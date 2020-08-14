Звільнення - це не фейк, а поклик сумління: журналісти держЗМІ Білорусі підготували звернення до міністра інформації

Журналісти державних ЗМІ Білорусі написали офіційне звернення на адресу міністра інформації. Вони наголосили, що звільнення їхніх колег - не фейк, а поклик сумління. І просять допомогти у звільненні затриманих журналістів, не позбавляти жителів країни якісного зв'язку і не перешкоджати роботі новинних порталів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, лист підписали вже півтори сотні співробітників ЗМІ.

Звернення створено журналістами державних ЗМІ, але до нього можуть приєднатися і колеги з недержавних.

Лист міністру інформації Ігорю Луцькому, уточнили укладачі, буде передано йому 14 серпня. Представників білоруських ЗМІ запросили на зустріч з міністром і представниками МВС.

Станом на вечір 13 серпня, під листом залишили своє ім'я понад 120 осіб.

Підписанти нагадали, що бачать події в Білорусі, які відбуваються з 9 серпня, не тільки через ТВ-екрани і стрічки офіційних медіа, але ще і своїми очима.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протестувальники в Білорусі знову виходять на вулиці, страйкують нові підприємства. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Те, що сьогодні багато наших колег державних ЗМІ звільняються, - це не фейк, не політтехнологія, не проплачена піар-акція. Це поклик сумління і неможливість спокійно дивитися на те, що відбувається насильство. Вибираючи свою професію, а не місце роботи, ми уявляли, що будемо об'єктивними провідниками часом полярних думок", - зазначено в зверненні.

Там же зазначено, що згідно із законом про ЗМІ одним з принципів роботи журналіста є різноманітність думок. Монополізація ЗМІ державними органами не допускається.

"Журналісти - не спільники акцій. Відповідно до Закону про ЗМІ, Конституції і міжнародним правом, вони можуть висвітлювати акції. Більше того, ЗМІ зобов'язані всебічно розповідати про події, що відбуваються.

Застосування насильства з боку правоохоронців щодо журналістів, які виконують свої професійні обов'язки, - неприпустимо", - підкреслюють автори звернення.

Вони закликають Мінінформ вжити термінових заходів і посприяти тому, щоб правоохоронні органи негайно припинили напади і затримання колег, зупинили їх переслідування.

Також дивіться: "Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську. ВIДЕО

Також вони просять не позбавляти всіх жителів Білорусі якісного зв'язку: не відключати інтернет, не перешкоджати роботі месенджерів, інформаційних і новинних порталів.

"Це перешкоджає здійсненню нами, журналістами, нашої професійної діяльності та порушує конституційне право громадян на отримання повної, достовірної, своєчасної інформації (стаття 34)", - пишуть автори звернення.

Вони також нагадують, що застосування сили для придушення протестів має бути винятковим і крайнім заходом. І потрібно відрізняти агресивних людей і провокаторів від мирних демонстрантів, які хочуть реалізувати своє право висловлювати думку і незгоду.

"Затримання, тим більше що здійснюються насильницьким чином, як заявляли вже офіційно в МВС, "з метою профілактики" - це незаконно і негуманно. Ми вимагаємо припинити необґрунтоване насильство і знущання щодо вже затриманих".

Підписанти підсумували, що люблять свою країну і хочуть, щоб сказане в Конституції неухильно застосовувалося до кожного білоруса.

"Людина, її права, свободи і гарантії їх реалізації є вищою цінністю і метою суспільства і держави", - цитують вони 2-гу статтю Конституції.

Також читайте: Понад 60 журналістів затримано в Білорусі з 9 по 12 серпня, - Білоруська асоціація журналістів

Зазначається, що під зверненням досі збирають підписи. На момент публікації під ним вже залишили свої імена понад 160 осіб.

Серед них - більше десятка співробітників БЕЛТА (від кореспондентів до редакторів). У тому числі Сергій Пелюшкевич, який в минулому очолював пресслужбу президента. Є і журналіст з президентського пулу.

Також підписалися кореспонденти видань "Беларусь Сегодня", "Минская правда", "Витебские вести", "Настаўніцкай газеты", головний редактор дитячої "Полосатой газеты". Плюс співробітники телеканалів ОНТ і "ТВ-3", радіо "Білорусь", журналісти TUT.BY, Onliner, "Комсомольської правди в Білорусі", БелаПАН і "Звязда".

У списку також є працівники Білтелерадіокомпанії, каналу СТВ, "Білорусь 4", газети "Республіка", агентства "Мінськ-Новини", сайту tribuna.com, Першого національного каналу Білоруського радіо, Брестської обласної газети "Зоря", "Гродзенскай праўди", радіо "Білорусь", інтернет-видання "Вітебські вести", журналу "Планета", радіо "Центр ФМ", газет "Драгічинскі веснік", "Да новых перамог" (Клецьк) і "Кричевская жизнь", журналу "Бярозка", газети "Янаўскі край", радіо Бі-Ей, журналу "Імена", телеканалу МИР, "Вечерний Бобруйск" та інші.

За даними Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) з 9 серпня по всій країні 98 журналістів зазнали затримань, на вечір 13 серпня, залишаються затриманими 23 журналісти з усієї Білорусі.

Всього, починаючи з 9 серпня, були затримані 68 співробітників ЗМІ. А 30 осіб стали жертвами насильства і зазнали травм.

Увечері також вийшло звернення колективу газети "Звязда" до своїх читачів:

"Мы, супрацоўнікі найстарэйшага беларускага выдання, з неспакоем і болем глядзім на тое, што гэтымі днямі адбываецца ў краіне. (…) Звяздоўцы выказваюць падтрымку ўсім без выключэння, хто пацярпеў у канфліктах апошніх дзён, іх сем’ям і блізкім".

Редакція виступає за цивілізований шлях вирішення суперечностей. І закликає поважати журналістів, які працюють на місці подій і виконують свій професійний обов’язок.

"Заклікаем не ўжываць сілу ў дачыненні да тых, хто выказвае сваё меркаванне, і не праяўляць агрэсію, няважна, на якім баку вы знаходзіцеся. Заклікаем усіх паважаць закон, але найперш — чалавечую годнасць. Гвалт можа спарадзіць толькі гвалт.

Мы шануем заканадаўства Рэспублікі Беларусь, паводле якога кожны грамадзянін краіны мае права адкрыта выказваць сваю пазіцыю, і лічым, што закладзеныя ў яго правы і свабоды з’яўляюцца неад’емнай часткай гарманічнага і згуртаванага грамадства".