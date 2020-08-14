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Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відмову від рішень України про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що відповідний законопроєкт №0065 "Про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстрований у парламенті 13 серпня.

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки немає.

Також читайте: Україна припиняє співпрацю з Росією у сфері культури, - рішення уряду

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) СНД (163)


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Топ коментарі
+10
просто должны быть новости про "жесские антироссийские шаги" бубочки.
А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
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14.08.2020 10:28 Відповісти
+7
Так а "на якого біса" нам в цей "Центр" лізти, якщо ми з СНГ давно вийшли?... Крім того, в тому "Центрі" верховодить будуть представники держави-терориста, що тероризує, в тому числі, і Україну...
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14.08.2020 10:23 Відповісти
+5
Я зрозумів... Просто це іде "підчистка хвостів" діяльності, розпочатої при Порошенку. Україна з структури СНГ вийшла років зо два, тому... Однак, були другорядні домовленості про участь у дочірніх структурах СНГ, до анулювання яких при Порошенку "руки не дійшли"... Ішого і буть не повинно - якщо ліквідовано саме перебування України в СНГ, то який сенс приймать участь у роботі "Терористичного" центру? Це все одно, якби ти викорчував дерево, але деякі корінці залишились у грунті, і час від часу, після дощу, з землі випинаються... А ти ходиш по дачі, їх викопуєш та викидаєш...
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14.08.2020 10:42 Відповісти
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Так а "на якого біса" нам в цей "Центр" лізти, якщо ми з СНГ давно вийшли?... Крім того, в тому "Центрі" верховодить будуть представники держави-терориста, що тероризує, в тому числі, і Україну...
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14.08.2020 10:23 Відповісти
просто должны быть новости про "жесские антироссийские шаги" бубочки.
А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
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14.08.2020 10:28 Відповісти
Президент Владимир Зеленский инициировал законопроект об отказе от решений Украины о создании и деятельности Антитеррористического центра государств-участников.
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14.08.2020 10:28 Відповісти
Я зрозумів... Просто це іде "підчистка хвостів" діяльності, розпочатої при Порошенку. Україна з структури СНГ вийшла років зо два, тому... Однак, були другорядні домовленості про участь у дочірніх структурах СНГ, до анулювання яких при Порошенку "руки не дійшли"... Ішого і буть не повинно - якщо ліквідовано саме перебування України в СНГ, то який сенс приймать участь у роботі "Терористичного" центру? Це все одно, якби ти викорчував дерево, але деякі корінці залишились у грунті, і час від часу, після дощу, з землі випинаються... А ти ходиш по дачі, їх викопуєш та викидаєш...
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14.08.2020 10:42 Відповісти
......
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14.08.2020 10:57 Відповісти
Ну хоч на чомусь треба щоки надути, з Кадировим погоджено.
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14.08.2020 11:03 Відповісти
2 дяди васи тут же и подлайкнуло - не читая лайкаем, не думая голосуем...
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14.08.2020 10:38 Відповісти
Так я ж їх не просив і не змушував це робить... І, тим більше - НЕ ПЛАТИВ...
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14.08.2020 11:08 Відповісти
а тебя винит хто? - то я так - за дидов....
отакие как они и прутся к урнам голоснуть - мозги дома.
на выхлопе то шо на выхлопе - грустно, панове.....
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14.08.2020 11:17 Відповісти
в любом случае мои пардоны за возможные задержки с ответами или неответы....
сегодня пятница - день рабочий, а я ночь на Цензоре просидел
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14.08.2020 11:33 Відповісти
засуньте ему в нос и шо б еще на неделю закрылся...
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14.08.2020 10:24 Відповісти
Оч.хор, пусть по чуть-чуть, но отходим от этой мертворождённой организации.
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14.08.2020 10:28 Відповісти
Ой зебил...
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14.08.2020 10:43 Відповісти
Что значит "зебил" на украинском?
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14.08.2020 10:57 Відповісти
шутліває прозвіщє галасававших за Зєлєнскава (чоловік реально може цього не знати)
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14.08.2020 11:27 Відповісти
Некоторые слова одэрские(азэрские) и украинские общие.Но не это оказ-ся.На нашем зибиль-мусор.
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14.08.2020 11:58 Відповісти
Первое мудрое решение.
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14.08.2020 10:30 Відповісти
этот "центр СНГ" подконтролен ху*лу. Незачем в этот центр сливать бабло...
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14.08.2020 10:30 Відповісти
при всей моей "глубочайшей любви" к монике тут вроде и сказать нечего...
хаванагилу сбацает? - лайкну новость!
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14.08.2020 10:33 Відповісти
возвертаю твой хироумный высер тебе в задницу - жду хаванагилу - ты на подплясе...
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14.08.2020 10:41 Відповісти
Когда ИндоПэриджан=Греко(АхырУш)Анар(Рим)=ОдЭр(ТатТар,АзАта=уеЗДы,Азер)БэйДжан(основной из 7каршваров -Индии Кавказской=ДжамбуДвипа) стал СНГ-никто не помнит.Армия массонского Кремля (366 полк России) вместе с арабским миром и негритосами ,при поддержке Европы захватывал наши земли-ЗЕМЛИ НАЧАЛО МИРОЗДАНИЯ, СНГ взорвется изнутри.Он не осилит даже Святых гор Кавказа,когда весь мир узнает -что это за горы.Да и флаг АДР(Азерб.Демокр.Респ) был 2 квадрата(синий и красный) рождают Луну-был на макушках всех церквей Российской империи.Скоро обьявим Новое святое место в Одэрбэйджане.
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Пора России имя менять-Массонский арабохайский Кремль(захваченный в 1927г.).
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14.08.2020 10:37 Відповісти
пазнаватєльна...
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14.08.2020 10:38 Відповісти
Кто так формирует фразы?
"выход из решений" это как "прощание с разумом".
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14.08.2020 10:50 Відповісти
Очередной маразм от осла, отказ от участия в создании нужно законом прописать! Решения совета безопасности не достаточно было бы?
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14.08.2020 10:56 Відповісти
Членограй обувает лохов, выборы скоро
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14.08.2020 11:42 Відповісти
Какой может быть центр с главным терористом мира во главе. Кто это гамно внёс пора ставить на вид, что бы люди знали кто куда рыло воротит.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
 
 