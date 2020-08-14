УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7975 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
4 069 33

Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа

Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

"Я думаю, що ми не можемо назвати Лукашенка легітимним, бо в Білорусі не було вільних демократичних виборів", - наголосив президент Литви.

Він додав, що "абсолютно необхідною умовою для нормальних відносин з Білоруссю є вільні вибори і логічний результат цих виборів".

Науседа також попередив, що стосовно Мінська "можливе застосування санкцій", якщо кризову ситуацію не вдасться вирішити мирним шляхом.

Президент Литви також зазначив, що Росія "зацікавлена ​​в тому, щоб мати сателіт".

"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь, можливо, буде повністю інтегрована до складу Росії. Ми - не тільки Литва, але і весь Євросоюз - зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чого ви приїхали?! Ви розумієте, що ви людей злите!? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Коли випустите?" - робочі "Гродно-Азот" розмовляють із чиновниками з Мінська. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7987) Литва (2468) Лукашенко Олександр (2668) росія (66465) Науседа Гітанас (359)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
не спит и переживает о братьях-белорусах даже в 3 часа ночи...

Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
14.08.2020 10:43 Відповісти
+11
Лукашенко - такое же отстойное диктаторское лайно, как и кремлёвская крыса.....Понимает только пулю, яд или верёвку с петлёй на фонарном столбе...
показати весь коментар
14.08.2020 10:43 Відповісти
+9
знайомо, знайомо, зараз маргінали завиють путЄн ввєді!!!!!!!!
показати весь коментар
14.08.2020 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не спит и переживает о братьях-белорусах даже в 3 часа ночи...

Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 8023
показати весь коментар
14.08.2020 10:43 Відповісти
знайомо, знайомо, зараз маргінали завиють путЄн ввєді!!!!!!!!
показати весь коментар
14.08.2020 10:46 Відповісти
Думаю, что мы не можем называть Лукашенко легитимным, в Беларуси не было свободных демократических выборов, - президент Литвы Науседа - Цензор.НЕТ 1399
показати весь коментар
14.08.2020 10:51 Відповісти
Что вы заладили,Путин,Путин.У нас даже намёков просьб на помощь от рашки нету.
показати весь коментар
14.08.2020 11:18 Відповісти
О дорогенький то ти ще не знаєш, які веселощі тебе очікують
Спочатку виявиться, що східні області таки за луку і за єдІноЄ гАсударство з кацапами, потім вони завиють що їх ущемляють і знищують, а коли офіційна влада захоче припинити їх протиправні дії тут вилізуть маргінали і завиють путЄн, путЄн...
хоча кому я це пояснюю... Крим чий?
показати весь коментар
14.08.2020 12:37 Відповісти
+100500!!
показати весь коментар
14.08.2020 14:50 Відповісти
Вы правы - она переживает о шизоидный маньяках - белорусской гниде и кремлёвской крысе....
показати весь коментар
14.08.2020 10:47 Відповісти
В Украине не лучше - Каломой с Аваковым и рыги с мертвечуком готовят сценарий ещё покруче
показати весь коментар
14.08.2020 11:06 Відповісти
Мабуть спить одна, нізащо і потриматись.
показати весь коментар
14.08.2020 10:55 Відповісти
Лукашенко - такое же отстойное диктаторское лайно, как и кремлёвская крыса.....Понимает только пулю, яд или верёвку с петлёй на фонарном столбе...
показати весь коментар
14.08.2020 10:43 Відповісти
Но белорусское масло у них вкусное. В Украине продают. И мороженое.
показати весь коментар
14.08.2020 10:58 Відповісти
Мороженное не понравилось....Естественно , после харьковских пломбиров фабрики "Хладопром"... Украинское мороженное гораздо вкуснее....
показати весь коментар
14.08.2020 11:04 Відповісти
В нормальних країнах речі називають своїми іменами.
А наша ЗЕвлада думає як би тільки фуйло кремлівське не образити.
Он вже мені в смарті новини з Ленита.ру лізуть і інших кацапем помийок, декілька років не було, але ж какая разніца да зебіли?
показати весь коментар
14.08.2020 10:44 Відповісти
Такі да... Ото, блт, вибрали сцикуна, ще й "потерпілого"
показати весь коментар
14.08.2020 10:50 Відповісти
Терпілу.
показати весь коментар
14.08.2020 10:52 Відповісти
Зебилы виноваты в том, что у тебя кривые руки и ты не можешь настроить даже собственный смартфон, но одновременно берёшься рассуждать о глобальном?Да ты гений 80 левела!
показати весь коментар
14.08.2020 10:54 Відповісти
Лука ідійот.
показати весь коментар
14.08.2020 10:50 Відповісти
По-хорошому не ідійдьот.
показати весь коментар
14.08.2020 11:13 Відповісти
В ближайшие 3 дня решится
показати весь коментар
14.08.2020 10:59 Відповісти
Я думаю, що в найближчі вихідні...
показати весь коментар
14.08.2020 11:11 Відповісти
Это вы так считаете, а китайские, росийские и наши комуняки считают комунофашиста уголовника, легитимным.
показати весь коментар
14.08.2020 11:23 Відповісти
Проснулись,его выбрали только один раз честно(если можно это так назвать).Остальные выборы полностью фальсифицирваны, а последние вообще не стеснялись,на участок приходит 30 человек избирателей, в итоговом протоколе ставят 130, 50 ставят 250.Всё документально зафиксировано.Теперь догадайтесь за кого вкинутые белютни , где избирательная комиссия состоит из одних лукашистов.
показати весь коментар
14.08.2020 11:32 Відповісти
Так вас же все устраивало, 26 лет терпели, а теперь прозрели...
показати весь коментар
14.08.2020 11:41 Відповісти
Если претензии лично ко мне, то я и в 94 году его не выбирал и даже мои пожилые родители за него последние два срока не голосовали.
показати весь коментар
14.08.2020 11:46 Відповісти
Да не к вам лично , понятное дело, но сути это не меняет. Спасение утопающих , дело рук самих утопающих, а запад конечно поможет, но потом...
показати весь коментар
14.08.2020 11:50 Відповісти
https://news.tut.by/society/696173.html

https://news.tut.by/society/696465.html
показати весь коментар
14.08.2020 11:42 Відповісти
Это все понятно, когда нет оппозиции, нет политических партий, то некому контролировать честность выборов, и в результате происходит такое.
показати весь коментар
14.08.2020 11:53 Відповісти
хахаха, еще один не ликвидный) скоро будет зона для не легитимных)
показати весь коментар
14.08.2020 12:17 Відповісти
Ростов не резиновый ...
показати весь коментар
14.08.2020 13:09 Відповісти
как же, столько гонд***ов там сидит))
показати весь коментар
14.08.2020 13:20 Відповісти
Литва це приклад для України, послідовна політика не залежно від зміни влади, там за клоунів голосувати не будуть.
показати весь коментар
14.08.2020 12:36 Відповісти
Це називається узурпація влади з обтяжуючими обставинами.
показати весь коментар
14.08.2020 13:08 Відповісти
Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 4700
показати весь коментар
14.08.2020 13:49 Відповісти
 
 