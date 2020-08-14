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Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС
Кабінет Міністрів України розширив список осіб, яким не обов'язкова самоізоляція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.
Крім того, в міністерстві нагадують, що самоізоляцію можуть не дотримуватися:особи, які не досягли 12 років;
- особи, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїздних і локомотивних бригад;
- інструктори збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;
- діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.
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,......- и медведчук со товарищи........)