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Новини Революція в Білорусі
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"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон. ВIДЕО

Чинний президент Олександр Лукашенко попередив, що страйки можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TUT.by.

"Для початку - я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свядомыя" розкручують: президент залишив країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14-те число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі", - зазначив Лукашенко.

Про можливі наслідки страйків він розповів на конкретних прикладах. У випадку з "Білоруськалієм", якщо зупинити це підприємство, яке нормально працює, на кілька днів, то це буде на руку основним конкурентам у Росії і Канаді: "Якщо вони застрайкують на два дні, то конкуренти - росіяни і канадці - перехрестяться. І швиденько на ринок поставлять те, що вони хочуть поставити".

Аналогічно і щодо роботи машинобудівних підприємств, таких як МТЗ, МАЗ та інші.

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"Як мені доповіли, на МАЗі або МТЗ був приклад один: там 20 осіб вирішили висловити свою думку, кинули роботу і пішли. Заввиробництва каже: добре, йдіть хлопці, у мене людей вистачає, вся ця зарплата ось цих людей. Повернулися, назад прийшли на роботу", - продовжив Лукашенко.

"Людям треба сказати, що це єдиний шанс у них врятувати підприємство. Рятуючи підприємство, будеш годувати свою сім'ю. На вулиці можна походити. Он їх, тисячами ходять. Можна приєднатися, походити. Але там грошей якщо і дадуть, то на два дні. Там декому доплачують. Ми їх знаємо, ми показували їх. Ну, на два дні дадуть. А потім що?" - запитав він.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668)


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Топ коментарі
+80
"Для начала - я пока живой и не за границей", - Лукашенко опроверг свое бегство за рубеж - Цензор.НЕТ 9981
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14.08.2020 12:51 Відповісти
+46
Дабро Пажалываць
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 3313
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14.08.2020 12:57 Відповісти
+36
правильно - для любого ватного знбила - шоколад смертелен! кацапы и зебилы выживают только на кизяках и вате от скабеевой и медведчука
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14.08.2020 13:02 Відповісти
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Маладець бацька! Не дает хаосу охватить страну!
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14.08.2020 15:20 Відповісти
Чмо усатое так ничего и поняло!
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14.08.2020 15:47 Відповісти
Это пока живой)
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14.08.2020 16:54 Відповісти
Это скоро исправят, 2 гвоздички украинцы для Лукашенко уже приготовили, пойдет в лифт за Кобзоном
https://censor.net/comments/locate/3213791/019214c8-d974-7388-b341-03fb4a405dc7
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15.08.2020 00:01 Відповісти
Ключевое слово ПОКА.
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14.08.2020 16:58 Відповісти
А вы знаете сколько студентов в США было убито и задержано в ходе протестов и митингов против войны во Вьетнаме?
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14.08.2020 17:09 Відповісти
Меньше, чем умирают в ДТП за год в Украине. Но мы и так знаем, что в США негры линчуют и крах доллара будет совсем скоро. Как рашка развалится и доллар рухнет через 100 лет.
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14.08.2020 21:53 Відповісти
А помните как паковали протестующих на акции оккупируй Уолл стрит?
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14.08.2020 17:10 Відповісти
Давай, давай. Нужно больше сравнений цивилизованных стран со сраными совковыми тоталитарными помойками
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14.08.2020 17:51 Відповісти
Млять, а ты госдолг США видел? 23 трилионов резанной бумаги!!! У вас столько нефти, газа и золото нет в рашкинских болотах. Кошмар.
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14.08.2020 21:58 Відповісти
Он так ****** будто они мировой рынок захватили прям как китайцы) Там половина предприятий дотационных, вся экономика держится на касапских заказах, и то за ихние же кредиты + дешевое сырье оттудава же. В целом как и у нас было. Так что работа или не работа этих предприятий мало повлияет а общий ВВП. На него может повлиять один плешивый карлик
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14.08.2020 17:22 Відповісти
Он будет ещё призывать "не раскачивать лодку" а то Путин нападет.
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14.08.2020 18:03 Відповісти
Здесь я вижу собрались ведущие экономисты, политики и социологи!!! Как приятно находится в такой компании.😆
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14.08.2020 22:01 Відповісти
а тобі теж потрібен провідний сантехнік, щоб зрозуміти тече у тебе вода з крану чи ні?
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15.08.2020 08:49 Відповісти
Вы путаете теплое с мягким.
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15.08.2020 10:16 Відповісти
Пока еще живой
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14.08.2020 17:49 Відповісти
И не говори - прямо слух ласкает - ПОКА ЕЩЕ живой
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14.08.2020 18:31 Відповісти
"Свядомые"? Черт очень много кремлевской пропаганды смотрит
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14.08.2020 17:51 Відповісти
та він сам пропаганда ні проГАНДОН
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14.08.2020 18:29 Відповісти
Боже, он тоже это сказал
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14.08.2020 19:04 Відповісти
За сколько дней он обещал навести порядок, если как в Україні будет?
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14.08.2020 19:05 Відповісти
заганяють кагебешні пацюки лукадрища, аки кобли жучку
а Китай собі усміхається та з евакуацією не спішить
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14.08.2020 19:06 Відповісти
СПРАШИВАЮТ ЛУКАШЕНКО _ ЗА СКОЛЬКО ОН НАВЕДЕТ ПОРЯДОК НА УКРАИНЕ,,, ЗА ТРИ ДНЯ ГОВОРИТ.... В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАССТРЕЛЯЮ ВСЮ РАДУ,,, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВСЕХ КТО ПРИДЕТ НА ИХ ПОХОРОНЫ!!!!
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14.08.2020 19:09 Відповісти
воно слабе на голову
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14.08.2020 19:14 Відповісти
Без Рады, но с Ахметовым, Коломойским и им подобным будет порядок?
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15.08.2020 08:48 Відповісти
а краще щоб був вже як чаушеску....
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Ключевое слово "пока"
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14.08.2020 19:48 Відповісти
Чмо !***** номер 2 !
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14.08.2020 19:55 Відповісти
У бацькі логіка така сама як була у лугандонів - якщо раби не будуть працюівати, рабовласник їх не буде годувати... а права і свободи захищають лише нероби, які відбилися від рабовласника.
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14.08.2020 20:05 Відповісти
"- Для начала - я пока живой"

