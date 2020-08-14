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Новини Революція в Білорусі
17 015 53

Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв

Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з

Протести і насильство з боку бойовиків, які відбуваються в Мінську, - це дві мови: мова свободи і примусу. Між ними ніколи не було і немає перекладача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв.

"Те, що відбувається в Мінську - хороший ілюстратор того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною". Я все думав, що такого знайомого для мене у всіх цих відео останніх днів і тільки сьогодні зрозумів, що це – погляд "господа бога" цих озвірілих у масках людей. Саме так дивляться і в "Ізоляції" з-під своїх балаклав: коли 7 на 5 метрів, скотч і кийки виливаються в думку "я - господь бог". І я завжди кажу, що це все - не війна, в Мінську війни поки немає. Але там точно так само дивляться на речі, не відрізняючи їх від людей: що матрац, що чиїсь ребра - різниці немає ніякої. Це - дві мови, мова свободи і примусу, і між ними ніколи не було і немає перекладача", - підкреслив Асєєв.

Також читайте: Додон про події в Білорусі: Це їхня внутрішня справа, але те, що там відбувається - це недобре

За словами колишнього в'язня найманців РФ, в цьому сенсі особливо дивно виглядає Леонід Кравчук, який звертається до Лукашенка із закликом зупинити насильство.

"Кравчук ... не помічає, що в цей момент йому іронічно відблискує  така самісінька гумова палиця з Донецька, до якої ми тягнемо спину цілої країни. Ця кийок вдарить не завтра і навіть не через роки, - але обов'язково вдарить, якщо вже зараз ми цього так і не зрозуміємо", - підсумував Асєєв.

Автор: 

Білорусь (7987) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2668) Донбас (22358) Асєєв Станіслав (59)


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Топ коментарі
+54
Все правильно сказал. С уродами моральными нет и не может быть никаких договоренностей.
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14.08.2020 11:10 Відповісти
+22
На дворі 2020 рік, серпень. Вже майже півтора роки, як довірливі ідіоти, за вимогою фуйла, обрли презЕдентом його торгового партнера, бубАчку зеленстького. Це, якщо ви не в курсі.
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14.08.2020 11:18 Відповісти
+18
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:24 Відповісти
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Все правильно сказал. С уродами моральными нет и не может быть никаких договоренностей.
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14.08.2020 11:10 Відповісти
проісходящєє в Мінске - не для "тої сторони" призначене й взагалі не для постсовка, а для Європи переляканої: це повний аналог "я дурак - всєх порєжу" (бомбу кіну, мєтро взорву...)
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14.08.2020 11:39 Відповісти
Это у нормальных... А урод с уродом всегда хоть о чем-то, но ... ДОГОВОРЯТСЯ (сРалин - Адик)
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14.08.2020 13:00 Відповісти
Так тебя самого освободили из плена в рамках договоренностей с "той стороной" по обмену.
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14.08.2020 11:12 Відповісти
Це про що? Який зв'язок?
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14.08.2020 11:15 Відповісти
Ну так он уже на свободе, а за других "договариваться" не надо...
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14.08.2020 11:16 Відповісти
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:24 Відповісти
Не освободили, а обменяли, разницу понимаешь одноклеточное?
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14.08.2020 11:36 Відповісти
А великий мЬІротворець каже що вже домовився с той стороной і на Домбасі вже мЬІр.
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14.08.2020 11:14 Відповісти
)(.йло відволіклося на Бєларусь. Тому на луганді "не стріляють". Побачимо що воно ще там утне.
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14.08.2020 12:32 Відповісти
Тарговые партньоры сывочилого и Ко
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14.08.2020 11:14 Відповісти
На дворі 2020 рік, серпень. Вже майже півтора роки, як довірливі ідіоти, за вимогою фуйла, обрли презЕдентом його торгового партнера, бубАчку зеленстького. Це, якщо ви не в курсі.
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14.08.2020 11:18 Відповісти
Станная критика призывов Кравчука "остановить насилие в Беларуси".
По мнению автора Кравчук должен был призывать к эскалации насилия?
Шо-то аффтар тут перемудрил...
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14.08.2020 11:15 Відповісти
с террористами "договариваются" через оптический прицел
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14.08.2020 11:23 Відповісти
Обращение к Луке остановить насилие, то же что и обращение прапорщика к поезду "Поезд стой!Раз-два!" Кто прапорщик, а кто насилие поезд не надо расшифровьівать ?
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14.08.2020 11:28 Відповісти
ну так пусть тогда и всех кто призывал "остановить насилие" критикует, европейских президентов и чиновников ЕС. Не?
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14.08.2020 11:33 Відповісти
Да.Надо остановить, насилие то, а не беседовать с ним.Поезд надо брать останавливать, а не разговаривать с ним и не обращаться к нему
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14.08.2020 11:41 Відповісти
старый дурак мямлит "прекратите", но с точно такими же собирается договориться от имени Украины, найти компромиссы и пойти на уступки.
Разве это не абсурд?
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14.08.2020 11:59 Відповісти
заслані з кацапстану тітушки все одно не дадуть зупинити насильство навіть якби Лукаш захотів
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14.08.2020 12:12 Відповісти
Автор отсидел в тюрьме сепаров 2,5 года. Хочешь лично получить такой опыт?
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14.08.2020 12:22 Відповісти
Ну, отсидел. Стороны ДОГОВОРИЛИСЬ и его отпустили.
И теперь он кричит, что больше договариваться не надо.
А другие чем хуже?Пусть сидят?
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14.08.2020 12:46 Відповісти
Его не отпустили,его обменяли.Или тебе "какая разница"?
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14.08.2020 13:44 Відповісти
а вы послушайте, ЧТО с ним там вытворяли, на подвалах "ДНР". Хорошо, что он еще с ума не сошёл...
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14.08.2020 14:08 Відповісти
Кравчук сделал, что должен был сделать любой порядочный политик.
Молчание людей политики способствовало бы продолжению насилия.
За 2 дня высказались многие в одностороннем осуждении насилия и даже были высказаны претензии в фальификации. Лукашенко прекрасно все мониторит. Без вариантов. Мир выборы не признал. Уйло не считается.
Плохо, что Зеленский занял позицию страуса.
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14.08.2020 14:28 Відповісти
этому чуваку в дурку надо
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14.08.2020 11:15 Відповісти
И с этой стороной...https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-ostanovili-zaochnye-dela-po-majdanu-i-371669/ В Украине остановлены заочные дела по Майдану и захвату Крыма https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-ostanovili-zaochnye-dela-po-majdanu-i-371669/ - газета "Оманский Олень"
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14.08.2020 11:15 Відповісти
не иллюстрация, а предисловие того, что будет происходить, когда в Украине, на смену "шестому", параша будет проталкивать "выбор" своего "седьмого" из опэзжопников. предподготовка этого уже идёт по полной.
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14.08.2020 11:16 Відповісти
зеля 3% заводить у ментовський безпредел..

