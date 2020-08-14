2 473 20
Прем'єр Чехії Бабіш виступив за повторні вибори в Білорусі і пригрозив санкціями
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про необхідність проведення повторних виборів у Білорусі і допуску іноземних спостерігачів. В іншому випадку прем'єр пригрозив Мінську санкціями.
Про це Бабіш написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вибори в Білорусі повинні бути проведені повторно, мають бути прозорими і відбуватися в присутності іноземних спостерігачів", - написав Бабіш.
Прем'єр Чехії підкреслив, що Брюссель повинен "послати чіткий сигнал про санкції, які повинні діяти доти, поки в Білорусі не пройдуть вільні і прозорі вибори за участю міжнародних спостерігачів".
Топ коментарі
+15 Nickol Nickols
показати весь коментар14.08.2020 11:01 Відповісти Посилання
+8 q4ma
показати весь коментар14.08.2020 11:01 Відповісти Посилання
+7 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.08.2020 10:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И об этом....
а бабич, огрызается за прагу из уст луки..