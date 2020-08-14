Глава ПА ОБСЄ Церетелі звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини: "Репресії і переслідування неприпустимі"

Влада Білорусі має повною мірою виконувати свої міжнародні зобов'язання і не порушувати права людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі.

"Голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і цілковито дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини", - повідомляє пресслужба організації.

Церетелі закликав сторони до деескалації напруженості і діалогу, зазначивши, що "репресії та переслідування противників неприпустимі і порушують принципи ОБСЄ".

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Він нагадав, що, як член ОБСЄ, Білорусь гарантує, зокрема, дотримання права на мирні зібрання та свободу слова. Глава Парламентської асамблеї закликав владу країни забезпечити виконання цих прав і свобод і негайно звільнити тих, хто був незаконно затриманий останніми днями.

Церетелі зауважив також, що серйозним порушенням міжнародних зобов'язань Білорусі є також фізичний напад на журналістів, блокування доступу до інформації та жорстоке поводження із затриманими.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену відеоконференцію щодо Білорусі. Ініціатором виступила Польща.

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Раніше на користь санкцій щодо Білорусі публічно висловилися Німеччина, Литва, Латвія, Швеція і Австрія.