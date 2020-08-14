УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7880 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
11 242 76

Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств

Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував страйки трудових колективів у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформагентство "БЕЛТА", про це він заявив сьогодні на нараді по роботі будівельної галузі.

За словами глави держави, страйки можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хто голосував за Світлану Тіхановську?!" - робочі Мінського тракторного заводу і "Гродножитлобуду" показали чиновникам реальну підтримку опозиційного кандидата. ВIДЕО

Лукашенко заявив, що зараз у країні намагаються розгойдати трудові колективи: "Ви це добре знаєте, відчуваєте. Звичайно, трудові колективи - це основа нашої країни. Ви мою позицію знали і знаєте. За часів пандемії, коли я практично заборонив звільняти людей, викидаючи їх на вулицю. Важко, складно, але і зараз непросто. Молодці будівельники, у них простіше ситуація, вони всі зайняті справою. Але, тим не менш, намагаються і будівельників там качнути і так далі. Наша позиція однозначна: ми в тяжкі часи пандемії нікого не нахиляти, не змушували. І тут теж ми нікого не повинні тримати. Якщо люди хочуть працювати - будь ласка. Ось робота, приходьте, працюйте. Якщо людина не хоче працювати, ми ж її на аркані не притягнемо".

Він підкреслив, що економіка у світі тільки починає оживати після обмежень, пов'язаних з пандемією. "І всі борються за ці ринки. Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете - страйкуйте, хочете працювати - працюйте".

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Так нехай менты идут и работают на тех предприятиях, в чем проблема?
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
+23
Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2007
показати весь коментар
14.08.2020 11:42 Відповісти
+18
Лукашенко это уже не должно волновать. Будущее Беларуси без Лукашенко.
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2007
показати весь коментар
14.08.2020 11:42 Відповісти
А когда там кенгурация, тьху кенгуризация Лукашенко А.Г.?
показати весь коментар
14.08.2020 11:45 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2020 11:49 Відповісти
не понял - это он от боли или ему нравится?
показати весь коментар
14.08.2020 11:55 Відповісти
и то и другое
показати весь коментар
14.08.2020 11:56 Відповісти
Просто членограй
показати весь коментар
14.08.2020 11:56 Відповісти
Буба, а что лучше, червоний ваговоз чи Кенгуру́ велетенський ?
показати весь коментар
14.08.2020 12:49 Відповісти
????
показати весь коментар
14.08.2020 13:16 Відповісти
ты што не знаешь что такое кенгурация?
показати весь коментар
14.08.2020 13:19 Відповісти
Мдааа... Иностранные делегации, фанфары...
показати весь коментар
14.08.2020 11:47 Відповісти
Ты наверно хотел написать- очередная коронация.
показати весь коментар
14.08.2020 11:48 Відповісти
Может быть кремация?
показати весь коментар
14.08.2020 11:59 Відповісти
судя по тому что людей стали отпускать а вчера омон ен зверствовал, то:
1. лукашенко - обосрался от сигналов с Запада, или - свои намекнули;
2. лукашенко сдох или находится в изолированном состоянии
показати весь коментар
14.08.2020 12:24 Відповісти
Так нехай менты идут и работают на тех предприятиях, в чем проблема?
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
работать они от рождения не обучены, владеют только дубиной
показати весь коментар
14.08.2020 11:44 Відповісти
Ну это уже Лукаш - какаш пусть разбирается.
показати весь коментар
14.08.2020 11:45 Відповісти
Мудищев-самозванец ПНХ!
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
Лука, это уже не твои проблемы !
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
Лукашенко это уже не должно волновать. Будущее Беларуси без Лукашенко.
показати весь коментар
14.08.2020 11:43 Відповісти
Тебе ЭТО-уже не понадобится.Выкупай ВИП камеру у Молюски.
показати весь коментар
14.08.2020 11:44 Відповісти
Навіщо писати тут цей бред? Який він,нахрен,глава держави? Ви що,зовсім з глузду з"їхали?
показати весь коментар
14.08.2020 11:44 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
показати весь коментар
14.08.2020 11:45 Відповісти
Очень полезная информация, держи нас в курсе
показати весь коментар
14.08.2020 11:48 Відповісти
Более 2 миллионов долларов на данный момент люди пожертвовали в качестве помощи жертвам репрессий в Беларуси
показати весь коментар
14.08.2020 11:59 Відповісти
Пакуй чемоданы, колхозник. Или узелок собирай. А еще лучше зеленкой мажь затылок...
показати весь коментар
14.08.2020 11:45 Відповісти
"Забздел " Бацька.
показати весь коментар
14.08.2020 11:46 Відповісти
***** он,а не бацька
показати весь коментар
14.08.2020 11:49 Відповісти
Свядомыя, выдал))))) АСТАНАВИТЕС
показати весь коментар
14.08.2020 11:47 Відповісти
Че то я не понял, а куда это слово из статьи пропало? Это кто тут всрався?
показати весь коментар
14.08.2020 12:15 Відповісти
ОМОНівців до станків став Лукашенка! Або хай вони ще наторохтять дубинами холопам по бОшкам, від цього виробництво на підприємствах взагалі досягне страшних висот. Ще можна вдвічі скоротити населення до кінця року, відповідно ВВП одразу вдвічі зросте.
показати весь коментар
14.08.2020 11:47 Відповісти
Мразь под суд!
показати весь коментар
14.08.2020 11:47 Відповісти
Жопа хорошая чувствует держак от лопаты
показати весь коментар
14.08.2020 12:19 Відповісти
уважаемые "свядомыя", ах ты гнида усатая, ты даже не понимаешь смысла этого слова, а обсасываешь клише кацапской пропаганды, ты уже никто
показати весь коментар
14.08.2020 11:48 Відповісти
короткий зміст виступу Лукашенка:
валити Лукашенка - це погано
показати весь коментар
14.08.2020 11:49 Відповісти
"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручиваютИсточник: https://censor.net/n3213770

