Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, яке передбачено законопроєктом, - це перший етап. Протягом 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – розповів глава держави.

За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

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