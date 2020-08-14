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Мита на дизпаливо призвели виключно до зростання цін на пальне в Україні, - Привалова

Мита на дизпаливо призвели виключно до зростання цін на пальне в Україні, - Привалова

Запровадження мит на дизельне пальне призвели виключно до підвищення цін на пальне для всіх категорій споживачів.

Про це повідомила президентка "Нафтогазової асоціації України" Неля Привалова.

"Запровадження мит нічого доброго для країни не дало, крім того, що на цей відсоток мит були підвищені ціни на дизельне паливо і скраплений газ абсолютно усіма постачальниками цих видів палива, як вітчизняними, так і іноземними. Просто кінцеві споживачі заплатили більше коштів на купівлю цих видів палива", – зазначила Привалова.

За її словами, ніяких глобальних питань диверсифікації запровадження мит упродовж року не вирішили.

"Просто піднялися на цей відсоток ціни для покупців, для споживачів. Все, інших суттєвих змін на ринку у зв’язку із запровадженням цих мит не відбулося. Ніяких глобальних питань вони не вирішили", - додала Привалова.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва в червні 2020 року визнав протиправним та скасував рішення Кабінету Міністрів про запровадження спеціальних мит на імпорт дизпалива із Росії на рівні 4% і скрапленого газу 3,75%, які діяли з 1 серпня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в липні "Укртатнафта" звернулася до Міненерго з проханням ініціювати введення спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу з Росії на рівні 8,46% вже з 1 серпня 2020 р. Це прохання не було підтримано експертною радою при Міністерстві енергетики. За оцінками експертів, мито 8,46% призведе до підвищення цін дизпалива на 1,3 грн/л.

За оцінками "Нафтогазової асоціації України", запровадження мит призведе до зростання цін і збитків економіки на рівні 11 млрд гривень на рік. Також обмеження на імпорт може зруйнувати диверсифіковану систему поставок палива на український ринок і посилити монополізацію групи "Приват" як власника Кременчуцького НПЗ.

Це вже друга спроба ПАТ "Укртатнафта" обмежити імпорт нафтопродуктів від початку поточного року. Ще в січні компанія звернулася з відповідним проханням до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, але в червні її заяву було відхилено.

Автор: 

мито (1121) дизпаливо (1338)


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Топ коментарі
+6
Отнеситесь с пониманием.

У Игоря Валерьича появились дополнительные расходы на адвокатов в США.

Вы шо, нелюди, в самом-то деле ?
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14.08.2020 11:11 Відповісти
+6
Для безмозглых фанатов Зебила все равно не дойдет, что эта пошлина была введена "слугами бородатого урода" для того чтобы мудрый нарид платил еще одну мзду из своего кармана украинофобной алчной Бабе Бене.
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14.08.2020 11:14 Відповісти
+5
Та ви шо?! А ви на що сподівались? На те що вони підменшаться?
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14.08.2020 11:10 Відповісти
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Та ви шо?! А ви на що сподівались? На те що вони підменшаться?
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14.08.2020 11:10 Відповісти
А запрет на экспорт электроенергии из Рашки привел исключительно к увеличению цен и доходов Гудка. Но как-то странно получается - там это можно оправдывать разрывом экономических связей с агрессором, а тут нельзя.
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14.08.2020 11:11 Відповісти
такое ощущение, что ты пишешь для своих друзей-дебилов из Лахты )))
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14.08.2020 11:13 Відповісти
запрет от пошлины отличаем?
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14.08.2020 11:13 Відповісти
Мита на дизпаливо призвели виключно до зростання цін на пальне в Україні, - Привалова - Цензор.НЕТ 5536
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14.08.2020 11:29 Відповісти
пришло время стричь овец
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14.08.2020 12:07 Відповісти
Отнеситесь с пониманием.

У Игоря Валерьича появились дополнительные расходы на адвокатов в США.

Вы шо, нелюди, в самом-то деле ?
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14.08.2020 11:11 Відповісти
Для безмозглых фанатов Зебила все равно не дойдет, что эта пошлина была введена "слугами бородатого урода" для того чтобы мудрый нарид платил еще одну мзду из своего кармана украинофобной алчной Бабе Бене.
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14.08.2020 11:14 Відповісти
популисты никогда не смогут сделать реформы, потому что стратегические действия могут приводить к ухудшению ситуации сейчас, а на это они неспособны пойти
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14.08.2020 11:14 Відповісти
А НПЗ в Україні зараз один - бабусі бєні... Ще одна «перемога» зєдятлів...
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14.08.2020 11:18 Відповісти
А Ты у Бойко спроси! Лисичанский НПЗ -его.А с ордой пора завязывать,начиная со спичек!Зачем платить орде,вооружая её бандитов?Трамп прав на 300%
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14.08.2020 11:24 Відповісти
Мито підіймають лише на фєдєрастове пальне, чи на все імпортне???
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14.08.2020 12:48 Відповісти
ЗеДятлы, теперь вы будите кушать картофан, огурцы, помидоры, хлебушек и все все все остальное, а так же ездить в автобусах, маршрутках и т.д. так же, но уже дороже. Вы это сделали вместе, для бородатой бабушки Бени.
Шо, скуштували х..я?

(https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQv6CyoprrAhVUkMMKHYt9DTMQyCkwAHoECA4QBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dst556stdQQs&usg=AOvVaw0ylnHqwibnH0C1tTNrXVEM Лесь Подерев'янський)
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14.08.2020 11:26 Відповісти
Че правда что ли? Изумительно
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14.08.2020 11:40 Відповісти
Странно было бы если цены понизились бы
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14.08.2020 11:43 Відповісти
А они ждали снижения цены от повышения пошлин???

В бюджет попадет больше денег, а экономика станет менее конкурентоспособной. Все просто...
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14.08.2020 12:08 Відповісти
ЗЕ НАС НИ АБМНИТ
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14.08.2020 12:09 Відповісти
Зробимо себе ще раз в сраку разом !!!! Чудово , ЗЕфілітіки !!!!
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14.08.2020 15:28 Відповісти
 
 