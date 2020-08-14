Події в Мінську - хороша ілюстрація того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною", - Асєєв
Протести і насильство з боку бойовиків, які відбуваються в Мінську, - це дві мови: мова свободи і примусу. Між ними ніколи не було і немає перекладача.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв.
"Те, що відбувається в Мінську - хороший ілюстратор того, чому ми не зможемо домовитися з "тією стороною". Я все думав, що такого знайомого для мене у всіх цих відео останніх днів і тільки сьогодні зрозумів, що це – погляд "господа бога" цих озвірілих у масках людей. Саме так дивляться і в "Ізоляції" з-під своїх балаклав: коли 7 на 5 метрів, скотч і кийки виливаються в думку "я - господь бог". І я завжди кажу, що це все - не війна, в Мінську війни поки немає. Але там точно так само дивляться на речі, не відрізняючи їх від людей: що матрац, що чиїсь ребра - різниці немає ніякої. Це - дві мови, мова свободи і примусу, і між ними ніколи не було і немає перекладача", - підкреслив Асєєв.
За словами колишнього в'язня найманців РФ, в цьому сенсі особливо дивно виглядає Леонід Кравчук, який звертається до Лукашенка із закликом зупинити насильство.
"Кравчук ... не помічає, що в цей момент йому іронічно відблискує така самісінька гумова палиця з Донецька, до якої ми тягнемо спину цілої країни. Ця кийок вдарить не завтра і навіть не через роки, - але обов'язково вдарить, якщо вже зараз ми цього так і не зрозуміємо", - підсумував Асєєв.
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По мнению автора Кравчук должен был призывать к эскалации насилия?
Шо-то аффтар тут перемудрил...
насилиепоезд не надо расшифровьівать ?
Разве это не абсурд?
И теперь он кричит, что больше договариваться не надо.
А другие чем хуже?Пусть сидят?
Молчание людей политики способствовало бы продолжению насилия.
За 2 дня высказались многие в одностороннем осуждении насилия и даже были высказаны претензии в фальификации. Лукашенко прекрасно все мониторит. Без вариантов. Мир выборы не признал. Уйло не считается.
Плохо, что Зеленский занял позицию страуса.
"Ви всі здохнете, якщо так будете жити" (с) Д.Яневський
https://twitter.com/sashakots
https://twitter.com/sashakots Александр Коц
https://twitter.com/sashakots @sashakots
·https://twitter.com/sashakots/status/1294163692569985024 1 ч
Что говорят сами белорусы о протестах в своей стране: «Хотим жить с Россией! А нам вбивают в головы - все беды от нее...» Собрал мнения своих подписчиков из Белоруссии. Получился заочный спор
https://www.kp.ru/daily/217168/4269821/
Порошенко, я верю, справится. Только Порошенко.
Дубинского,Колю Тищенко,Сивуху с Юзиком например.Да там кого ни возьми-все
выродкисамородки.
такое говно , поднявшее руку на собственный народ , не должно жить.