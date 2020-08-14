За добу в ЗСУ зафіксовано ще 47 нових випадків COVID-19, хворіють 385 осіб, - Командування Медсил

Станом на 10.00 14 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 385 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ в Facebook.

Всього за час пандемії одужали - 743 людини, летальних випадків - 6.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 732 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 182 особи.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

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З них у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь - 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Також повідомляється, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа (Львівська область – 13 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України, Київська область – 11 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Чернігівська область - 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Івано-Франківська область – 1 військовослужбовець, Миколаївська область – 1 військовослужбовець, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Одеська область – 2 військовослужбовці та Житомирська – 2 військовослужбовці).