УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9809 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 613 5

COVID-19 за добу виявили у 110 дітей та 78 медпрацівників. Поставлено черговий антирекорд з госпіталізації, - Степанов

COVID-19 за добу виявили у 110 дітей та 78 медпрацівників. Поставлено черговий антирекорд з госпіталізації, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 госпіталізовано 330 осіб. Це черговий антирекорд для України від початку пандемії.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу Україна знову поставила два антирекорди. По-перше, за добу захворіло 1732 людини, з них 110 дітей і 78 медпрацівників. Ми знову поставили антирекорд з госпіталізації: за минулу добу в нас було госпіталізовано 330 осіб. Зафіксовано 19 летальних випадків. Видужав 581 пацієнт. Загалом за весь час пандемії захворіли 87 872 людини, з них 6093 дитини та 9570 медпрацівників. Усього одужали 46 797 пацієнтів, а летальних випадків - 2011. За минулу добу зроблено 35 237 тестів, з них 18 917 методом ПЛР і 16 320 методом ІФА", - розповів Степанов.

"Кількість хворих збільшується щодня", - додав глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На коронавірус в усьому світі захворіли вже 21 млн осіб

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) статистика (2251) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
COVID-19 за сутки выявили у 110 детей и 78 медработников. Поставлен очередной антирекорд по госпитализации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6514
показати весь коментар
14.08.2020 09:43 Відповісти
мля, - куча заказов НА МАСТЕРСКУЮ но никак не могу оторваться от этого цензора:-
ТАК И ПОДМЫВАЕТ НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ НАРОД УКРАИНСКИЙ...
показати весь коментар
14.08.2020 09:49 Відповісти
Росия создала первая вирус, к нему первая создали и вакцину, вообше в росии все вооружение на експорт... сделали СУ-57 к нему С-500, все по накатаной. Решили переместится в нанотехнологии на этом поприще.
показати весь коментар
14.08.2020 09:53 Відповісти
Не надо так про россию, все что они способны создать - это скульптуры из навоза.
показати весь коментар
14.08.2020 10:35 Відповісти
Садочки і школи на карантин терміново. Працювати повинна лише промисловість, там люди контактують не з людьми, а з машинами і механізмами, там заражень майже не буде. Це моя порода для цього міністра.
показати весь коментар
14.08.2020 10:42 Відповісти
 
 