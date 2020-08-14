Є величезна проблема у співпраці з Мінкультом, - Асоціація КУБ звернулася до Кабміну

Відсутність затверджених історико-архітектурних опорних планів гальмує розвиток будівельної галузі в Україні, оскільки Міністерство культури і інформаційної політики не погоджує ніяких документів з будівництва з 1 січня 2019 року.

Про це на зустрічі забудовників з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими представниками влади заявив член Асоціації "Кола українських будівельників" (КУБ), президент Корпорації нерухомості "РИЕЛ" Ростислав Мельник, повідомляє "КУБ-Інфо".

Він звернувся до Прем'єр-міністра з проханням звернути увагу на проблему в роботі Міністерства культури і інформаційної політики. "Хотів вас попросити, щоб ви звернули увагу на те, що сьогодні є величезна проблема з нашою співпрацею з Мінкультом, який з 1 січня 2019 року не погоджує жодного документа", – зазначив, зокрема, Ростислав Мельник.

Він пояснив, що наразі в Україні ще не затверджені історико-опорні плани і Мінкульт не має права без історико-архітектурних опорних планів погоджувати будь-які будівництва в історичних частинах міст, наприклад, таких як Київ чи Львів. "Тобто півтора року ми живемо, не маємо права нічого робити в історичному середовищі. Це велика проблема для галузі", – наголосив Ростислав Мельник.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Кабінет міністрів прийняв Постанову "Про внесення змін до Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць". Цим документом з 1 січня 2019 року скасовано необхідність розробки історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). Відтоді вся проектна документація на нове будівництво в історично населених місцях має розроблятися виключно відповідно до історико-архітектурних опорних планів.

До 1 січня 2019 року Мінкульт видавав забудовникам висновок з історико-містобудівного обґрунтування, без якого не можна було розпочинати будівельні роботи в історичних центрах міст. Але від 1 січня 2019 року і до затвердження історико-архітектурних опорних планів, Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць.

Відповідно до чинного законодавства, Історико-архітектурний опорний план – це науково-проектна документація, яка розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць на замовлення виконавчих органів місцевого самоврядування суб’єктами господарювання, спеціалізованими у сфері вивчення, охорони і використання культурної спадщини, які мають у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат.