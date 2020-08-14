Глава ПА ОБСЄ Церетелі звинуватив владу Білорусі у порушенні прав людини: "Репресії і переслідування неприпустимі"
Влада Білорусі має повною мірою виконувати свої міжнародні зобов'язання і не порушувати права людини.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявив голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі.
"Голова ПА ОБСЄ закликав сьогодні владу в Мінську припинити використовувати репресивні тактики і цілковито дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини", - повідомляє пресслужба організації.
Церетелі закликав сторони до деескалації напруженості і діалогу, зазначивши, що "репресії та переслідування противників неприпустимі і порушують принципи ОБСЄ".
Він нагадав, що, як член ОБСЄ, Білорусь гарантує, зокрема, дотримання права на мирні зібрання та свободу слова. Глава Парламентської асамблеї закликав владу країни забезпечити виконання цих прав і свобод і негайно звільнити тих, хто був незаконно затриманий останніми днями.
Церетелі зауважив також, що серйозним порушенням міжнародних зобов'язань Білорусі є також фізичний напад на журналістів, блокування доступу до інформації та жорстоке поводження із затриманими.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 14 серпня, міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрену відеоконференцію щодо Білорусі. Ініціатором виступила Польща.
Раніше на користь санкцій щодо Білорусі публічно висловилися Німеччина, Литва, Латвія, Швеція і Австрія.
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Москва має два сценарії для Білорусі.
1. Підігрівати й загострювати бунт викликаний справедливим небажанням білорусів жити нудно.
У разі повалення Лукашенка і краху його пропагандистської системи, москва утворює комітет національного порятунку.
В пропаганді й інвестиціях в білоруську політику вона не матиме жодної конкуренції. Нове керівництво Білорусі швидо ліквідує рештки білоруської незалежності.
2. Якщо Лукашенко втримається шляхом репресій, невідомі білоруські "бандерівці" з ЧВК "Вагнер" атакують дві московські військові бази.
Москва "змушена" буде ввести війська для порятунку своїх військовослужбовців, відвернення гуманітарної катастрофі й заради білоруської демократії.
Далі перехідний білоруський уряд утворений з колишніх лукашенківських бюрократів й представників промосковської опозиції неквапно готуватиме вибори московського генерал-губернатора в білоруському федеральному окрузі.
Чи може москві не вдатися один з цих сценаріїв?
Євросоюз та сусіди Білорусі не роблять нічого, щоб їй завадити.
Москва в білоруській політиці - це лисиця в курятнику. Півня вона з'їсть, а тоді й курей. Вона спокійна - ніхто не прийде аби вигнати її звідти.
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/3027107390752401/?type=3&eid=ARBMh44TnytGqvabNgEUbayoBWz5uUJPbCDOb6zvgGaxhHxCFy_Mo-1D1BUI-8E8XLzIZzT9I9gSHm_l&__xts__%5B0%5D=68.ARBooaYIqNaIGysWkaweP5n4QytYQXQRw4wYbFG8663mZZajrjofur8upz3ze5diN-8Hdqy5J9OmFN5ZCTufH8UCV2YoSOa6JO5kBNzLu06EDWQVngqHGGnak3Qk9p2jpt63juVdMRDFI9YMa5uduU4u3NDHoLzfYFMOZ4bu8COlxVO_bmD05bDWuJfHDgc3gmyhXkMTvzEAa3ydkRaxdcikk5Lhbo45eJP7aIEANEoj6gtx5F62B5YueXVaOSUUYyA4Wma6mhjmufJi7LK9ktswFkI5nKhE_eSBhJ3MRKphycLPCCfoQQkdp6QiIWIu9DdCjj0hHdVpo0d9K1EZn4bvmw&__tn__=EEHH-R
Двойные стандарты в действии.
"https://twitter.com/V_Solovey Валерий Соловей
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Судьба все настойчивее предупреждает Очередной гипертонический криз у Луки сегодня ночью. Похоже, с микроинсультом."
***** потроху годує луку "новачком"? Бо навряд чи лука дуже рознервувався, що його наказ так жорстко виконують. Чи це не його наказ і він не може його відмінити або послабити?
В том-то и проблема, что диалога не выйдет. Тракористу говорить не с кем. Я убежден, что протест должен быть возглавлен. Нужны лидеры. А их нет. Толпа может делегировать быстро состряпанных, но они вряд ли будут признанными авторитетами. Проблема... как "проблема" по-белорусски, кто знает?
https://twitter.com/sergiy_taran Сергій Таран / Sergiy Taran
https://twitter.com/sergiy_taran @sergiy_taran
Познер, Дудь, Харламов.
Всегда молчащая московская интеллигенция завозмущалась режимом Лукашенка и «резиновыми пулями», которыми он стреляет в белоруссов.
Нужно понимать ,что молчащую московскую интеллигенцию устраивает режим путина и свинцовые пули, которыми он стреляет в украинцев.