"Ви всі здохнете, якщо так будете жити" (с) Д.Яневський
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14.08.2020 11:26 Відповісти
Там в беларуси одна вата!
Происходящее в Минске - хорошая иллюстрация того, почему мы не сможем договориться с "той стороной", - Асеев - Цензор.НЕТ 642
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14.08.2020 11:17 Відповісти
у нас в Украине одна не вата?
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14.08.2020 11:25 Відповісти
тот самый пропагандон Коц..

https://twitter.com/sashakots

https://twitter.com/sashakots Александр Коц

https://twitter.com/sashakots @sashakots

·https://twitter.com/sashakots/status/1294163692569985024 1 ч

Что говорят сами белорусы о протестах в своей стране: «Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...» Собрал мнения своих подписчиков из Белоруссии. Получился заочный спор

https://www.kp.ru/daily/217168/4269821/

Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв - Цензор.НЕТ 272
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14.08.2020 11:26 Відповісти
а нужно договариваться с *той стороной*? Вы всегда договариваетесь с преступниками и убийцами и спрашиваете ихние пожелания? Есть законы в том числе международные. И по ним преступников и террористов а так же наемников уничтожают даже не беря в плен. И етот закон кровью написан. Хотите стать неандертальцами и начать всю историю и написать законы с самого начала?
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14.08.2020 11:18 Відповісти
Кравчука надо признать недееспособным.А его зеленые тупни посылают страну представлять не переговорах.Хотя чему удивляться?Для выпускника Трускавецких курсов даже сторож библиотеки -нобелевский лауреат.
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14.08.2020 11:20 Відповісти
да. Надо посылать кого-то помоложе и покомпетентнее.
Порошенко, я верю, справится. Только Порошенко.
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14.08.2020 14:09 Відповісти
Нееее...Нельзя давать отдавать всю славу клятому Пороху.Надо кого то из провластной партии послать,из молодежи.
Дубинского,Колю Тищенко,Сивуху с Юзиком например.Да там кого ни возьми-все выродки самородки.
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14.08.2020 16:38 Відповісти
Тот кто предлагает договориться с врагом и террористом тот предатель однозначно. Не пытайтесь понять почему он так делает, не тратьте свою жизнь на мысли идиота. Просто отправьте его к дидам и займитесь более полезными вещами.
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14.08.2020 11:22 Відповісти
https://censor.net/user/474201 - типовий касап-зажоп, хоч і державною мовою
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14.08.2020 12:18 Відповісти
То не державна мова. є деякі українські слова, діалект, сурж, однак речення збудоване московською мовою, а потім перекладене.
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14.08.2020 12:42 Відповісти
це давно відомий троль
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14.08.2020 14:09 Відповісти
и сколько таким сраным манкуртам как ты платят за перевод на мову?
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14.08.2020 13:02 Відповісти
"Великий и ужасный" Лука решил еще раз показать всем, как он "любит" белорусский народ. Лукашенко -преступник и должен быть арестован.
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14.08.2020 12:11 Відповісти
и повешен на площади при всем народе )))
такое говно , поднявшее руку на собственный народ , не должно жить.
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14.08.2020 14:48 Відповісти
Зеленський це президент для бидла і клоун для громадян.
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14.08.2020 12:11 Відповісти
Лина Костенко - я знаю грамоту свободы, её подписывают мечи.
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14.08.2020 12:14 Відповісти
Сперва про демократию разводят демагогию, а потом говорят что все хоть и хорошо, но с дураками надо бы по республикански. Чушь. О сыре говорят не мыши.
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14.08.2020 12:21 Відповісти
Зеленський легко домовиться з ''тією стороною'', якщо українці не схаменуться і не будуть чинити спротив. Він вважає себе всесильним, бо має велику підтримку. Його не зміниш. Треба змінювати ставлення українців до нього. І не тільки на сайтах.
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14.08.2020 18:59 Відповісти
 
 