УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7880 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 473 20

Прем'єр Чехії Бабіш виступив за повторні вибори в Білорусі і пригрозив санкціями

Прем'єр Чехії Бабіш виступив за повторні вибори в Білорусі і пригрозив санкціями

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про необхідність проведення повторних виборів у Білорусі і допуску іноземних спостерігачів. В іншому випадку прем'єр пригрозив Мінську санкціями.

Про це Бабіш написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вибори в Білорусі повинні бути проведені повторно, мають бути прозорими і відбуватися в присутності іноземних спостерігачів", - написав Бабіш.

Прем'єр Чехії підкреслив, що Брюссель повинен "послати чіткий сигнал про санкції, які повинні діяти доти, поки в Білорусі не пройдуть вільні і прозорі вибори за участю міжнародних спостерігачів".

Також читайте: Гадаю, що ми не можемо називати Лукашенка легітимним, у Білорусі не було вільних демократичних виборів, - президент Литви Науседа

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6724) Чехія (1658) Бабіш Андрій (39)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 1905 И об этом....
показати весь коментар
14.08.2020 11:01 Відповісти
+8
Только наше чмо зеленое до сих пор ничего внятно не выдало. "Нужно пректарить насилие", непонятно в чей адрес сказанное, в учет не беру.
показати весь коментар
14.08.2020 11:01 Відповісти
+7
Бацка уже не соскочит и он по сути уже всьо. Все что ему осталось так это утопить Бяларусь в крови...
показати весь коментар
14.08.2020 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 2676
показати весь коментар
14.08.2020 10:56 Відповісти
Бацка уже не соскочит и он по сути уже всьо. Все что ему осталось так это утопить Бяларусь в крови...
показати весь коментар
14.08.2020 10:58 Відповісти
зачем? по-любому у него уже организован запасной аэродром где-то, с миллиардами баксов на оффшорах. Поймет что все - убежит. Будет ждать своего часа - вдруг белорусы позовут его обратно как стабильности захотят )
показати весь коментар
14.08.2020 11:04 Відповісти
Для чого ви гандона, садиста і убивцю називаєте батьком?
показати весь коментар
14.08.2020 11:40 Відповісти
не батьком, а бацкай это раз. Его вся Бяларусь так называет это два
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
Бацькай звучит как московский холуй
показати весь коментар
14.08.2020 14:35 Відповісти

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 1905 И об этом....
показати весь коментар
14.08.2020 11:01 Відповісти
касаби нє уймутся, пока іх нє успокоят рєсорой трактора Бєларусь (но джавєліни луччє)

Премьер Чехии Бабиш выступил за повторные выборы в Беларуси и пригрозил санкциями - Цензор.НЕТ 5035
показати весь коментар
14.08.2020 11:04 Відповісти
Ну да,армянская рюзькая банда пострекателей провокаторов языками и Киев за 2 часа грозилась взять.Их надо вместе с куйло и повесить.Даже армяне не против.
показати весь коментар
14.08.2020 11:26 Відповісти
есть и чехия земана
а бабич, огрызается за прагу из уст луки..
показати весь коментар
14.08.2020 11:06 Відповісти
Только наше чмо зеленое до сих пор ничего внятно не выдало. "Нужно пректарить насилие", непонятно в чей адрес сказанное, в учет не беру.
показати весь коментар
14.08.2020 11:01 Відповісти
Как вы себе ето представляете? Лука на етих выборах набрал 13%. А после того что он и его банда в погонах натворила то не наберет и 3% на честных выборах. Разумеется он не согласится.
показати весь коментар
14.08.2020 11:02 Відповісти
а кто он такой шоб его спрашувать? богоизбранный калом мазаный чи шо?
показати весь коментар
14.08.2020 11:03 Відповісти
А у президента Земана скорей всего иное мнение
показати весь коментар
14.08.2020 11:02 Відповісти
которое он сейчас очень скрывает, как и зекретин - как все прикацапники
показати весь коментар
14.08.2020 11:10 Відповісти
У Земана нет влияния , он не управляет Чехией , а ПРЕДСТАВЛЯЕТ страну. По конституции.
показати весь коментар
14.08.2020 11:10 Відповісти
зона вокруг усатого таракана сжимается... выставляют краснык влажки...
показати весь коментар
14.08.2020 11:08 Відповісти
Порох плохого не посоветует)
показати весь коментар
14.08.2020 11:11 Відповісти
Как и задумывалось...Все по лекалам рашки...Кто теперь Сябрам нефть продаст кроме рашки?Куда вы теперь денетесь от рашки?И что теперь с економикой будет?А я скажу-теперь вас выручит "старшы брат"!Хиба с китайцами поделятся...
показати весь коментар
14.08.2020 11:13 Відповісти
не ной кацап
показати весь коментар
14.08.2020 11:35 Відповісти
 
 