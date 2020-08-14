Прикордонники в Чернівецькій області затримали 5 нелегалів з Алжиру, - Держприкордонслужба

Прикордонники Чернівецького загону вночі 14 серпня затримали групу нелегалів, які незаконним чином намагалися потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Правопорушників виявили сьогодні вночі військовослужбовці відділення "Нижні Петрівці" відділу прикордонної служби "Красноїльськ". ... Спочатку військовослужбовці затримали трьох осіб, що переховувалися у лісі, а згодом, в ході подальших пошукових заходів, було затримано ще двох втікачів.", - йдеться в повідомленні.

Так, затриманими виявилися 5 громадян Алжиру, принаймні так стало відомо з їхніх слів, адже чоловіки, вік яких не перевищує 25 років, на момент затримання документи приховали. Згодом з’ясувалося, що четверо із затриманих мали дійсні посвідки на проживання на території України та навчалися в одному з вишів столиці.

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Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після повної їх ідентифікації, іноземці будуть притягнені до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".