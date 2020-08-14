Прем'єр Чехії Бабіш виступив за повторні вибори в Білорусі і пригрозив санкціями

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про необхідність проведення повторних виборів у Білорусі і допуску іноземних спостерігачів. В іншому випадку прем'єр пригрозив Мінську санкціями.

Про це Бабіш написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вибори в Білорусі повинні бути проведені повторно, мають бути прозорими і відбуватися в присутності іноземних спостерігачів", - написав Бабіш.

Прем'єр Чехії підкреслив, що Брюссель повинен "послати чіткий сигнал про санкції, які повинні діяти доти, поки в Білорусі не пройдуть вільні і прозорі вибори за участю міжнародних спостерігачів".

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