РФ дипломатично бажає добра Білорусі, але чекає на її ослаблення і перетворення на легку здобич, - Кулеба

Дипломатично Росія бажає добра і здоров'я білоруському народу, але чекає на момент, щоб взяти контроль над країною.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю UA Українське радіо, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи в інтересах країни-агресора Росії загострення в Білорусі, Кулеба відповів: "В інтересах Росії ослаблення країн, з якими вона має активну зовнішню політику і в якій вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звичайно, Росія бажає добра і здоров'я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнута Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації".

За його словами, тому Україна щиро вибудовує свою політику з огляду на те, що на виході з цієї кризи Україні потрібна незалежна і суверенна Білорусь.

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