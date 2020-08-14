Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, яке передбачено законопроєктом, - це перший етап. Протягом 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – розповів глава держави.
За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.
Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.
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Уменьшается количество субъектов теневой экономики, но... НО АЛИГАРХАТ В ТЕНИ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...
если я напишу грамотно то что? Что то изменится? Кому то будет понятней?
и по каким показателям вычисляется уровень теневой экономики?
Наверное и маму позвал похвастаться...
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294123175828168704 3 ч
Ситуация в стране в одном фото
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
Урря! Знов станемо мільйонщиками.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
КУДИ Ж БЕЗ РОЗДАЧІ ХЛІБА - СЕРЕДНІЙ І МАЛИЙ БІЗНЕС ВЖЕ В АУТІ, ТАК ХОЧ ПЕНСІОНЕРИ ЗА ЦИРКАЧА ПРОГОЛОСУЮТЬ
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
П.С. ПреЗедент такой же экономист, как и юрЫст.....
Баригі зелені...
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1294179213952593920 На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
1 ч
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СЛЕДИМ за руками этого пианиста.
Зеленский обратился с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады 25 августа. Призывает народных депутатов поддержать свой законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Задача под шумок:
1. Протянуть продажу СУВЕРЕНИТЕТА за 600 лямов (второй части транша ЕС).
2. Возврат космических зряплат набсоветам
3. Сдача в транснациональное управление судебной системы и прокуратуры.
4. Уничтожить проект закона о локализации.
Внимание на рояль!