Вот в этом и весь Лукашенко ("свядомыя") - чем он отличается к примеру от нашего Бужанского или Лукаш в отношении к народу где они живут?

Мол селюки ничтожные..., не то что руськие.

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 2454

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 4305

Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий - Цензор.НЕТ 9760
показати весь коментар
14.08.2020 11:49 Відповісти
Вместе с кремлевскими льготами глава Беларуси теряет нужду приспосабливаться к России. На глазах Путина «мухи отделяются от котлет».
Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски.
Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
показати весь коментар
14.08.2020 11:51 Відповісти
он поговорил один раз в 2019.01.10 22:16, НО русифицированная им же вата это не одобрила..
показати весь коментар
14.08.2020 11:54 Відповісти
А ведь он прав,ведь вся экономика Беларуси-дотационна,и на данный момент без прямых дотаций с бюджета просто сдохнет,или уйдет под контроль рашки...
показати весь коментар
14.08.2020 11:49 Відповісти
"хуже не будет!" (с)
показати весь коментар
14.08.2020 12:22 Відповісти
Самый большой труженик в стране это лука. Вспоминаю, когда Брежнев помер, бабульки возле подъезда со слезами переживали, как же мы теперь жить будем.
показати весь коментар
14.08.2020 11:51 Відповісти
Вообще-то забастовках виноваты не рабочие а один усатый г-н фальсифицировавший выборы)
показати весь коментар
14.08.2020 11:53 Відповісти
Беларусь живет своей жизнью а больная голова самозванца лукашенко своей
показати весь коментар
14.08.2020 11:54 Відповісти
"Лукашенко о забастовках в Беларуси: Это может очень негативно сказаться на будущей работе предприятий" - задумался? А всё из за какой то сосны ***** - шуры лукашенко!
показати весь коментар
14.08.2020 11:54 Відповісти
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 5206
Після фальшування результатів виборів ти вже не легітимний.
показати весь коментар
14.08.2020 11:55 Відповісти
Лукашенко грязнЫй ублюдок
показати весь коментар
14.08.2020 11:57 Відповісти
шайбу иди поганяй - 38 забей, бо ***** забило 39.....
показати весь коментар
14.08.2020 11:59 Відповісти
"Я пока живой" - это ж уже было! Янык то-же самое говорил! Лука увереным шагом идёт по стопам Януковича! Беларусы, не останавливайтесь, дожмите его, пусть едет к Яныку!
показати весь коментар
14.08.2020 12:00 Відповісти
и дальше что?
показати весь коментар
14.08.2020 12:04 Відповісти
То шо думает этот плешивый колхозный мудак белорусов уже не колышет...
Давай до свидания дедуля!)
показати весь коментар
14.08.2020 12:00 Відповісти
Не розумію одного - ну навіщо хитрозачесаному було потрібно фальшувати результат у 80 відсотків? Тепер факт фальшування знівелював той результат, якого б "бацка" досягнув для перемоги і без фальшування - 50 відсотків все-одно б він набрав. Згубила "бацку" його власна пристрасть до великих чисел, або пристрасть його челяді.
До речі - чому й досі мовчить Тихановська? Після від'їзду до Литви - ні слова від неї.
показати весь коментар
14.08.2020 12:05 Відповісти
Большинство должно быть абсолютным для того, что бы сохранять оппозиционный вакуум в стране. 9% можно объявить маргиналами к которым не стоит относиться серьёзно. Для политсилы с поддержкой даже в 30%-40% такое клише приклеить уже весьма не просто. Поэтому только абсолютная "победа", иначе проигрыш.
У Тихановской муж в тюрьме и родные в Белоруссии. Скорее всего попытается самоустраниться. Я прекрасно её понимаю. Не понимаю правда о чём думала раньше? На что надеялась?
показати весь коментар
14.08.2020 12:24 Відповісти
Ты бы лучше уже загружал всё своё добро в камазы и готовился к Ростову, где тебя уже заждался твой коллега Овощ Енакиевский.
Будете там с ним вспоминать славные былые времена, как у вас все было и вам за это ничего не было.
показати весь коментар
14.08.2020 12:06 Відповісти
Ну да: тотальная фальсификация выборов и потопление протестов в крови это все мелочи. А вот забастовка "негативно повлияет ..." Чувствуется что у Луки хороший учитель (который микрофюрер с востока)
показати весь коментар
14.08.2020 12:07 Відповісти
Это уже сказалось на пищеварении луки.
показати весь коментар
14.08.2020 12:13 Відповісти
"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - отметил глава государства в начале совещания.

