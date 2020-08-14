Кількість активних хворих на коронавірус за добу знову зросла в 22 областях України та Києві, - РНБО

Кількість активних хворих на коронавірус за минулу добу зросла у 22 із 24 областей України та в Києві. Лише в Тернопільській та Донецькій областях кількість осіб, які нині хворіють, незначно знизилася.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (205), у Львівській (184), в Одеській області (160), у Києві (158), у Чернівецькій області (154), в Івано-Франківській (143 ), у Рівненській (120) області.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 43 нові випадки захворювання на COVID-19 і 32 випадки одужання, зараз в області хворіє 686 осіб (на 11 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 58 випадків захворювання, 1 людина померла, 31 видужала, зараз хворіє 1113 осіб (на 26 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 28 нових випадків захворювання і 8 осіб видужали, зараз хворіє 461 особа (на 20 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано 22 нові випадки захворювання, 2 людини померли і 23 - одужали, зараз в області хворіє 231 особа (на 3 менше за добу);

- у Житомирській області 67 осіб захворіли і 22 - одужали, хворіють 662 людини (на 45 більше за добу);

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- у Закарпатській області 71 новий випадок захворювання і 34 - одужання, зараз хворіє 3205 осіб (на 37 більше за добу);

- у Запорізькій області 28 нових хворих і 1 людина одужала, зараз хворіє 329 осіб (на 27 більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 143 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 64 - одужання, зараз хворіють 3645 осіб (на 77 більше за добу);

- у Києві 158 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 38 одужали, зараз хворіє 6694 особи (на 119 більше за добу);

- у Київській області 52 нових хворих, 4 людини померли і 2 одужали, зараз хворіють 1307 осіб (на 46 більше за добу);

- у Кіровоградській області 6 осіб захворіли і 3 одужали, зараз хворіє 40 осіб (на 3 більше за добу);

- у Луганській області 1 випадок захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 50 осіб (на 1 більше за добу);

- у Львівській області підтверджено 184 нові випадки захворювання на COVID-19, 4 випадки смерті і 56 випадків одужання, зараз хворіють 8183 особи (на 124 більше за добу);

- у Миколаївській області 15 нових випадків захворювання і 11 - одужання, зараз хворіє 246 осіб (на 4 більше за добу);

- в Одеській області 160 нових випадків захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 3151 особа (на 160 більше за добу);

- у Полтавській області 17 нових випадків захворювання і 8 - одужання, зараз хворіє 130 осіб (на 9 більше за добу);

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- у Рівненській області 120 нових випадків захворювання та 58 випадків одужання, зараз хворіє 1708 осіб (на 62 більше за добу);

- у Сумській області 29 нових випадків захворювання і 18 - одужання, зараз хворіє 320 осіб (на 11 більше за добу);

- у Тернопільській області 49 нових випадків захворювання і 50 випадків одужання, зараз хворіють 1167 осіб (на 1 менше за добу);

- у Харківській області 205 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті і 8 осіб одужали, зараз хворіють 2837 осіб (на 193 більше, ніж напередодні);

- у Херсонській області 4 нові випадки захворювання, нових випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 71 особа (на 4 більше, ніж напередодні);

- у Хмельницькій області 46 нових випадків захворювання і 41 - одужання, зараз хворіє 389 осіб (на 5 більше за добу);

- у Черкаській області 25 осіб захворіли і 22 - одужали, зараз хворіє 241 особа (на 3 більше, ніж напередодні);

- у Чернівецькій області 154 нові випадки захворювання, 1 - смерті і 51 особа одужала, зараз хворіє 1626 осіб (на 102 більше за добу);

- у Чернігівській області 47 нових випадків захворювання, випадків смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз хворіє 572 особи (на 47 більше за добу).

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