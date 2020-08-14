"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон. ВIДЕО
Чинний президент Олександр Лукашенко попередив, що страйки можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TUT.by.
"Для початку - я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомыя" розкручують: президент залишив країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-те число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі", - зазначив Лукашенко.
Про можливі наслідки страйків він розповів на конкретних прикладах. У випадку з "Білоруськалієм", якщо зупинити це підприємство, яке нормально працює, на кілька днів, то це буде на руку основним конкурентам у Росії і Канаді: "Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти - росіяни і канадці - перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити".
Аналогічно і щодо роботи машинобудівних підприємств, таких як МТЗ, МАЗ та інші.
"Як мені доповіли, на МАЗі або МТЗ був приклад один: там 20 осіб вирішили висловити свою думку, кинули роботу і пішли. Заввиробництва каже: добре, йдіть хлопці, у мене людей вистачає, вся ця зарплата ось цих людей. Повернулися, назад прийшли на роботу", - продовжив Лукашенко.
"Людям треба сказати, що це єдиний шанс у них врятувати підприємство. Рятуючи підприємство, будеш годувати свою сім'ю. На вулиці можна походити. Он їх, тисячами ходять. Можна приєднатися, походити. Але там грошей якщо і дадуть, то на два дні. Там декому доплачують. Ми їх знаємо, ми показували їх. Ну, на два дні дадуть. А потім що?" - запитав він.
Будь ласка, зачекайте...
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а Китай собі усміхається та з евакуацією не спішить
А для конца?
Меня больше интересует, доходит ли до мозжечка нашего зеленого существа, что может случиться в случае безоружного протеста? И понимает ли оно, что в отличие от белорусов украинцы вооружены и обстреляны.
Ненадолго!
Щонайменше не вивозить камазами награбоване до москви і не тікає під охороною
youtube.com/watch?v=KED1alpMqlA