Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Олександра Лукашенка не можна вважати легітимним президентом Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Sky News.

"Я думаю, що ми не можемо назвати Лукашенка легітимним, бо в Білорусі не було вільних демократичних виборів", - наголосив президент Литви.

Він додав, що "абсолютно необхідною умовою для нормальних відносин з Білоруссю є вільні вибори і логічний результат цих виборів".

Науседа також попередив, що стосовно Мінська "можливе застосування санкцій", якщо кризову ситуацію не вдасться вирішити мирним шляхом.

Президент Литви також зазначив, що Росія "зацікавлена ​​в тому, щоб мати сателіт".

"Якщо ми будемо пасивно спостерігати за тим, що відбувається, Білорусь, можливо, буде повністю інтегрована до складу Росії. Ми - не тільки Литва, але і весь Євросоюз - зацікавлені в тому, щоб Білорусь була стабільною, демократичною і суверенною державою", - додав він.

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