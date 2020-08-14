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Новини Революція в Білорусі
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Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає до додаткових санкцій проти влади Білорусі.

Про це вона повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Нам потрібні додаткові санкції проти тих, хто порушив демократичні цінності або права людини в Білорусі. Я впевнена, що сьогоднішня дискусія міністрів закордонних справ ЄС продемонструє нашу тверду підтримку прав народу Білорусі на основні свободи і демократію", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті". ВIДЕО

Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн 01

Автор: 

Білорусь (7987) Єврокомісія (2192) санкції (12273) фон дер Ляєн Урсула (807)


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Топ коментарі
+4
Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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14.08.2020 12:36 Відповісти
+2
если военные давали присягу народу беларуси они должны арестовать самозванца лукашенко и всех его министров участвовавших в кровопролитиях
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14.08.2020 12:38 Відповісти
+2
Едят по Германии беларуские фуры и весьма активно -- санкционочку в парашу и для себя возят.
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
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14.08.2020 12:40 Відповісти
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Лукашенковские службы должны быть обьявлены преступными на международном уровне и каждый, не вышедший из них до конца дня, должен преследоваться как нацистские преступники - по всей Земле и без срока давности.
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14.08.2020 12:36 Відповісти
если военные давали присягу народу беларуси они должны арестовать самозванца лукашенко и всех его министров участвовавших в кровопролитиях
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14.08.2020 12:38 Відповісти
https://www.mil.by/ru/enceklop/ritual/prisjaga/ Военная присяга«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
Как-то так.
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14.08.2020 12:46 Відповісти
Польский депутат сказал всю правду в лоб: происходит захват Беларуси
https://www.youtube.com/watch?v=QhJpWjTo4ko
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14.08.2020 12:39 Відповісти
В идеале, укро-польско-литовское миротворческое войско должно было бы войти в Беларусь для защиты населения от беспредела лукашистско-путинистского силовичья.
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14.08.2020 12:59 Відповісти
а вот страны прибалтики смогли втереться в мировую систему без лишних издержек. Каждый народ должен найти свой путь. Я потому и на этом форуме, чтобы помочь Украине пройти ухабистый путь от окраины Орды к Европе с наименьшим ущербом.
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14.08.2020 13:44 Відповісти
Санкции нужны не против Беларуси, а против мордора, который заправляет всем с обоих сторон. батьку конечно судить.
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14.08.2020 12:40 Відповісти
Едят по Германии беларуские фуры и весьма активно -- санкционочку в парашу и для себя возят.
Я бы эту движуху перекрыл. ...для начала...
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14.08.2020 12:40 Відповісти
сомневаюсь, что в этом есть смысл. Лучше под видом пармезана завозить пластид для беларусских партизан и помогать их формированию. Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожахться как бешеные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 12:52 Відповісти
Дополнительные?
А что, собственно, вы уже успели сделать?
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14.08.2020 12:43 Відповісти
Хорошая тетка. Она нормально мобилизовала ЕС на борьбу с коронавирусом. Вот, если бы и с Лукой так...
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14.08.2020 12:50 Відповісти
тётка то она всегда была ничего для немки, но для мобилизации ЕС нужна бомба вроде Юлии Тимошенко. Всегда мечтал о ЮТ во главе ЕС.
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14.08.2020 12:55 Відповісти
в первую очередь ***** надо за жабры брать, только во вторую бацьку и его ближайших прихлебателей, типа главмусора.
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14.08.2020 12:54 Відповісти
Пора озвучить имена лукашистскиx главмусоров и места их залегания.
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14.08.2020 13:00 Відповісти
от же евровата..а когда Лука создавал эскадроны смерти в 90-х..ваших ватно-газпромовских санкций было достаточно???
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14.08.2020 12:55 Відповісти
у европы шрёдеризм головного мозга.
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14.08.2020 13:01 Відповісти
100%
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14.08.2020 13:02 Відповісти
Потрібні додаткові санкції проти влади Білорусі, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 8838
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14.08.2020 13:30 Відповісти
"Нужны дополнительные санкции против властей Беларуси"

Та що ви таке говорите? Аяяяй
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14.08.2020 13:38 Відповісти
 
 