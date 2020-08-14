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Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що збільшення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн, яке передбачено законопроєктом, - це перший етап. Протягом 2021 року мають бути реалізовані наступні етапи підвищення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Впевнений, що депутати проголосують законопроєкт, поданий від Президента України, за збільшення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми – збільшення з 2021 року до шести тисяч гривень. І впродовж 2021 року буде третя частина – ми збільшимо до шести з половиною тисяч гривень", – розповів глава держави.

За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив’язаною до мінімальної зарплати.

Президент звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціює відмову України від участі у створенні і діяльності Антитерористичного центру СНД

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24584) мінімальна зарплата (305)


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Ситуация в стране в одном фотоЗеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4604
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
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14.08.2020 10:26 Відповісти
+7
ШО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ ШО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ МИН. З-ТЫ ВЫРОСТУТ ЦЕНЫ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЕТ...
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14.08.2020 10:26 Відповісти
+7
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
показати весь коментар
14.08.2020 10:59 Відповісти
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ШО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ ШО ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ МИН. З-ТЫ ВЫРОСТУТ ЦЕНЫ И ДОЛЛАР ПОДОРОЖАЕТ...
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14.08.2020 10:26 Відповісти
Просто бизнес уйдет в тень, что уже и происходит

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 5334
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14.08.2020 10:38 Відповісти
он не уходит в тень. Он ТАМ живёт с 90-х...
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14.08.2020 10:58 Відповісти
Уходит.. 4 года уровень теневой экономики уменьшался. Теперь растет.
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14.08.2020 11:01 Відповісти
https://censor.net/user/427783 Уходит.. 4 года уровень теневой эконом...
Уменьшается количество субъектов теневой экономики, но... НО АЛИГАРХАТ В ТЕНИ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...
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14.08.2020 11:22 Відповісти
Боря, научись писать правильно "олигархат", и уровень теневой экономики считается не по количеству субъектов. Совсем.
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14.08.2020 12:31 Відповісти
хм...
если я напишу грамотно то что? Что то изменится? Кому то будет понятней?
и по каким показателям вычисляется уровень теневой экономики?
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14.08.2020 12:40 Відповісти
В ПТУ за парту.
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14.08.2020 13:18 Відповісти
в дурку на койку.
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14.08.2020 13:21 Відповісти
Тоже вариант. Выбирай сам по вкусу куда тебе идти - в дурку или в ПТУ.
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14.08.2020 13:26 Відповісти
ай да пострел! ай да какой остроумный! сидит на диване и пыжится гордостью!
Наверное и маму позвал похвастаться...
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14.08.2020 13:32 Відповісти
Штырит? Скатертью дорожка в выбранном направлении.
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14.08.2020 13:42 Відповісти
ой дурак , ну дурак...
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14.08.2020 13:47 Відповісти
Если дурак -- шуруй в бурсу учиться. Узнаешь основы.
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14.08.2020 13:55 Відповісти
оно уже в маразме и забыло, что в Украине нет никаких бурс)
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14.08.2020 14:02 Відповісти
Если в маразме -- то лечись.
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14.08.2020 14:12 Відповісти
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
показати весь коментар
14.08.2020 10:59 Відповісти
Ну Вы же не думали, что это для людей?
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14.08.2020 12:59 Відповісти
я отлично понимаю суть вопроса. А пишу это как раз для людей
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17.08.2020 10:14 Відповісти
налоги увеличатся - привязани к минималке
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14.08.2020 11:01 Відповісти
ачо не подорожал ещё разве?
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14.08.2020 11:06 Відповісти
И схлопнутся ещё множество бизнесов которые еле еле выруливают в период карантина
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14.08.2020 14:52 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1294123175828168704 3 ч
Ситуация в стране в одном фотоЗеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 4604
Пиар уже не поможет Вам Зе на помойку истории чем быстрее тем лучше
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14.08.2020 10:26 Відповісти
І хто далі? Проффесор був, Бджоляр був, Барига був, Паяца маємо.. Аж страшно подумати
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14.08.2020 10:39 Відповісти
Слуги уже не хотят сделать всех ещё раз вместе, теперь они пишут => Україна - це ти.
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14.08.2020 10:46 Відповісти
Примитивный популизм расчитан на 73%,из свого кармана буде повышать?вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, то есть вместо обещаных 4000$ учителям будет аж 183$
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14.08.2020 10:28 Відповісти
ну и глубже залезут в карман ФОПам. Что в условиях зекризиса им очень поможет.
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14.08.2020 10:31 Відповісти
Как-то после очередного повышения минималки довелось общаться с персоналом одного из мединститутов, так они говорят, их просто перевели на 0.5 и 0.25 ставки. Вуаля.
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14.08.2020 10:39 Відповісти
И где взять деньги когда бизнес покажет фигу?

