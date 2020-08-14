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Прикордонники в Чернівецькій області затримали 5 нелегалів з Алжиру, - Держприкордонслужба

Прикордонники в Чернівецькій області затримали 5 нелегалів з Алжиру, - Держприкордонслужба

Прикордонники Чернівецького загону вночі 14 серпня затримали групу нелегалів, які незаконним чином намагалися потрапити до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

Правопорушників виявили сьогодні вночі військовослужбовці відділення "Нижні Петрівці" відділу прикордонної служби "Красноїльськ". ... Спочатку військовослужбовці затримали трьох осіб, що переховувалися у лісі, а згодом, в ході подальших пошукових заходів, було затримано ще двох втікачів.", - йдеться в повідомленні.

Так, затриманими виявилися 5 громадян Алжиру, принаймні так стало відомо з їхніх слів, адже чоловіки, вік яких не перевищує 25 років, на момент затримання документи приховали. Згодом з’ясувалося, що четверо із затриманих мали дійсні посвідки на проживання на території України та навчалися в одному з вишів столиці.

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Усіх правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після повної їх ідентифікації, іноземці будуть притягнені до відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Автор: 

Алжир (29) Держприкордонслужба ДПСУ (6203) нелегали (384)


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ДепортуватЬ, нахрєн, назад у Алжир... Хай там через кордони шастають... Через "поля смерті"... Їх там, ще з Другої світової, ще не розмінували... А ще французи додали, в 50-ті...
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14.08.2020 09:55 Відповісти
а я бы хотел бы на дачу поселить какого нибудь папуаса, что бы за 50 баксов и кормежку копал, рвал бурьян, окучивал картошку, собирал огурцы в теплице, ошкурил и покрасил мой жигуль...
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14.08.2020 10:03 Відповісти
Французы так делали после второй мировой войны. Теперь Париж не французский.
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14.08.2020 10:59 Відповісти
в точку! Французы сейчас сцат оказаться под судом за оскорбление негров и прочих расплодившихся обезьян...
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14.08.2020 11:14 Відповісти
Так что вы сразу нападаете...,ехали может люди в Малин или Житомир на мебельную фабрику устраиваться рабочими....
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14.08.2020 10:15 Відповісти
Головне не пустит до ЄС. В України, яка по рівню доходів на стоїть твердо після Єгипту , але перед Папуа Новая Гвінея працює за прикордонніків ЄС.
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14.08.2020 10:18 Відповісти
Депортировать в Марокко,пусть будет каша у них.
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14.08.2020 10:21 Відповісти
Действительно, зачем их выпускать в Румынию. Лучше пусть остаются в Украине.
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14.08.2020 10:58 Відповісти
Чи я вже такий старий, чи прикордонники дійсно ще діти...
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14.08.2020 14:41 Відповісти
 
 