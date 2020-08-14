За добу в Києві зафіксували 158 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

Захворювання на коронавірус виявили ще у 158 мешканців Києва. Одна людина померла.

Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих у Києві збільшилася за минулу добу на 158 осіб. Одна людина померла. Загалом коронавірус забрав життя 150-ти мешканців нашого міста. На сьогодні в столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Серед захворілих 81 жінка віком від 18 до 85 років. І дві дівчинки - 2 і 16 років. А також 72 чоловіки віком від 18 до 91 року. І троє хлопчиків від одного року до 12.

Захворіли зокрема і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 28 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу одужали 38 осіб. Загалом коронавірус побороли 3316 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 37. В Оболонському та Солом’янському - по 23. У Дніпровському районі - 22 випадки", - додав Кличко.

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