Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про відмову від рішень України про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць СНД.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що відповідний законопроєкт №0065 "Про вихід України з Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" зареєстрований у парламенті 13 серпня.

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки немає.

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