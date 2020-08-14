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Новини
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Вибух у багатоповерхівці в Києві: мешканці будинку почали отримувати допомогу на ремонт нового житла

Вибух у багатоповерхівці в Києві: мешканці будинку почали отримувати допомогу на ремонт нового житла

Постраждалі мешканці багатоповерхівки на Позняках у Києві, де стався вибух у червні, почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт і облаштування нового житла.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся сьогодні з мешканцями будинку на Позняках, в якому 21 червня стався вибух. Всі вони вже отримали сертифікати на нове житло. Що стосується допомоги міста. Сьогодні одна з родин, що оформила необхідні документи, отримала від міста 300 тисяч гривень фінансової допомоги на ремонт нової домівки", - сказав він.

Кличко нагадав, що раніше Київрада підтримала пропозицію мера і виділила 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

"Кошти отримають 40 родин, які залишилися без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що надав Офіс Президента", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що також місто надало допомогу постраждалим мешканцям у розмірі від 50 до 100 тис. грн. Крім того, фонд "Майбутній Київ" виділив їм по 2,5 тис. грн на відновлення втрачених документів.

Нині люди, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4535) Київ (19794) Кличко Віталій (3536)


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Топ коментарі
+2
А тищенко еще бы и бесплатный обед в Велюре организовал бы
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14.08.2020 10:47 Відповісти
+1
а при Пальцевскім (Верещучці, Притулі) ще б більше отримали!
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14.08.2020 10:45 Відповісти
+1
Біря, ти б вчив матчастину краще: хто зебіл, а хто ні
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14.08.2020 11:51 Відповісти
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а при Пальцевскім (Верещучці, Притулі) ще б більше отримали!
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14.08.2020 10:45 Відповісти
А тищенко еще бы и бесплатный обед в Велюре организовал бы
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14.08.2020 10:47 Відповісти
И что они за 300 тыс отремонтируют? Хоть на безрыбье и рак рыба!
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14.08.2020 11:12 Відповісти
Газовики взорвали людей, теперь
Гниды пиарятся на смертях украинцев
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14.08.2020 11:35 Відповісти
Молодец ЗЕбил! Держит слово...
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14.08.2020 11:45 Відповісти
Біря, ти б вчив матчастину краще: хто зебіл, а хто ні
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14.08.2020 11:51 Відповісти
для порохоботов "ЗЕбил" более понятно, ибо они , отрабатывая бабло , даже не знают о ком и о чем речь. Они ботают по заведомо выданной им бумажке с текстом. А то и вообще ботовскую ферму содержат за шоколадное бабло .
Короче "ЗЕбил" - что бы им понятно было о ком речь....
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14.08.2020 11:58 Відповісти
А чому зебіл за західну мовчить ? Після повені , сотні будинків зруйновано . Чи всі отримали гроші , на ремонт , чи всім купили нові будинки ? Пам'ятаю , бабусі відмовили в допомозі, бо у неї не будинок, а літня кухня ..((( Тварі зелені...
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14.08.2020 11:57 Відповісти
иди к ***** и у него спроси сколько он выдал утопленникам и погорельцам а потом тут варнякай!
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14.08.2020 12:00 Відповісти
Боря , у тебе зелена вавка в голові .
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14.08.2020 12:14 Відповісти
За чий рахунок банкет?
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14.08.2020 12:48 Відповісти
...жители дома начали получать помощь на ремонт нового жилья... За границей (окромя государств бывшего совка) НЕ ПОЙМУТ о чем речь идет...
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14.08.2020 14:36 Відповісти
 
 