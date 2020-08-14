Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД
Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відмову від рішень України про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Зазначається, що відповідний законопроєкт №0065 "Про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстрований у парламенті 13 серпня.
Тексту законопроєкту на сайті Ради поки немає.
Топ коментарі
+10 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар14.08.2020 10:28 Відповісти Посилання
+7 Яр Холодний
показати весь коментар14.08.2020 10:23 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар14.08.2020 10:42 Відповісти Посилання
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А там тех мертвых договоров с 90-х... можно ежедневно "отменяь"
отакие как они и прутся к урнам голоснуть - мозги дома.
на выхлопе то шо на выхлопе - грустно, панове.....
сегодня пятница - день рабочий, а я ночь на Цензоре просидел
хаванагилу сбацает? - лайкну новость!
"выход из решений" это как "прощание с разумом".