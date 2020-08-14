Додон про події в Білорусі: Це їхня внутрішня справа, але те, що там відбувається - це недобре

Президент Молдови Ігор Додон заявив про дружні відносини з Мінськом, а те, що відбувається там, назвав внутрішньою справою Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що там відбувається, - це їхня внутрішня справа, мені теж дуже багато чого не подобається. Я не хочу, щоб були ці сутички будь-де. Але вони самі там вирішать. Робити заяви на рівні президента - це неправильно. А те, що відбувається - це недобре. Це закінчиться, але з цим потрібно буде жити далі", - сказав Додон у п'ятницю у передачі "Президент відповідає" в соціальних мережах.

Коментуючи критичні висловлювання на свою адресу за привітання президенту Білорусі Олександру Лукашенку з перемогою на виборах, Додон зазначив, що "за правилами протоколу президенти вітають один одного".

"У нас дружні стосунки, нормальне гарне партнерство, він допомагав нашій країні, у нас багато спільних підприємств. Колишній президент Микола Тімофті навіть Орден Республіки вручив Лукашенку. Там офіційно Центрвиборчком визнав вибори і оголосив результати. Що мені треба було робити? Я привітав", - зазначив президент Молдови.

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Він підкреслив, що Лукашенко доклав зусиль для Білорусі.

"Коли я порівнюю Білорусь і Молдову за 30 років, я чесно скажу, що мені шкода нашу країну, в Білорусі ситуація набагато краще, у них є економіка, все працює. Я хочу, щоб в Молдові було також. Думаю, що громадяни цього теж хочуть. У них і ВВП майже удвічі вище, ніж у нас", - сказав Додон.