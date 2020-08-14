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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 184 нові випадки COVID-19, загалом 11,6 тис. інфікованих і 318 померлих

За добу на Львівщині виявили 184 нові випадки COVID-19, загалом 11,6 тис. інфікованих і 318 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 184 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 11 658 осіб, 318 осіб померли, 3157 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 549 ПЛР-тестів, з них 184 - позитивні. Серед них львів'ян - 68.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

За добу на Львівщині виявили 184 нові випадки COVID-19, загалом 11,6 тис. інфікованих і 318 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2481)


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Там это...МВФ просит данные об использовании средств для борьбы с вирусом из соответствующего фонда. Интересно будет понаблюдать, как зеленский будет пояснять борьбу с вирусом латанием ям на дорогах. Я, конечно, не специалист по вирусам, но по-моему вирусы так не лечатся.
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14.08.2020 09:04 Відповісти
Вірус пофігу. Пропіаритись, це святе.
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14.08.2020 09:08 Відповісти
ну Львов и КОВИ19 вообще друзья "не разлей вода" !
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14.08.2020 09:15 Відповісти
 
 