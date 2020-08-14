COVID-19 за добу виявили у 110 дітей та 78 медпрацівників. Поставлено черговий антирекорд з госпіталізації, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 госпіталізовано 330 осіб. Це черговий антирекорд для України від початку пандемії.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу Україна знову поставила два антирекорди. По-перше, за добу захворіло 1732 людини, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Ми знову поставили антирекорд з госпіталізації: за минулу добу в нас було госпіталізовано 330 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. Видужав 581 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіли 87 872 людини, з них 6093 дитини та 9570 медпрацівників. Усього одужали 46 797 пацієнтів, а летальних випадків - 2011. За минулу добу зроблено 35 237 тестів, з них 18 917 методом ПЛР і 16 320 методом ІФА", - розповів Степанов.

"Кількість хворих збільшується щодня", - додав глава МОЗ.

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