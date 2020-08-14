Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

Про це вона повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності або права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО