Поліція Дніпра затримала на хабарі ректора університету і його помічника: вимагали у підприємця 150 тис. грн. ФОТО

У Дніпрі поліція затримала на хабарі ректора університету і його помічника. Зловмисники вимагали 150 тис. гривень неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними відомства, за 150 тисяч гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури.

У четвер, 13 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції та працівниками місцевої прокуратури №3 затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря – 25 тисяч гривень.

Наразі ректора та його помічника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.

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Заходи з викриття корупційної діяльності осіб проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції

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