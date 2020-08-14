За добу на Львівщині виявили 184 нові випадки COVID-19, загалом 11,6 тис. інфікованих і 318 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 184 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 11 658 осіб, 318 осіб померли, 3157 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1 549 ПЛР-тестів, з них 184 - позитивні. Серед них львів'ян - 68.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.