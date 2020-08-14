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Новини Революція в Білорусі
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Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого

Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі звільнили трьох затриманих громадян України. Зараз ведуть переговори для звільнення ще одного - Романа Шишка.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", - повідомив Зеленський.

За словами президента, також зараз ведуться переговори для звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Брест.

"Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому", - повідомив Зеленський.

Новина доповнюється ...

Автор: 

Білорусь (7987) Зеленський Володимир (24584)


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Топ коментарі
+12
зебуины и тут хотят примазаться... от ваших переговоров ничего не зависит
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14.08.2020 11:17 Відповісти
+11
Все мовчало обісравшись, а тепер вилізло пропіаритись.
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14.08.2020 11:21 Відповісти
+10
не забудь взять под особистый контроль бездарь..
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14.08.2020 11:18 Відповісти
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Раздался голос с унитаза. Почему до этого молчало,ЗЕбильное?
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14.08.2020 11:16 Відповісти
Он вообще-то не молчал - и вчера об этом говорил, и позавчера, что работают над освобождением украинцев.
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14.08.2020 11:32 Відповісти
никак не могли найти, шо бы отдать взамен ?
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14.08.2020 11:35 Відповісти
Никак не могли найти, где находятся наши задержанные. Вы там, в отделе пиара, новостей не читаете, только комменты строчите?
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14.08.2020 11:49 Відповісти
а у вас в канторе и политинформация сохранилась?
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14.08.2020 13:25 Відповісти
Какое-то у тебя совковое мышление. Сам читать новости не способен - тебе для этого политинформация нужна?
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14.08.2020 13:41 Відповісти
в унитаз говорил ?
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14.08.2020 11:35 Відповісти
Вы обычно в унитаз говорите?
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14.08.2020 11:40 Відповісти
а ты с него?
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14.08.2020 13:14 Відповісти
Ты стрелки не переводи - это ведь у вашей братии фантазии на тему разговоров с унитазами.
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14.08.2020 13:20 Відповісти
ты как то невнятно булькаешь, как Янелох примерно
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14.08.2020 13:26 Відповісти
Лексикончик у вас, прямо скажем, жлобский.
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14.08.2020 13:46 Відповісти
Давно у Шмаркли-Гундосого в "облакатах"? Бо-бик то ушедши...
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14.08.2020 13:15 Відповісти
Да, Теслу у Бо-ьика сожгли... не поварнякаешь...
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14.08.2020 13:08 Відповісти
Вообще-то, сказать чушь или сказать слово но тогда, когда уже оно и на фиг не надо (как было с Ираном, с убийством нашего медика на линии перемирия) - так лучше бы уж молчал! Тем более, что его гнусавое "похрюкивание" даа-а-авно и везде во всем мире дальше его рояля не идет. Нет!?
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14.08.2020 13:07 Відповісти
зебуины и тут хотят примазаться... от ваших переговоров ничего не зависит
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14.08.2020 11:17 Відповісти
Він вже в кортежі в аеропорт з квітами виїзджає, відосік тре швиденько збацать. Про повернення з ворожого полону украйонців! Як тобі такоє, парашенка?!
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14.08.2020 11:17 Відповісти
відосіка не буде, бодіну теслу спалили - декорацій для Клоуна немає
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14.08.2020 11:37 Відповісти
Не беда! Пусть приезжает на Оболонь! У нас шаурмовочных вонючек- на каждом шагу! Чем не декорации!?!?
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14.08.2020 13:10 Відповісти
не забудь взять под особистый контроль бездарь..
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14.08.2020 11:18 Відповісти
Оно уже свои кишечные газы под контроль взять не может
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14.08.2020 11:26 Відповісти
Ленку и ту взять не может.
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14.08.2020 11:36 Відповісти
Вона інститут, пєршаї плєді, шукає...
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17.08.2020 09:49 Відповісти
А свое мнение по происходящему сказать слабо ...Боится что Лукашеску в бубен даст ?
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14.08.2020 11:20 Відповісти
Все мовчало обісравшись, а тепер вилізло пропіаритись.
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14.08.2020 11:21 Відповісти
И тут умудрился примазаться,следующий пост,что он рад что задержанные на свободе,фу ущербное создание!!!
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14.08.2020 11:22 Відповісти
чувствуете?...если бы не наш волевой главнокомандующий... знатный переговорщик и аще мировое светило галактического масштаба .....хер бы там кого освободили)))
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14.08.2020 11:25 Відповісти
Байден об "нынешнем президенте Украины Зеленском": "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 11:29 Відповісти
(при чем воруя не только материальные но и моральные ценности, отупляя и зомбируя слабых и впечатлительных, и гнобя, унижая и пороча сильных духом и патриотично настроенных... особенно несгибаемых женщин))))
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14.08.2020 11:37 Відповісти
и шо ?