А для конца?
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14.08.2020 20:29 Відповісти
В этом-то и проблема, что тараканище ЕЩЕ живой. Всему свое время？
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14.08.2020 20:57 Відповісти
С выродком Лукой все понятно, думаю это уже покойник.
Меня больше интересует, доходит ли до мозжечка нашего зеленого существа, что может случиться в случае безоружного протеста? И понимает ли оно, что в отличие от белорусов украинцы вооружены и обстреляны.
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14.08.2020 21:23 Відповісти
воно не розуміє і сподівається на свою зелену біомасу. А її забагато, зайдіть на його сторінку на фейсбуці *******...
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14.08.2020 21:27 Відповісти
Так в чём тогда проблема!? Если он вам так надоел... вояки м..ь вашу...
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14.08.2020 22:03 Відповісти
Чтоб этого не случилось, нужно несмотря ни на что брать за жабры Барыгу и вести в суд. Думаю лет на 20 с конфискацией он заработал. Зеля, не обращай внимания на его защитничков
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15.08.2020 10:42 Відповісти
Казел ты, а не прокуратор
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15.08.2020 11:08 Відповісти
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 523
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14.08.2020 21:45 Відповісти
Пока, лукавый, пока.
Ненадолго!
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14.08.2020 22:02 Відповісти
А кто его знает, может двойник или тройник. Дедушка Пу научил.
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14.08.2020 22:12 Відповісти
Ключевое слово ПОКА
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14.08.2020 22:17 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=-J1WrBTw8VY
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14.08.2020 22:20 Відповісти
Чому Україна взагалі ніяк не впливає на ситуацію в Білорусі ? Тим більше, що зараз для цього є всі можливості ...
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14.08.2020 22:24 Відповісти
теж не розумію чому не запропонувати миротворчі сили (як Бацька своїх пропонував нам на Донбас)
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15.08.2020 08:46 Відповісти
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 1555
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14.08.2020 23:05 Відповісти
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 7499
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14.08.2020 23:35 Відповісти
Анекдот : цыплёнок подходит к забору бьется о него головой и кричит, западло западло западло Мой папа петух!
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14.08.2020 23:45 Відповісти
Может наступила пора скинуть это непотребство вместе: В лице Лукашенка, Путина, Зеленского.
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15.08.2020 01:15 Відповісти
так, але порядок має бути зворотнім
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15.08.2020 08:44 Відповісти
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 3796
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15.08.2020 02:02 Відповісти
главное чтобы этого хаоса не было, потому что тогда перестанут платить пенсии... а жесткость к протестантам применяется и в развитых капиталистических странах - лупят и стреляют резинками будьте-сдрасьте...а потому что тогда хаос возникнет и перестанут платиться пенсиии...
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15.08.2020 08:16 Відповісти
Лукашенко може бути в дечому прикладом для наших політиків також.
Щонайменше не вивозить камазами награбоване до москви і не тікає під охороною
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15.08.2020 08:43 Відповісти
Охлократия как насмешка над демократией.
youtube.com/watch?v=KED1alpMqlA
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15.08.2020 08:57 Відповісти
Дестабилизация в Беларуси - худший вариант для Восточной Европе, особенно для Украины. В Беларуси может вспыхнуть гражданская война по типу Украины 2014. Уход Лукашенко это на 90% вхождение Беларуси в РФ на условиях Путина. Ципкало, Бабарыко, Тихановская - это Газпром и Путин!
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15.08.2020 10:34 Відповісти
Давайте сначала подумаем об Украине, а потом уже о Беларуси
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15.08.2020 10:37 Відповісти
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