1 086 21
Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.
Про це вона повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності або права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 I Ka #397486
показати весь коментар14.08.2020 12:36 Відповісти Посилання
+2 Igor Kariy
показати весь коментар14.08.2020 12:38 Відповісти Посилання
+2 Bandera Rosa
показати весь коментар14.08.2020 12:40 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=QhJpWjTo4ko
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
А что, собственно, вы уже успели сделать?
Та що ви таке говорите? Аяяяй