многим это нравится
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14.08.2020 11:37 Відповісти
байдену бы лет так 15 сбросить....
а пока он должен сделать только одно - сбить ето рыжий позорняк.
если он сегодня выиграет выборы, а завтра подаст в оставку?
никто не обидится, и его поймут...
байден - торпеда.
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14.08.2020 11:42 Відповісти
Там і без нього вже відпускають, але піар понад усьо. Мьі пахали. Я и трактор.
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14.08.2020 11:32 Відповісти
шо Вы себе позволяете? )))) как энто "без него" ? кто разрешил? ))))))))
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14.08.2020 11:39 Відповісти
НЕлох, а что у тебя в Украине? Дверь жилья Беларуского киборга в Киеве штурмуют КГБисты из Беларуси!
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг" , беларус Даня Даньский
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14.08.2020 11:31 Відповісти
Зеленский тупо к выборам выполз наплужать лохов
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14.08.2020 11:33 Відповісти
Бацька не успел быть примером для НЕлоха , как стать двуликоянусным отцом 73- процентному нариду! НЕлох меняет памперсы и молчит-молчит- молчит и вместе с Кулебами ждет "ахвициального объявления победителя выборов"... Папаша Кулебы в Казахстане кулебствует , советской консервировки " дипломат в штатском"...
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14.08.2020 11:53 Відповісти
АСВАБАДИТЕЛЬ!!! меня душат слёзы счастья. Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 816
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14.08.2020 11:31 Відповісти
Вава-асвабадитель. Тока вместо меча шаурму скульпторы должны присобачить.
Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 8711
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14.08.2020 11:45 Відповісти
картина маслом "зеленский и вата"
Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого - Цензор.НЕТ 921
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14.08.2020 11:48 Відповісти
Зеленский и вата наблюдают как летят самолеты и всех бомбят.
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14.08.2020 11:53 Відповісти
Зегнида забыла, что сам отправил людей гнить в тюрьме, насрав на присягу и подтёршись конституцией ?
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14.08.2020 11:31 Відповісти
Зеля в кровавом Лукашке, уже коллегу признал.
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14.08.2020 11:32 Відповісти
какой смешной маленький человечек
как-будто мы не читаем газет и не знаем, что освобождают всех

но ОН ведет "переговоры" !

ржавый танкер "Дельфи" с одесского пляжа сними, ИМПОТЕНТ !
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14.08.2020 11:33 Відповісти
ох... не те Вы газеты читаете)))))
и чо сразу импотент)))))
(кстати... шо-то полу-беременная мендель совсем никак умно не высказалася по этому... беларускому безобразию...она шо уже не личная секретутка? испортилась-сломалась? )))))
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14.08.2020 11:44 Відповісти
Уволена в связи с утратой доверия.
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14.08.2020 11:56 Відповісти
ЗанятА! Пытается отыскать в чреве рояля первопричину полу-зачатия... Тщетно... Мыши сгрызли... приняли за подкорм опарышами...
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14.08.2020 13:13 Відповісти
ужас...))))))))
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14.08.2020 13:40 Відповісти
Від полупокєра полубєрємєнная?
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17.08.2020 09:50 Відповісти
ну...если логически...выходит...да! )))))
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17.08.2020 12:59 Відповісти
"кожного дня трапляються ексцеси..." кретин
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14.08.2020 11:34 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго"... (с)
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14.08.2020 11:37 Відповісти
А в своем глазу бревна не видешь . Когда освободишь по делу Шеремета и кто за это ответит или хочешь продержать до конца коднции. Как петя Надю Савченко
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14.08.2020 11:39 Відповісти
Какова его позиция по результатам выборов в РБ? Признает или нет?
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14.08.2020 11:40 Відповісти
стал на ручник.
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14.08.2020 12:12 Відповісти
 
 