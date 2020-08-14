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Новини Революція в Білорусі
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Додон про події в Білорусі: Це їхня внутрішня справа, але те, що там відбувається - це недобре

Додон про події в Білорусі: Це їхня внутрішня справа, але те, що там відбувається - це недобре

Президент Молдови Ігор Додон заявив про дружні відносини з Мінськом, а те, що відбувається там, назвав внутрішньою справою Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що там відбувається, - це їхня внутрішня справа, мені теж дуже багато чого не подобається. Я не хочу, щоб були ці сутички будь-де. Але вони самі там вирішать. Робити заяви на рівні президента - це неправильно. А те, що відбувається - це недобре. Це закінчиться, але з цим потрібно буде жити далі", - сказав Додон у п'ятницю у передачі "Президент відповідає" в соціальних мережах.

Коментуючи критичні висловлювання на свою адресу за привітання президенту Білорусі Олександру Лукашенку з перемогою на виборах, Додон зазначив, що "за правилами протоколу президенти вітають один одного".

"У нас дружні стосунки, нормальне гарне партнерство, він допомагав нашій країні, у нас багато спільних підприємств. Колишній президент Микола Тімофті навіть Орден Республіки вручив Лукашенку. Там офіційно Центрвиборчком визнав вибори і оголосив результати. Що мені треба було робити? Я привітав", - зазначив президент Молдови.

Також читайте: Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа

Він підкреслив, що Лукашенко доклав зусиль для Білорусі.

"Коли я порівнюю Білорусь і Молдову за 30 років, я чесно скажу, що мені шкода нашу країну, в Білорусі ситуація набагато краще, у них є економіка, все працює. Я хочу, щоб в Молдові було також. Думаю, що громадяни цього теж хочуть. У них і ВВП майже удвічі вище, ніж у нас", - сказав Додон.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) Додон Ігор (127)


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Топ коментарі
+11
Главное чтобы Гордон взял интерью у Донона.
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14.08.2020 10:36 Відповісти
+7
дадон что-то подозревает
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14.08.2020 10:31 Відповісти
+5
Что он следующий?
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14.08.2020 10:32 Відповісти
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дадон что-то подозревает
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14.08.2020 10:31 Відповісти
Что он следующий?
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14.08.2020 10:32 Відповісти
козёл!
это всё....
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14.08.2020 10:33 Відповісти
Главное чтобы Гордон взял интерью у Донона.
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14.08.2020 10:36 Відповісти
Думаю, что 2 Га..дона сразу и на 1-у тему, это... излишняя осторожность...
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14.08.2020 12:57 Відповісти
Не в обиду никому будь сказано, но его слова напомнили опусы какого-нибудь Леусенко)))
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14.08.2020 10:36 Відповісти
Кто мне объяснит: как могут одни и те-же комментаторы люто ненавидеть 73 процента своих сограждан, которые отдали голоса за "профана в политике" вместо "опытного и умудрённого", и те же комментаторы рьяно поддерживают 80 процентов народа Беларуси, которые отдали голоса за "профана в политике" вместо "опытного и умудрённого" ???
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14.08.2020 10:38 Відповісти
Це дуже просто - ненависний Барига забеспечив чесні демократичні вибори, програв і пішов.
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14.08.2020 10:43 Відповісти
Та да , просто Аваков вовремя сорвал подготовленньіе Барьігой фальсиіикации. Не мечи бисер перед ...!
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14.08.2020 10:56 Відповісти
Еще бы! Аваков лучший министр, со слов осла оманского.
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14.08.2020 11:00 Відповісти
Ну прямо Герой України!
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14.08.2020 11:09 Відповісти
ты хоть понимаешь значения выражения "не мечи бисер перед свиньями?" и что ты сам называешь себя свиньей.
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14.08.2020 11:34 Відповісти
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14.08.2020 12:02 Відповісти
еще один гондон высказался
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14.08.2020 10:39 Відповісти
Лукашенко такий самий додон як і Додон.
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14.08.2020 10:40 Відповісти
Ну когда начнется снова заварушка в Приднестровье,тебе тоже скажут-"Это ваше внутренние дело,разбирайтесь сами". Вот тогда ты знапоешь по другому.
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14.08.2020 10:43 Відповісти
Додон и есть одним из организаторов заварушки в Приднестровье. Как Аксёнов в Крыму.
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14.08.2020 10:47 Відповісти
Кто-бы что не говорил,а Лука действительно строил экономику Беларуси...Другое дело,что ета економика "завязана" на Луке,то есть умрет Лука-многое посыпятся,ибо многие вещи Лука держал на себе...В чем огромный плюс Украины,и почему при всех "негараздах" мы являемся "лакомым куском"?Потому,что у нас есть "запас прочности,и в принципе мы держимся не взирая кто у власти(даже было время у нас и правительства не было,и ничего,нормально)
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14.08.2020 10:51 Відповісти
Пишут Додон, иначе цензура не пропустит. А ведь он действительно додон штопаный
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14.08.2020 10:51 Відповісти
Калібрована "берєзовая" чушка. Хорошо-нехорошо. Правильно-неправильно. Щє не надіслали тексту з мацкви.
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14.08.2020 11:01 Відповісти
Он - Долдон.
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14.08.2020 11:20 Відповісти
Т.е. Лука дал команду потопить мирные демонстрации в крови и Додон это называет "они сами там решат"? Это тот случай, когда сила дурака в молчании.
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14.08.2020 10:57 Відповісти
Ну ты и додон!
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14.08.2020 10:58 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает". (с)
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14.08.2020 11:06 Відповісти
у этого додона-гвидона в голове не все хорошо.
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14.08.2020 11:10 Відповісти
Надо учесть, что долбае., а он продался бесу, и полностью управляемый кремлем, и до сих пор на свободе, благодаря большой массе молдавских совков.
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14.08.2020 11:13 Відповісти
корнет-кларнет- додон - га..дон
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Хаха! От сраус же ну, чуть что башку в заднику прячет. На зе смахивает.
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14.08.2020 12:23 Відповісти
Когда у соседа горит крыша - только Долдон может так думать, потому как сам сидит в руской жопе и не чешется.
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14.08.2020 13:33 Відповісти
Овва ! Ще в одного путинососа проклюнолось "личное мнение"
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Наша хата с краю! ТРУС!
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14.08.2020 13:56 Відповісти
Якщо йому так подобається беларуская "стабильность" то нехай уіобує туди разом зі своїми домочадцями. Він опустився до того що почав смоктати в ПМРовських старців, жебраків (попрошаек, нищебродов)
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14.08.2020 13:57 Відповісти
 
 