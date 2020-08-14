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Новини Окуповані території
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В окупованому Криму п'яний водій збив трьох дітей на тротуарі, 4-річна дівчинка загинула

В окупованому Криму п'яний водій збив трьох дітей на тротуарі, 4-річна дівчинка загинула

На півночі окупованого Криму п'яний водій збив трьох дівчаток, які перебували на тротуарі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру із посиланням на пресслужбу так званого МВС окупованого Криму.

Аварія сталася ввечері 13 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму в селі Новосельцеве. Водій автомобіля ВАЗ-210740 наїхав на насип ґрунту, в'їхав на тротуар і збив трьох дівчаток 2010, 2016 і 2018 років народження.

Унаслідок ДТП загинула 4-річна дівчинка, дві інші зазнали травм і були госпіталізовані.

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Зазначається, що 34-річний водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він був позбавлений права керування автомобілем у 2016 році, тому при собі посвідчення не мав.

Автомобіліста затримано, порушено кримінальну справу.

Автор: 

діти (5184) ДТП (4495) Крим (14200)


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Топ коментарі
+7
Руццкий мир-он такой.Бабы еще нарожают.
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14.08.2020 11:03 Відповісти
+5
Это плохо,дети не должны страдать из за глупостей взрослых.
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14.08.2020 11:08 Відповісти
+5
Нет,нормальному человеку не пихуй когда погибают дети.
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14.08.2020 11:09 Відповісти
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А что это молодые крысчане не следят за своим выводком? Или они младших детей повесили на 10 летнего ребенка?
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14.08.2020 10:49 Відповісти
Руццкий мир-он такой.Бабы еще нарожают.
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14.08.2020 11:03 Відповісти
И вааще если бы их не задавил машиной крымский патриот-их бы изнасиловали солдаты НАТО.
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14.08.2020 11:08 Відповісти
Перечитай новость. Дело было в СЕЛЕ.
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14.08.2020 12:30 Відповісти
радная гавань.
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14.08.2020 10:56 Відповісти
Родная говень.
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14.08.2020 11:05 Відповісти
Да и пихуй.
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14.08.2020 11:03 Відповісти
Нет,нормальному человеку не пихуй когда погибают дети.
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14.08.2020 11:09 Відповісти
Русский мир ,однако пришел. Зато #Крымнаш!
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14.08.2020 11:07 Відповісти
Это плохо,дети не должны страдать из за глупостей взрослых.
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14.08.2020 11:08 Відповісти
Но именно так в этом мире все и происходит.
В окупованому Криму п'яний водій збив трьох дітей на тротуарі, 4-річна дівчинка загинула - Цензор.НЕТ 5790
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14.08.2020 12:21 Відповісти
дуже схоже на почерк руSSкого міра....
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14.08.2020 11:09 Відповісти
русский мир это водка
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14.08.2020 12:03 Відповісти
вот как жизнь поворачивается... этот урод мог бы давить кацапов где то за Уралом ан нет цветами да плясками его в крыму втречали
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14.08.2020 11:12 Відповісти
Солдаты НАТО сбили бы их нарочно!
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14.08.2020 11:25 Відповісти
Точно такая же авария могла быть и в Киеве и во Львове. Вы радуетесь смерти 4 летнего ребенка? Вы нормальные?
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17.08.2020 21:06 Відповісти
Здесь очень много ублюдков.
Таких, же, а, может, и хуже, который убил эту бедную деточку.
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24.11.2020 14:41 Відповісти
Пусть эту тварь разорвут живьем на куски.
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24.11.2020 14:42 Відповісти
 
 