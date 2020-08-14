У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках: "Люди не повинні боятися їжі"

Не варто поширювати панічні настрої і лякати людей тим, що "на замороженій їжі знайшли вірус": підхопити SARS-CoV-2 таким чином теоретично, напевно, можна, але такі випадки не відомі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян, виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я.

Вчора повідомлялося, що в Шеньчжені (КНР) в заморожених курячих крилах з Бразилії "виявили сліди коронавірусу".

"Немає ніяких доказів того, що продукти харчування або харчовий (виробничий і логістичний. - Ред.) ланцюжок беруть участь у передачі цього вірусу. Люди не повинні боятися їжі або упаковки харчових продуктів, процесу переробки та доставки їжі", - сказав д-р Раян.

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За даними ВООЗ, в Китаї було протестовано кілька сотень тисяч зразків упаковки, і менше 10 з них виявилися "позитивними" на сліди вірусу. Це не означає, що там виявили здатний заражати людину патоген: тест визначає, ймовірно, фрагменти РНК вже неактивного вірусу. Проте в організації підкреслили: руки потрібні мити з милом і м'ясні напівфабрикати обов'язково обробляти термічно.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні діагностували рекордну кількість хворих і госпіталізованих.