Вибух у багатоповерхівці в Києві: мешканці будинку почали отримувати допомогу на ремонт нового житла

Постраждалі мешканці багатоповерхівки на Позняках у Києві, де стався вибух у червні, почали отримувати від міста фінансову допомогу на ремонт і облаштування нового житла.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся сьогодні з мешканцями будинку на Позняках, в якому 21 червня стався вибух. Всі вони вже отримали сертифікати на нове житло. Що стосується допомоги міста. Сьогодні одна з родин, що оформила необхідні документи, отримала від міста 300 тисяч гривень фінансової допомоги на ремонт нової домівки", - сказав він.

Кличко нагадав, що раніше Київрада підтримала пропозицію мера і виділила 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

"Кошти отримають 40 родин, які залишилися без житла. Йдеться про те, щоб забезпечити людям ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що надав Офіс Президента", - зазначив Кличко.

Він зауважив, що також місто надало допомогу постраждалим мешканцям у розмірі від 50 до 100 тис. грн. Крім того, фонд "Майбутній Київ" виділив їм по 2,5 тис. грн на відновлення втрачених документів.

Нині люди, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, забезпечені тимчасовим житлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі сім'ї, які постраждали від вибуху багатоповерхівки на Позняках у Києві, отримали нові квартири - Зеленський

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.