полная истеричка как https://censor.net/user/211128 которая при этом сама воевать не собирается то зачем кидаться на других людей в интернете не понятно вообще зачем? Я же не виноват что боец на мине подорвался а не сепаратисты его убили как того хотелось бы некоторым.
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14.08.2020 17:14 Відповісти
Слушай сюда, шаромыжница кацапскапя. Я обычно с женским полом не воюю, но тебя свиноматку ханыжную за женский пол не имею. За идиота, ты, плечевая, будешь иметь столько, что тебе еще ни один твой клиент на обосанном диване не рассказывал. Это ты понята?
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14.08.2020 17:09 Відповісти
Боже ты такой же жалкий как и твои комментарии
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14.08.2020 17:16 Відповісти
Убожество - это ты . Дешевая причесоска, прихилявшая разволдить дешевые понты руцького мира. Простейший вопрос "чей Крым?" у тебя, мокшанки, вызывает жесткую диарею. Боишься работы лишится? На прощание напомню. Твой путин - *****, а Раша - параша. А теперь вали обтекать
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14.08.2020 17:24 Відповісти
цинизм зелёных в ЗСУ зашклаивает уже и подрыв не боевые во мля новое у Хомы
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14.08.2020 08:56 Відповісти
Стидно і гидко...за таке керівництво.
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14.08.2020 09:03 Відповісти
ИМ НЕКОГДА СТРЕЛЯТЬ - все с лопатами и кирками роют новые окопы...
(самый раз заслать взвод снайперов)
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14.08.2020 09:25 Відповісти
За добу обстрілів з боку найманців РФ у районі проведення ОС не зафіксовано, бойових втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 507
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14.08.2020 19:07 Відповісти
Оце і підозріло - ніхто не стріляє, а вояки України чомусь гинуть

Клоуна на мило
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14.08.2020 21:33 Відповісти
 
 