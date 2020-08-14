Лукашенко про страйки в Білорусі: Це може дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував страйки трудових колективів у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на державне інформагентство "БЕЛТА", про це він заявив сьогодні на нараді по роботі будівельної галузі.
За словами глави держави, страйки можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.
Лукашенко заявив, що зараз у країні намагаються розгойдати трудові колективи: "Ви це добре знаєте, відчуваєте. Звичайно, трудові колективи - це основа нашої країни. Ви мою позицію знали і знаєте. За часів пандемії, коли я практично заборонив звільняти людей, викидаючи їх на вулицю. Важко, складно, але і зараз непросто. Молодці будівельники, у них простіше ситуація, вони всі зайняті справою. Але, тим не менш, намагаються і будівельників там качнути і так далі. Наша позиція однозначна: ми в тяжкі часи пандемії нікого не нахиляти, не змушували. І тут теж ми нікого не повинні тримати. Якщо люди хочуть працювати - будь ласка. Ось робота, приходьте, працюйте. Якщо людина не хоче працювати, ми ж її на аркані не притягнемо".
Він підкреслив, що економіка у світі тільки починає оживати після обмежень, пов'язаних з пандемією. "І всі борються за ці ринки. Якщо ми зупинимося, ніколи не розкрутимо своє виробництво. Ніколи! Нас ще в це болото і підштовхнуть. Людям треба це пояснити: хочете - страйкуйте, хочете працювати - працюйте".
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1. лукашенко - обосрался от сигналов с Запада, или - свои намекнули;
2. лукашенко сдох или находится в изолированном состоянии
Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
валити Лукашенка - це погано
Вот в этом и весь Лукашенко ("свядомыя") - чем он отличается к примеру от нашего Бужанского или Лукаш в отношении к народу где они живут?
Мол селюки ничтожные..., не то что руськие.
Александр Лукашенко начал говорить по-белорусски.
Трех минут хватило для создания информационной волны. - https://belsat.eu/ru/in-focus/aleksandr-lukashenko-zagovoril-po-belorusski/
Після фальшування результатів виборів ти вже не легітимний.
Давай до свидания дедуля!)
До речі - чому й досі мовчить Тихановська? Після від'їзду до Литви - ні слова від неї.
У Тихановской муж в тюрьме и родные в Белоруссии. Скорее всего попытается самоустраниться. Я прекрасно её понимаю. Не понимаю правда о чём думала раньше? На что надеялась?
Будете там с ним вспоминать славные былые времена, как у вас все было и вам за это ничего не было.
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Где видео с сегодняшней газетой в руке?
Превратил беларусов в бесправных рабов, которых еще и омоно-гестаповцам стравливает, гнида...