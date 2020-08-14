Із 17 серпня в Києві посилюють карантин через перехід міста в "жовту зону", - Кличко
Через зростання кількості хворих - за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій - Київ опинився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За словами мера, в столиці будуть посилені обмеження і заборони:
- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;
- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;
- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;
- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
Будь ласка, зачекайте...
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посмотрите сколько молодых жлобов демонстративно ездит в маршрутках без масок, включая самих водителей,( жлобов тоже, несомненно )
Свято Незалежності наближається, Шмарклі дрижать
Звучит как древний анекдот о (якобы) требованиях ПДД : "в случае ДТП с маршруткой количество трупов не должно превышать количество сидячих мест".
Зебилы настолько обделались от страха,что в преддверии осени начинают проявлять свой зебилизм все ярче.
Бейте безмасочников дубинкой по жопе! Прилюдно! Шоб орали во всё горло аж до усцыкачки....
Их менталитет - БЫДЛО .
Встречу - продезинфицирую рожу перцовой струёй... (шоб фонари не ставить..)
сломал рога и обосраля...
Особо, в безопасной зоне те, кто с ай-бзди- карточкой, их вирус на "дух" не переносит, как и окружающие...
А я ще два тижні тому писав, що десь 20-21 закриють Київ, бо навозні мухи дуже очкують ходи ветеранів
Неужели такой вирус, что трупы по улицам валяются?
Или вирус нападает только по наличию паспорта?
Полицейское государство....
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозку пассажиров только в количестве мест для сидения.
ЭТО НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ВСЕ ВРЕМЯ КАРАНТИНА!
Источник: https://censor.net/n3213781
Так поставте ще 10 ліжок, і буде 47%.
Марш нескорених лякає?