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 5526
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14.08.2020 10:40 Відповісти
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 672
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14.08.2020 10:57 Відповісти
Ответ бизнеса красноречив

Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 3103
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14.08.2020 11:03 Відповісти
В сенсі? А станки нащо? От тільки мінімалка залишиться такою ж, якщо в доларах. Ще й у всіх інших зменшиться.
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14.08.2020 11:01 Відповісти
Станок и так уже пашет вовсю на займы

Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 2718
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 3035
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14.08.2020 11:06 Відповісти
А пенсия останется на уровне 1500 -1600 грн. И это при том, что цены на коммуналку растут и продукты дорожают.
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14.08.2020 10:29 Відповісти
Мінімалку закладуть в ціни і тарифи. Пірімога!
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14.08.2020 10:32 Відповісти
Минимальная пенсия 1712 грв.!!!
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14.08.2020 10:33 Відповісти
https://censor.net/user/466698 Это на бумаге. Много людей получают ниже минимальной.
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14.08.2020 10:56 Відповісти
еще раз: от МЗП зависят налоги, потому Зеле насрать на минимальную пенсию
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14.08.2020 10:56 Відповісти
надо успеть до выборов)))
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14.08.2020 10:29 Відповісти
А там - хоч потоп!
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14.08.2020 10:33 Відповісти
Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 7712
Урря! Знов станемо мільйонщиками.
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14.08.2020 10:30 Відповісти
Карбованців ніколи вже не буде!!!
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14.08.2020 10:35 Відповісти
Я казав про цифри, а не про карбованці.
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14.08.2020 10:47 Відповісти
Знизу написано українських карбованців.
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14.08.2020 12:54 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/103194 підтримуємо!!!!
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14.08.2020 10:32 Відповісти
Смысл поднимать "минималку", если цены прыгнут вверх.
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Хотят больше налогов собрать с зарплат. Там почти половина в бюджет идёт
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14.08.2020 10:37 Відповісти
И повышенные цены это тоже больше налогов в конечном итоге
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14.08.2020 10:37 Відповісти
Смисл в пропорційному підвищенні податкових зборів. З мінімалки 4723грн. податків - 1960грн. А з 5000грн - 2075грн! І платитимуть всі, незалежно від фінансових результатів діяльності. Підприємства і так звільняють робітників, тепер буде ще додатковий привід для цього.
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14.08.2020 10:40 Відповісти
Таки да. Статистика - штука упрямая.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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14.08.2020 10:43 Відповісти
Так, что будем всю жизнь работать за 4723 грн. раз нет смысла поднимать ? Если ты не заметил, так я тебе скажу, что и без поднятия минималки , цены все равно растут
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14.08.2020 13:37 Відповісти
Не подскажете почему у нас именно 4723, а не "красивые" цифры 4500 или 4800? Предыдущие правительства высчитывали минималку по сложным формулам в зависимости от инфляции, средней зарплаты в промышленности и т.д. А тут бац -- 5000, 6000, 6500. Кто и как это рассчитывал? С пальца взяли или с потолка? И поднимать налоги в период сильного экономического кризиса в стране -- явно не самая умная идея. Добьем недобитое?
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - Источник: https://censor.net/n3213747

КУДИ Ж БЕЗ РОЗДАЧІ ХЛІБА - СЕРЕДНІЙ І МАЛИЙ БІЗНЕС ВЖЕ В АУТІ, ТАК ХОЧ ПЕНСІОНЕРИ ЗА ЦИРКАЧА ПРОГОЛОСУЮТЬ
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14.08.2020 10:34 Відповісти
Бистрєє! Нєупєєм!!! У бюджеті гроші закінчилися! Треба швидше підвищити базу оподаткування щоб з бізнеса грошей по більше зідрати!!!
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14.08.2020 10:35 Відповісти
Повышение размера МЗП автоматически повышает:
ЕСВ для предпринимателей и самозанятых лиц
Ставки единого налога
Налог на недвижимость
Сбор за парковку авто
Транспортный налог
Минимальный размер алиментов
Плату за выдачу лицензий
Плату за админ услуги
Госпошлину
Судебный сбор
Штрафы в нескольких отраслях
Налоговые штрафы
Список неполный...
показати весь коментар
14.08.2020 11:03 Відповісти
Ну что,ждем очередного роста цен и курса валют. Минималку поввсит на 10% инфляция выростет на 20.
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14.08.2020 10:37 Відповісти
Не неси бред.
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14.08.2020 13:24 Відповісти
ПриЗЕдент зы святом тебе!

Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады 25 августа и принять законопроект о повышении минимальной зарплаты - Цензор.НЕТ 9115
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14.08.2020 10:38 Відповісти
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14.08.2020 10:48 Відповісти
Блин, как же им не терпится поднять налоги и сборы.
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14.08.2020 10:54 Відповісти
Надеюсь, что для выполнения этого предвыборного пиар-хода Зе-команда начнёт выдавать предпринимателям, просидевшим несколько месяцев на карантине, миллиардные дотации !?
П.С. ПреЗедент такой же экономист, как и юрЫст.....
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14.08.2020 10:56 Відповісти
Та й клоун він теж гівняний. як би не слово "жопа" сміятись би взагалі ні хто не став.
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14.08.2020 11:07 Відповісти
Зеленський просить скликати позачергове засідання Ради 25 серпня й ухвалити законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати - Цензор.НЕТ 9136
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14.08.2020 10:58 Відповісти
Байден об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 10:59 Відповісти
Новые тарифы заставят Украинцев лакать дерьмо из лужи.Подайте копеечку им христа ради.
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14.08.2020 11:02 Відповісти
Законы о повышении минималки принимаются не для улучшения жизни людей, а для того, чтобы побольше сбить налогов с тех, кто экономит на налогах и с ФОПов. Причем власть считает народ настолько тупым, что законы о повышении минималки всегда преподносятся как покращення, а не наоборот.
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14.08.2020 11:09 Відповісти
Хотя прочитал комменты. Тут многие пишут, что это популизм, денег нет и прочие тупости. Наверное власть отчасти права, что считает народ тупым.
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14.08.2020 11:15 Відповісти
На повышение минималки до 5 тыс. грн нужны 5 млрд грн.Но кодлан Коломойского напечатает больше.Намного.
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14.08.2020 11:12 Відповісти
А з зростанням захворювання на вірус та розкраданням фонду боротьби з вірусом, на втричі дорожчі дороги, не бажають щось зробити???
Баригі зелені...
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14.08.2020 11:13 Відповісти
От телепень! Єдина тарифна сітка ні до чого не прив"язана. Розмір І розряду визначається окремими постановами - вручну. Він зараз навіть менше прожиточного мінімуму - трохи більше 2000 грн. І від збільшення мінімалки розмір посадових окладів бютжетників ніяк не зміниться, якщо не змінити методику формування величини тарифних розрядів.
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14.08.2020 11:34 Відповісти
ЗНХ ПНХ
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Клоун не шутит ,он пытается рейтинг поднять... трудновато стало играть на рояле. Поднять з/п дело вроде хорошее,но - "где деньги Зин ?" А коли нет, то напечатать !?? Так такое мы уже видели...спички по 1000 купонов и соль по 10 000. Нет ,для кавказкого мачо Михо, с зряплатой в 10 000$ - это не в тягость ,а как быть кто не умеет реформы проводить?
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Зедебилы вы пишите правильно,увеличиваем минимальную зарплату ,на 6% до 5000 тысяч,перед предстоящими выборами.
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14.08.2020 11:46 Відповісти
Значит будут грабить.
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14.08.2020 11:46 Відповісти
Прошу прощения ! У Михо 20 000$ ! Чуть нищим не сделал.
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14.08.2020 11:48 Відповісти
Для примера,- газ в хранилще загружен на минимальных ценах.Зимой с Вас сдерут три шкуры,а мясо отправят на кошачий корм.
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14.08.2020 11:59 Відповісти
Как можно требовать повышения зарплаты в реальном секторе экономики, если произошло реальное падение этой самой экономики? Бред... Государство официально объявляет о падении ВВП на 5-8% и при этом требует поднять зарплаты... Где взять источник роста этих зарплат? Повысить цены, другого источника нет... Элементарные азы экономики говорят, что зарплата повышается при повышении производительности труда и увелечении обьемов производства... а если эти объемы упали? Все эти административные повышения минималки мы уже проходили при Гройсмане, когда минзарплату подняли , автоматически поднялись все цены, формально цифры зарплат увеличились, никому лучше жить не стало...
