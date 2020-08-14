В окупованому Криму п'яний водій збив трьох дітей на тротуарі, 4-річна дівчинка загинула

На півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру із посиланням на пресслужбу так званого МВС окупованого Криму.

Аварія сталася ввечері 13 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму в селі Новосельцеве. Водій автомобіля ВАЗ-210740 наїхав на насип ґрунту, в'їхав на тротуар і збив трьох дівчаток 2010, 2016 і 2018 років народження.

Унаслідок ДТП загинула 4-річна дівчинка, дві інші зазнали травм і були госпіталізовані.

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Зазначається, що 34-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він був позбавлений права керування автомобілем у 2016 році, тому при собі посвідчення не мав.

Автомобіліста затримано, порушено кримінальну справу.