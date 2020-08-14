В Україні черговий "рекорд" за кількістю нових випадків COVID-19 за добу - 1 732. Від початку пандемії померло 2011 осіб

Станом на ранок 13 серпня в Україні виявили 1 732 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.

Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 87 872. Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (205), Львівській (184), Івано-Франківській (143) областях, м.Києві (158), Чернівецькій (154) та Одеській (160) областях.

Кількість летальних випадків досягла 2011, 19 - тільки за останню добу.

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Одужали вже 46 216 українців. Разом з тим, хворіють на коронавірусну хворобу 39 645 українців, що на 1 713 осіб більше, ніж добою раніше.