Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв

Протести і насильство з боку бойовиків, які відбуваються в Мінську, - це дві мови: мова свободи і примусу. Між ними ніколи не було і немає перекладача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв.

"Те, що відбувається в Мінську - хороший ілюстратор того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною". Я все думав, що такого знайомого для мене у всіх цих відео останніх днів і тільки сьогодні зрозумів, що це – погляд "господа бога" цих озвірілих у масках людей. Саме так дивляться і в "Ізоляції" з-під своїх балаклав: коли 7 на 5 метрів, скотч і кийки виливаються в думку "я - господь бог". І я завжди кажу, що це все - не війна, в Мінську війни поки немає. Але там точно так само дивляться на речі, не відрізняючи їх від людей: що матрац, що чиїсь ребра - різниці немає ніякої. Це - дві мови, мова свободи і примусу, і між ними ніколи не було і немає перекладача", - підкреслив Асєєв.

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За словами колишнього в'язня найманців РФ, в цьому сенсі особливо дивно виглядає Леонід Кравчук, який звертається до Лукашенка із закликом зупинити насильство.

"Кравчук ... не помічає, що в цей момент йому іронічно відблискує така самісінька гумова палиця з Донецька, до якої ми тягнемо спину цілої країни. Ця кийок вдарить не завтра і навіть не через роки, - але обов'язково вдарить, якщо вже зараз ми цього так і не зрозуміємо", - підсумував Асєєв.