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14.08.2020 12:01 Відповісти
100%. увы, туды не берут со знанием ОСНОВ экономики и так с 1991 года...
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14.08.2020 12:26 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено законопроектом, - это первый этап." - https://censor.net/news/3179135/zarplata_rukovoditelya_gospredpriyatiya_ne_doljna_prevyshat_125_mln_grn_postanovlenie_kabmina
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14.08.2020 12:03 Відповісти
вонючки соберутся и проголосуют, стадо уродов. бюджет пустой, под видом заботы о трудящихся решили пополнить с помощью поднятия минималки.
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14.08.2020 12:18 Відповісти
При катастрофічному падінні ВВП (спровокованого, до речі недолугими управлінськими діями Зе-шобли) непомірне, неадекватне збільшення соціальних нормативів веде до тінізації національної економіки та подальшого її падіння. Призведе до того що уряду доведеться закричати "кінчай тогувати, з/п нічим давати" і перейти до схеми потужноої девальвації та інфляції.
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14.08.2020 12:25 Відповісти
Срочно собрать Раду, ибо рейтинг падает.
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14.08.2020 13:00 Відповісти
Для большинства работающих за минималку, это своевременное и нужное предложение Президента. Да, может цены повысятся, но главное что оживится покупательская способность людей , у них все равно добавится в кошельке денег, у них появится маневр для покупок, что подорожало, можно воздержаться от покупки, а купить другое, не подорожавшее. Без регулярного поднятия минимальной оплаты государством, так называемые бизнесмены сами никогда не проявят инициативу в этом и мы так и будем работать за гроши, а о том, что мы хоть когда-то, хоть чуть-чуть приблизимся к европейским стандартам, не придется и мечтать. Молодец, Президент ! Мысли в правильном направлении
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14.08.2020 13:14 Відповісти
похоже что вы не очень понимаете откуда берутся деньги вообще... Зарплата является частью себестоимости продукции и услуг. И при административном требовании поднять цены, абсолютно все повышение зарплат в реальном секторе экономике будет автоматически заложено в себестоимость и рост цен, другого источника просто физически не существует... Т.е. все миллиарды гривен которые будут выплачены населению в виде повышенной зарплаты, тут уже вернуться к этому же населению в виде новых цен на абсолютно все... И никакого оживления рынка не будет, потому что когда гражданин придет в магазин с повышенной зарплатой он увидит новые цены и опять не сможет ничего купить .. За последние пять лет минималка поднялась в три раза, и во столько же раз поднялись коммунальные услуги и цены на товары и услуги... кто то стал жить лучше ?
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14.08.2020 15:02 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1294179213952593920 На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 13:47 Відповісти
Идите в болото с повышением налогов мрази,избиратель не давал вам право так нагло обдирать налоговыплачивающий бизнес.
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14.08.2020 14:01 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXMVJrjQgt3xB17wvmSTEirrtao5teZ4P1MSOZY4quTGOloYFkRdAuJJh8NqfVnGewYH9_JvycJH9K0TQ6IyVQsYWLPiHq93GGMbeO1Ar3Ryv0uXcyl6uht6OpWFpQQWn8&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

1 ч
·

СЛЕДИМ за руками этого пианиста.

Зеленский обратился с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады 25 августа. Призывает народных депутатов поддержать свой законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

А теперь ВНИМАНИЕ!

Задача под шумок:
1. Протянуть продажу СУВЕРЕНИТЕТА за 600 лямов (второй части транша ЕС).
2. Возврат космических зряплат набсоветам
3. Сдача в транснациональное управление судебной системы и прокуратуры.
4. Уничтожить проект закона о локализации.

Внимание на рояль!
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14.08.2020 14:22 Відповісти
Я при Пете получал 2880 гр в месяц два года назад!Вы уже определитесь что вам нужно!Зарплаты не растут - плохо!Подняли минммалку тоже плохо!Что вам не хватает еще!Газ был при Пете 8550 гр тысяча кубов.Сейчас газ по 3000 гр тоже плохо!Цены и так уже на максимуме и снижаются кое на что.
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14.08.2020 14:36 Відповісти
 
 