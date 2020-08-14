Зеленський: У Білорусі звільнили трьох громадян України, ведемо переговори для звільнення ще одного затриманого
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Білорусі звільнили трьох затриманих громадян України. Зараз ведуть переговори для звільнення ще одного - Романа Шишка.
Про це Зеленський повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ
"Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький та Оксана Альошина. Наші правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Сьогодні їх звільнили. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Відкрито, прозоро, професійно. Зараз вони в цілковитій безпеці", - повідомив Зеленський.
За словами президента, також зараз ведуться переговори для звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Брест.
"Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому", - повідомив Зеленський.
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а пока он должен сделать только одно - сбить ето рыжий позорняк.
если он сегодня выиграет выборы, а завтра подаст в оставку?
никто не обидится, и его поймут...
байден - торпеда.
"Вчера на нескольких белорусских каналах вышло мое видео с обращением к ****расу Лукашенке!!! После этого через часа 2 меня дома начали штурмовать, хз знает кто, дверь выносили ломами, слава богу дверь очень дорогая! Несколько раз звонил в полицию, их это останавливало не на долго! Утром меня вывили побратими! Возле подъезда несколько машин. Я еду в Литовское посольство! СЛАВА Україне! Живе Беларусь! У мамы в Минске обыски!!! Маме 74 года, стоит в наручниках, сестра звонила!" - пишет "киборг" , беларус Даня Даньский
как-будто мы не читаем газет и не знаем, что освобождают всех
но ОН ведет "переговоры" !
ржавый танкер "Дельфи" с одесского пляжа сними, ИМПОТЕНТ !
и чо сразу импотент)))))
(кстати... шо-то полу-беременная мендель совсем никак умно не высказалася по этому... беларускому безобразию...она шо уже не личная секретутка? испортилась-сломалась? )))))