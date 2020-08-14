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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках: "Люди не повинні боятися їжі"

У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках:

Не варто поширювати панічні настрої і лякати людей тим, що "на замороженій їжі знайшли вірус": підхопити SARS-CoV-2 таким чином теоретично, напевно, можна, але такі випадки не відомі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу керівництва Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Раян, виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я.

Вчора повідомлялося, що в Шеньчжені (КНР) в заморожених курячих крилах з Бразилії "виявили сліди коронавірусу".

"Немає ніяких доказів того, що продукти харчування або харчовий (виробничий і логістичний. - Ред.) ланцюжок беруть участь у передачі цього вірусу. Люди не повинні боятися їжі або упаковки харчових продуктів, процесу переробки та доставки їжі", - сказав д-р Раян.

Також читайте: Дезінформація про COVID-19 призвела до смерті щонайменше 800 осіб, майже 6 тисяч опинилися в лікарнях, - дослідження

За даними ВООЗ, в Китаї було протестовано кілька сотень тисяч зразків упаковки, і менше 10 з них виявилися "позитивними" на сліди вірусу. Це не означає, що там виявили здатний заражати людину патоген: тест визначає, ймовірно, фрагменти РНК вже неактивного вірусу. Проте в організації підкреслили: руки потрібні мити з милом і м'ясні напівфабрикати обов'язково обробляти термічно.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні діагностували рекордну кількість хворих і госпіталізованих.

Автор: 

ВООЗ (773) дезінформація (345) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Этот ВОЗ нужно пересажать всем составом. Сборище коррупционеров и паникеров. Из-за гриппа устроили геноцид во всем мире
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14.08.2020 11:36 Відповісти
+1
Заменят на "без коронавируса"?
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 7774
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14.08.2020 11:27 Відповісти
+1
Интересно, полетят ли наВОЗные жуки со своих кресел за спровоцированную панику?
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14.08.2020 11:32 Відповісти
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Заменят на "без коронавируса"?
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 7774
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14.08.2020 11:27 Відповісти
У ВООЗ закликали не поширювати паніку і не лякати людей коронавірусом на упаковках: "Люди не повинні боятися їжі" - Цензор.НЕТ 6521
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14.08.2020 12:01 Відповісти
ВОЗ импотент, запутавшийся в показаниях
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14.08.2020 11:28 Відповісти
Интересно, полетят ли наВОЗные жуки со своих кресел за спровоцированную панику?
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14.08.2020 11:32 Відповісти
Этот ВОЗ нужно пересажать всем составом. Сборище коррупционеров и паникеров. Из-за гриппа устроили геноцид во всем мире
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14.08.2020 11:36 Відповісти
Некоторые люди должны бояться еды..
В ВОЗ призвали не распространять панику и не пугать людей коронавирусом на упаковках: "Люди не должны бояться еды" - Цензор.НЕТ 6800
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14.08.2020 11:37 Відповісти
Жрать вредно! Переходите на прану и Вас минёт вирус....
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14.08.2020 11:41 Відповісти
А хто ЩК має сумніви,що ЯК в супермаркеті НАЧХАЛИ на упаковку і ви її притягди до дому та не обробили0,5% відбілювачем з перекисом водню, або побутовим відбілювачем, що містить 0,1% гіпохлориту натрію. то там ще на протязі 24годин буде сидіти вірусяка яка зможе тебе вбити?
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14.08.2020 11:48 Відповісти
Ну и правильно. Пусть бояться еды и деньги не надо тратить, которых не хватает.
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14.08.2020 11:57 Відповісти
А у людей хоть немного осталось критического мышления и способности думать а не хавать га--вно которое ему суют
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14.08.2020 12:29 Відповісти
Почему этот ВОЗ ещё скрипит колёсами после того как он сам пугал прогулками по паркам. Может ему пора наХ с пляжа валить.
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14.08.2020 13:29 Відповісти
 
 