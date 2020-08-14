Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.
"Я думаю, що ми не можемо назвати Лукашенка легітимним, бо в Білорусі не було вільних демократичних виборів", - наголосив президент Литви.
Він додав, що "абсолютно необхідною умовою для нормальних відносин з Білоруссю є вільні вибори і логічний результат цих виборів".
Науседа також попередив, що стосовно Мінська "можливе застосування санкцій", якщо кризову ситуацію не вдасться вирішити мирним шляхом.
Президент Литви також зазначив, що Росія "зацікавлена в тому, щоб мати сателіт".
"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь, можливо, буде повністю інтегрована до складу Росії. Ми - не тільки Литва, але і весь Євросоюз - зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", - додав він.
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Спочатку виявиться, що східні області таки за луку і за єдІноЄ гАсударство з кацапами, потім вони завиють що їх ущемляють і знищують, а коли офіційна влада захоче припинити їх протиправні дії тут вилізуть маргінали і завиють путЄн, путЄн...
хоча кому я це пояснюю... Крим чий?
А наша ЗЕвлада думає як би тільки фуйло кремлівське не образити.
Он вже мені в смарті новини з Ленита.ру лізуть і інших кацапем помийок, декілька років не було, але ж какая разніца да зебіли?
https://news.tut.by/society/696465.html