Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі звільнили трьох затриманих громадян України. Зараз ведуть переговори для звільнення ще одного - Романа Шишка.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", - повідомив Зеленський.

За словами президента, також зараз ведуться переговори для звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Брест.

"Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому", - повідомив Зеленський.

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