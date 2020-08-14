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Новини Хабарники
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Поліція Дніпра затримала на хабарі ректора університету і його помічника: вимагали у підприємця 150 тис. грн. ФОТО

Поліція Дніпра затримала на хабарі ректора університету і його помічника: вимагали у підприємця 150 тис. грн. ФОТО

У Дніпрі поліція затримала на хабарі ректора університету і його помічника. Зловмисники вимагали 150 тис. гривень неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними відомства, за 150 тисяч гривень ректор одного з університетів та його помічник обіцяли підприємцю надати доступ та дозволити використання інноваційного обладнання у науково-практичній діяльності комерційної структури.

У четвер, 13 серпня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції та працівниками місцевої прокуратури №3 затримали ректора та його помічника після одержання на зазначений ним рахунок першої частини хабаря – 25 тисяч гривень.

Поліція Дніпра затримала на хабарі ректора університету і його помічника: вимагали у підприємця 150 тис. грн 01

Наразі ректора та його помічника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри та обрання запобіжних заходів.

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Заходи з викриття корупційної діяльності осіб проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Поліція Дніпра затримала на хабарі ректора університету і його помічника: вимагали у підприємця 150 тис. грн 02
Фото: сайт поліції

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена кримінальна відповідальність - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4750) Дніпро (3322) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) ректор (52) силовики (2515)


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Топ коментарі
+3
А университет не называете потому что планируете обилетить?
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14.08.2020 12:02 Відповісти
+2
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 11:58 Відповісти
+1
Не взятка, а благодарность. Конец эпохи бедности нонче панует в Украине
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14.08.2020 11:50 Відповісти
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Не взятка, а благодарность. Конец эпохи бедности нонче панует в Украине
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14.08.2020 11:50 Відповісти
В олигархической стране, где правят бандиты, можно брать любого руководителя и директора и сажать за взятки, коррупцию и т.д.
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14.08.2020 11:51 Відповісти
они двигали прогресс вперед!)))
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14.08.2020 11:53 Відповісти
обещали предпринимателю предоставить доступ и разрешить использование инновационного оборудования в научно-практической деятельности коммерческой структуры - нанобульбулятор?
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14.08.2020 11:58 Відповісти
На встрече в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) Джо Байдена с представителями бизнеса и промышленности штата ( в зале сидело человек 300) , губернатор штата Dannel Patrick Malloy (демократ, инициатор признания штатом Голодомора геноцидом) спросил Байдена об его отношении к "нынешнему президенту Украины Зеленскому". Ответ был следующим "What relation ? He steals from his country!"
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14.08.2020 11:58 Відповісти
А перевод сообщить для изучавших немецкий, французский, китайский и прочие
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14.08.2020 12:43 Відповісти
50 на 50 поделят . ректора в директоры . только так . по другому не будет.
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14.08.2020 12:01 Відповісти
А университет не называете потому что планируете обилетить?
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14.08.2020 12:02 Відповісти
наверное майнить хотел )))))
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14.08.2020 12:07 Відповісти
Каждому ПЯТНАШКОЙ по рогам ..
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14.08.2020 12:10 Відповісти
Какого университета? Каждый подумал о своём.
Это замалчивание бросает тень на остальных ректоров. Осадок-то останется.
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14.08.2020 12:40 Відповісти
По данным источников Украинской Правды, это ректор Константин Сухой из ДВУЗ "Украинский государственный химико-технологический университет"
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14.08.2020 12:50 Відповісти
Первый год ректором, неопытный
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14.08.2020 12:56 Відповісти
"В одному з навчальних закладів однієї з країн Європи затримали якогось працівника, який підозрюється в можливих корупційних діях" - мабуть десь так невдовзі буде звучати новина в ******** викладці журналіздів.
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14.08.2020 12:48 Відповісти
Лишить званий наград и имущества. Оставить палку и суму, пусть идёт по свету в лаптях и кафтане. Большего эта учёная сволочь НЕ ЗАСЛУЖИЛА.
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14.08.2020 13:22 Відповісти
На бизнес после выхода на пенсию дали. Отпустите невиновного.
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14.08.2020 13:35 Відповісти
 
 