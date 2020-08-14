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РФ дипломатично бажає добра Білорусі, але чекає на її ослаблення і перетворення на легку здобич, - Кулеба

РФ дипломатично бажає добра Білорусі, але чекає на її ослаблення і перетворення на легку здобич, - Кулеба

Дипломатично Росія бажає добра і здоров'я білоруському народу, але чекає на момент, щоб взяти контроль над країною.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю UA Українське радіо, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи в інтересах країни-агресора Росії загострення в Білорусі, Кулеба відповів: "В інтересах Росії ослаблення країн, з якими вона має активну зовнішню політику і в якій вона хоче зміцнювати свої позиції. Дипломатично, звичайно, Росія бажає добра і здоров'я білоруському народу, але ми розуміємо, що ослаблена, відторгнута Заходом Білорусь виявиться легкою здобиччю для Російської Федерації".

За його словами, тому Україна щиро вибудовує свою політику з огляду на те, що на виході з цієї кризи Україні потрібна незалежна і суверенна Білорусь.

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Автор: 

Білорусь (7987) росія (66465) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9223
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14.08.2020 11:58 Відповісти
+3
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый их член , не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники без срока давности.
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14.08.2020 12:10 Відповісти
+2
Зрадник Кулеба видає себе за експерта
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14.08.2020 11:49 Відповісти
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А что Бобруйская народная республика это звучит гордо, страшно и серйозно
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14.08.2020 11:48 Відповісти
Кацапская сатанва как хищники всегда там, где кровь и беспорядки, сидит и ждет ослабление жертвы,содействуя этому, чтобы потом напасть и сожрать. Типичное поведение рептилий. Никакого братства в межгосударственных отношениях нет и быть не может. Есть только жесткая конкуренция и желание захватить, обокрасть, подчинить и доминировать. Нужно этот совковый гипноз " братства" убирать из голов белорусов, украинцев и т.д., чтобы понимали что к чему. Многие русские, живущие в Украине, думают о братстве с русскими и голосуют соответственно за ложнопрорусских олигархических ублюдков у которых национальность - доллары, не понимая, что Кацапия не заинтересована в богатой, сильной , независимой Украине и потакая пророссийским политикам эти русские украинцы ослабляют Украину и одновременно себя, потому что живут -то не в Кацапии, а в Украине.То есть менталитет у многих русских в Украине еще совковый, где все общее, а реальность другая, уже все раздельно и работает закон конкуренции межгосударственной и межнациональной.
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14.08.2020 12:07 Відповісти
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 11:48 Відповісти
КУЛЄБА! ти справжня КУЛЄ-БЯКА - русофашістское блюдо в відє ,закритого пірага"
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14.08.2020 12:17 Відповісти
Зрадник Кулеба видає себе за експерта
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14.08.2020 11:49 Відповісти
РФ дипломатично бажає добра Білорусі, але чекає на її ослаблення і перетворення на легку здобич, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9065
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14.08.2020 12:01 Відповісти
Тебе откуда это знать? Тебе дермак разрешил так плохо на козлостан рот открывать?
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14.08.2020 11:51 Відповісти
Чучело запоребриковое, сиди в своей параше.
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14.08.2020 12:02 Відповісти
но Украина, с ее медведчуком и опзж - крепкий орешек???)))
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14.08.2020 11:55 Відповісти
а шо ты ждешь, сынок Кулебы -старшего - посла в Казахстане , законсервированного с савецких времен "дипломата в штатском"?
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14.08.2020 11:56 Відповісти
Памперсы НЕлоху меняешь вовремя ? И ждешь ахвициального объявления рез-тов выборов?
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14.08.2020 11:58 Відповісти
Это и ежу понятно, московия последовательно, столетиями проводит имперскую политику в отношении своих соседей. И только выпускники "трускавецкой академии" это только начинают понимать...
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14.08.2020 11:57 Відповісти
РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9223
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14.08.2020 11:58 Відповісти
Они флюгеры и хамелеоны ,но среди них есть совсем тупые ,как през… 🤡 всю жизнь 🥴 🤢
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14.08.2020 12:08 Відповісти
Кулеба мне нравится, он среди этого ЗЕкодла выделяется, молодец.
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14.08.2020 12:14 Відповісти
типа Белорусь не была под контролем)
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14.08.2020 12:00 Відповісти
Ккк быстро обнуляется украинская дипбратия с приходом к власти НЕлоха ... Минское испытание НЕЗАЧЕТ!
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14.08.2020 12:01 Відповісти
Балалайня никак территориями не нажрется и к мирным беларусам уже с войной лезут.
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14.08.2020 12:07 Відповісти
Очень уж он Россию идеальной нарисовал.
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14.08.2020 12:08 Відповісти
лукашизм и путинизм закончат так же, как и немецкий фашизм.
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14.08.2020 12:11 Відповісти
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый их член , не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники без срока давности.
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14.08.2020 12:10 Відповісти
НЕТ, Б-ЯДЬ, ЕС ЗАВТРА ДОЛЖНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕМУ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО!
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14.08.2020 12:34 Відповісти
В любом случае, если мусара выходят за черту закона, то они оказываются уже не представителями закона и государства, а обычными бандитами вне закона.
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14.08.2020 12:52 Відповісти
РФ всім бажає "добра", але чомусь приїжджає на танках і з автоматами та плює на нею ж підписані гарантії і договори. .
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14.08.2020 13:20 Відповісти
В народе это называется "КРОКОДИЛЬИ СЛЁЗЫ".
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14.08.2020 13:24 Відповісти
без тебя знаем
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14.08.2020 13:47 Відповісти
Всё правильно.Треба витягати сябров из азиатского болота к свету белому
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14.08.2020 14:38 Відповісти
 
 