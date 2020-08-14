Звільнення - це не фейк, а поклик сумління: журналісти держЗМІ Білорусі підготували звернення до міністра інформації
Журналісти державних ЗМІ Білорусі написали офіційне звернення на адресу міністра інформації. Вони наголосили, що звільнення їхніх колег - не фейк, а поклик сумління. І просять допомогти у звільненні затриманих журналістів, не позбавляти жителів країни якісного зв'язку і не перешкоджати роботі новинних порталів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, лист підписали вже півтори сотні співробітників ЗМІ.
Звернення створено журналістами державних ЗМІ, але до нього можуть приєднатися і колеги з недержавних.
Лист міністру інформації Ігорю Луцькому, уточнили укладачі, буде передано йому 14 серпня. Представників білоруських ЗМІ запросили на зустріч з міністром і представниками МВС.
Станом на вечір 13 серпня, під листом залишили своє ім'я понад 120 осіб.
Підписанти нагадали, що бачать події в Білорусі, які відбуваються з 9 серпня, не тільки через ТВ-екрани і стрічки офіційних медіа, але ще і своїми очима.
"Те, що сьогодні багато наших колег державних ЗМІ звільняються, - це не фейк, не політтехнологія, не проплачена піар-акція. Це поклик сумління і неможливість спокійно дивитися на те, що відбувається насильство. Вибираючи свою професію, а не місце роботи, ми уявляли, що будемо об'єктивними провідниками часом полярних думок", - зазначено в зверненні.
Там же зазначено, що згідно із законом про ЗМІ одним з принципів роботи журналіста є різноманітність думок. Монополізація ЗМІ державними органами не допускається.
"Журналісти - не спільники акцій. Відповідно до Закону про ЗМІ, Конституції і міжнародним правом, вони можуть висвітлювати акції. Більше того, ЗМІ зобов'язані всебічно розповідати про події, що відбуваються.
Застосування насильства з боку правоохоронців щодо журналістів, які виконують свої професійні обов'язки, - неприпустимо", - підкреслюють автори звернення.
Вони закликають Мінінформ вжити термінових заходів і посприяти тому, щоб правоохоронні органи негайно припинили напади і затримання колег, зупинили їх переслідування.
Також вони просять не позбавляти всіх жителів Білорусі якісного зв'язку: не відключати інтернет, не перешкоджати роботі месенджерів, інформаційних і новинних порталів.
"Це перешкоджає здійсненню нами, журналістами, нашої професійної діяльності та порушує конституційне право громадян на отримання повної, достовірної, своєчасної інформації (стаття 34)", - пишуть автори звернення.
Вони також нагадують, що застосування сили для придушення протестів має бути винятковим і крайнім заходом. І потрібно відрізняти агресивних людей і провокаторів від мирних демонстрантів, які хочуть реалізувати своє право висловлювати думку і незгоду.
"Затримання, тим більше що здійснюються насильницьким чином, як заявляли вже офіційно в МВС, "з метою профілактики" - це незаконно і негуманно. Ми вимагаємо припинити необґрунтоване насильство і знущання щодо вже затриманих".
Підписанти підсумували, що люблять свою країну і хочуть, щоб сказане в Конституції неухильно застосовувалося до кожного білоруса.
"Людина, її права, свободи і гарантії їх реалізації є вищою цінністю і метою суспільства і держави", - цитують вони 2-гу статтю Конституції.
Зазначається, що під зверненням досі збирають підписи. На момент публікації під ним вже залишили свої імена понад 160 осіб.
Серед них - більше десятка співробітників БЕЛТА (від кореспондентів до редакторів). У тому числі Сергій Пелюшкевич, який в минулому очолював пресслужбу президента. Є і журналіст з президентського пулу.
Також підписалися кореспонденти видань "Беларусь Сегодня", "Минская правда", "Витебские вести", "Настаўніцкай газеты", головний редактор дитячої "Полосатой газеты". Плюс співробітники телеканалів ОНТ і "ТВ-3", радіо "Білорусь", журналісти TUT.BY, Onliner, "Комсомольської правди в Білорусі", БелаПАН і "Звязда".
У списку також є працівники Білтелерадіокомпанії, каналу СТВ, "Білорусь 4", газети "Республіка", агентства "Мінськ-Новини", сайту tribuna.com, Першого національного каналу Білоруського радіо, Брестської обласної газети "Зоря", "Гродзенскай праўди", радіо "Білорусь", інтернет-видання "Вітебські вести", журналу "Планета", радіо "Центр ФМ", газет "Драгічинскі веснік", "Да новых перамог" (Клецьк) і "Кричевская жизнь", журналу "Бярозка", газети "Янаўскі край", радіо Бі-Ей, журналу "Імена", телеканалу МИР, "Вечерний Бобруйск" та інші.
За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) з 9 серпня по всій країні 98 журналістів зазнали затримань, на вечір 13 серпня, залишаються затриманими 23 журналісти з усієї Білорусі.
Всього, починаючи з 9 серпня, були затримані 68 співробітників ЗМІ. А 30 осіб стали жертвами насильства і зазнали травм.
Увечері також вийшло звернення колективу газети "Звязда" до своїх читачів:
"Мы, супрацоўнікі найстарэйшага беларускага выдання, з неспакоем і болем глядзім на тое, што гэтымі днямі адбываецца ў краіне. (…) Звяздоўцы выказваюць падтрымку ўсім без выключэння, хто пацярпеў у канфліктах апошніх дзён, іх сем’ям і блізкім".
Редакція виступає за цивілізований шлях вирішення суперечностей. І закликає поважати журналістів, які працюють на місці подій і виконують свій професійний обов’язок.
"Заклікаем не ўжываць сілу ў дачыненні да тых, хто выказвае сваё меркаванне, і не праяўляць агрэсію, няважна, на якім баку вы знаходзіцеся. Заклікаем усіх паважаць закон, але найперш — чалавечую годнасць. Гвалт можа спарадзіць толькі гвалт.
Мы шануем заканадаўства Рэспублікі Беларусь, паводле якога кожны грамадзянін краіны мае права адкрыта выказваць сваю пазіцыю, і лічым, што закладзеныя ў яго правы і свабоды з’яўляюцца неад’емнай часткай гарманічнага і згуртаванага грамадства".
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Лукашенко - вот ваша цель! Его отловите и в каком нибудь гараже на отшибе задавайте свои вопросы-притензии предварительно вставив рашпиль в опу...........
поки що перемагає ненависть до "кольорових" революцій
і ти це знаєш, гебнявий, але ж треба грошики відпрацьовувать
а тут вдруг прозрели?
не верю, но надеюсь....