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В Україні черговий "рекорд" за кількістю нових випадків COVID-19 за добу - 1 732. Від початку пандемії померло 2011 осіб
Станом на ранок 13 серпня в Україні виявили 1 732 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 19 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Ради нацбезпеки і оборони.
Загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні досягла 87 872. Найбільше нових випадків за добу виявили в Харківській (205), Львівській (184), Івано-Франківській (143) областях, м.Києві (158), Чернівецькій (154) та Одеській (160) областях.
Кількість летальних випадків досягла 2011, 19 - тільки за останню добу.
Одужали вже 46 216 українців. Разом з тим, хворіють на коронавірусну хворобу 39 645 українців, що на 1 713 осіб більше, ніж добою раніше.
Топ коментарі
+11 Rusin
показати весь коментар14.08.2020 09:38 Відповісти Посилання
+10 финансист
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+8 Странник Виртуальный #450460
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Да Вы что - сдурели?
как это 'нет вакцин", когда Бриатания 60 миллионов доз закупает.
Так что готовьтесь становится в очередь на "прививку" и освобождать (посмертно) ваше гос. жилье.
А я - вам напомню: главной целью "карантина" является обрушение акций компаний на фондовых биржах, чтобы их скупили по дешевке люди ********* дедушки Джейкоба Ротшильда, "новые" китайцы.
Вы как - подсуетились, акции приобрели?
Нет?
А почему?
Если Вы обитатель государственного и находитесь на соц. обеспечении, то Вам придется освободить место, отправившись на тот свет, а Ваше место займут исламисты, которых Бундесвер завозил самолетами из Африки.
ИВЛ, которыми убивали стариков в домах престарелых в Испании и на Севере Италии - это медленно, "прививка" работает гораздо быстрее.
Раз пулю таким как Вы в лоб выпустить пока не получает, то хоть так, как могут.
Рада, что Вам нравится.
А реальный пистолет ко лбу тоже Вам понравится?
Впрочем по-слухам, "вакцина" (одобренная Биллом Гейтсом, глав-вакцинатором) убивает не хуже пули, да и возьми меньше, кровь с мозгами смывать не придется
********фашист, будет геноцид населения производить.
А вы что же отстаете, Степанов?
Вам что - Ротшильды мало платят?
Почему не покупать китайского?
А зачем кормить страну с вражеским демократическим странам режимом, да еще покупая товары низкого качества, которые отнюдь не дешевые.
Приведу пример китайской "дешевизны":
Купила на пробу пряжу в магазине, "cosy wool",сделана в Китае (то есть спрядена в Китае, ведь мы же знаем, что Китай 'главный" производитель шерсти ).
Стоит пряжа 7 баксов за 100 грамм (со скидкой 5 баксов за 100 грамм).
Качество: пряжа неровная, встречаются узелки, при носке сваливается, как сволочь.
Аналогичная (8 сложений/нитей) Пряжа от Bendigo Mills (австралийская компания) стоит 14 долларов за 200 грамм, то есть те же 7 баксов за 100, что и китайская.
Качество: выше всяких похвал, пряжа изумительная, вязала не один раз из нее и всегда буду.
Вывод; а зачем покупать китайское, если есть свое лучшего качества?
Пусть Китай, который глумится над Австралией в комментариях на новостных каналах youtube, на внутренни рынок работает.
Не покупайем китайского, поддеживаем отечественного производителя.
Считайте это ответом на "подарок" макароновируса из лаборатории Уханя.