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Новини Коронавірус і карантин
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Із 17 серпня в Києві посилюють карантин через перехід міста в "жовту зону", - Кличко

Із 17 серпня в Києві посилюють карантин через перехід міста в

Через зростання кількості хворих - за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій - Київ опинився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера, в столиці будуть посилені обмеження і заборони:

- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;
- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;
- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19794) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
а никак
посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )

Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
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14.08.2020 12:38 Відповісти
+4
Следить как будут? Особенно в транспорте.
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14.08.2020 12:19 Відповісти
+4
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - чегооооо???)....ага,щас...
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
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14.08.2020 12:30 Відповісти
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Следить как будут? Особенно в транспорте.
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14.08.2020 12:19 Відповісти
а никак
посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )

Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
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14.08.2020 12:38 Відповісти
Йди провірся на шизофренію .впевнений що вона в тебе прогресує .таких як ти .необхідно ізолювати від нормального суспільства.
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14.08.2020 15:10 Відповісти
А куда делись контроллеры, что талончики проверяли? Пускай теперь на наличие масок проверяют. И работа будет.
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14.08.2020 12:38 Відповісти
Разгулялся народ,нюх совсем людишки потеряли ,пока сами подругу с косой не увидят ,будут думать,что это всё не про них песня .
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14.08.2020 12:20 Відповісти
В метро это будет сложно добиться, особенно в часы "пик".
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14.08.2020 12:22 Відповісти
Дебилизм. Устроили тут светофоры по всей стране. Все уже. Поезд ушел. Вирус накрыл страну полностью. Поздно очко сжимать когда член уже в жопе.
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14.08.2020 12:24 Відповісти
Улыбнули "общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения." Сидячие не болеют ?
Звучит как древний анекдот о (якобы) требованиях ПДД : "в случае ДТП с маршруткой количество трупов не должно превышать количество сидячих мест".
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14.08.2020 12:26 Відповісти
"...пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность" - чегооооо???)....ага,щас...
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
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14.08.2020 12:30 Відповісти
а знаете шо?
Бейте безмасочников дубинкой по жопе! Прилюдно! Шоб орали во всё горло аж до усцыкачки....
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14.08.2020 12:34 Відповісти
Ага 10%, которые в масках на улице пускай попробуют остальных тронуть.
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14.08.2020 12:47 Відповісти
Остальные не на столько солидарны, что бы обороняться кагалом.
Их менталитет - БЫДЛО .
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14.08.2020 12:51 Відповісти
на мою думку.треба бити таких шизофреніків .як ти..
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14.08.2020 15:11 Відповісти
О! Вот оно "безмасочное" откликнулось.
Встречу - продезинфицирую рожу перцовой струёй... (шоб фонари не ставить..)
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15.08.2020 00:36 Відповісти
хотів би хоть один раз зустріти таке бидло як ти .поламав би як руки так і ноги...
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18.08.2020 12:15 Відповісти
телёнок с дубом бодался
сломал рога и обосраля...
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19.08.2020 04:02 Відповісти
про электрички ни гу гу.
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14.08.2020 12:45 Відповісти
Документы при себе зачем, опять 60+ третировать будут?
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14.08.2020 12:46 Відповісти
Документы - для корона-вируса, вирус смотрит, фраер с документами, значит не заражаем!
Особо, в безопасной зоне те, кто с ай-бзди- карточкой, их вирус на "дух" не переносит, как и окружающие...
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14.08.2020 13:09 Відповісти
Сидячие.. в маршрутке позавчера вечером пришлось подскочить - забитая под завязку была, еле протиснулся чтобы вылезть из нее на остановке
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14.08.2020 12:48 Відповісти
Сатаністи не дозволять людям жити спокійно. Пора б вже людям це зрозуміти і зробити висновки, поки не пізно.
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14.08.2020 12:59 Відповісти
Більше в загнати метро співаків, жебраків і офень, бажано без масок , не ковидла так щось інше але воно буде.
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14.08.2020 13:14 Відповісти
Так подато інформацію, що складається враження, що в зеленій зоні хворі на ковід19 можуть вільно пересуватися а носіння масок не обов'язкове.
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14.08.2020 13:31 Відповісти
свято Незалежності наближається.
А я ще два тижні тому писав, що десь 20-21 закриють Київ, бо навозні мухи дуже очкують ходи ветеранів
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14.08.2020 13:34 Відповісти
А зачем документы???
Неужели такой вирус, что трупы по улицам валяются?
Или вирус нападает только по наличию паспорта?

Полицейское государство....
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14.08.2020 14:30 Відповісти
Это чтобы знать ФИО зомби атакующих салоны транспорта.
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14.08.2020 15:01 Відповісти
-- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надтых средств индивидуальной защиты - масок;Источник: https://censor.net/n3213781


- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
ЭТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ВСЕ ВРЕМЯ КАРАНТИНА!
Источник: https://censor.net/n3213781
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14.08.2020 14:59 Відповісти
"52% ліжок заповнено, а надо менше 50%".
Так поставте ще 10 ліжок, і буде 47%.
Марш нескорених лякає?
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14.08.2020 15:06 Відповісти
 
 