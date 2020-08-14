Із 17 серпня в Києві посилюють карантин через перехід міста в "жовту зону", - Кличко

Через зростання кількості хворих - за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій - Київ опинився в "жовтій зоні" епідемічної небезпеки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За словами мера, в столиці будуть посилені обмеження і заборони:

- перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

- заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

- організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи;

- заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;

- громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

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