---------------------------------------------------------------
Где видео с сегодняшней газетой в руке?
показати весь коментар
14.08.2020 12:13 Відповісти
Згідно з законодавством Бєларусі - узурпація влади - смертна кара - розстріл.
показати весь коментар
14.08.2020 12:15 Відповісти
Жопа лукаша хорошая чувствует держак от лопаты
показати весь коментар
14.08.2020 12:23 Відповісти
Тебя это уже не должно волновать. Суши сухари. Сядешь за военный переворот и захват власти, Лукашенко! Вместе со всеми карателями, что нарушили присягу своему народу!
показати весь коментар
14.08.2020 12:23 Відповісти
- мразь 👎 👎 👎
показати весь коментар
14.08.2020 12:30 Відповісти
Там уже вся Беларусь бастует, работники всех ключевых предприятий выходят на забастовки, а таракан все еще пребывает в иллюзиях своей легитимности и чем-то руководит.
показати весь коментар
14.08.2020 12:37 Відповісти
Аля Саша Салазар
показати весь коментар
14.08.2020 12:48 Відповісти
Это будущее ты сотворил вчера своими граблями теперь огребай по полной и дай людям возможность исправить то что ты накоил. Уйди и сгинь, на твоих руках кровь твоих людей и детей.
показати весь коментар
14.08.2020 13:27 Відповісти
Работа должна быть не смыслом жизни, как насаждалось почти 100 лет на постсовке и китае, а средством для обеспечения нормальных условий жизни. для себя они эту жизнь сделали, а остальных - в рабы перевели, где только работать надо. Ублюдки.
показати весь коментар
14.08.2020 13:29 Відповісти
Лука, тебе черенок от лопаты с автографом Каддафи уже снится?
показати весь коментар
14.08.2020 13:33 Відповісти
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 520
показати весь коментар
14.08.2020 13:43 Відповісти
Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств - Цензор.НЕТ 473
показати весь коментар
14.08.2020 13:45 Відповісти
Батя , Джамал за тебя ! Еще белорусы будут жалеть за свой дебилизм.
показати весь коментар
14.08.2020 13:48 Відповісти
пшелнах
показати весь коментар
14.08.2020 14:38 Відповісти
Под трибунал этого палача нужно!!!

Превратил беларусов в бесправных рабов, которых еще и омоно-гестаповцам стравливает, гнида...
показати весь коментар
14.08.2020 14:20 Відповісти
лука конченая мразь, его место как минимум на зоне , как максимум на фонарном столбе и ни как не иначе. а рядом министр мвд и далее по списку. лука собрал возле себя конченых мразей и моральных уродов.
показати весь коментар
14.08.2020 14:38 Відповісти
******* таракан.
показати весь коментар
14.08.2020 15:06 Відповісти
бутерброт не лезет в рот, а все думы, как народ? (с)
показати весь коментар
14.08.2020 19:34 Відповісти
 
 