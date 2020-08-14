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Новини Коронавірус і карантин
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Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

Кабінет Міністрів України розширив список осіб, яким не обов'язкова самоізоляція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін змінив порядок перетину КПВВ з окупованим Кримом: У разі негативного результату ПЛР-тесту можна не проходити самоізоляцію

Крім того, в міністерстві нагадують, що самоізоляцію можуть не дотримуватися:особи, які не досягли 12 років;

  • особи, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
  • водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїздних і локомотивних бригад;
  • інструктори збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;
  • діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.

Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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проще наверно сказать кто должен проходить самоизоляцию чем кто не должен
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14.08.2020 13:17 Відповісти
Всё логично. У всех этих чуваков пуленепробиваемый имунитет.
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14.08.2020 13:20 Відповісти
Почти весь перечень еще понять можно, но "- деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них." Источник: https://censor.net.ua/n3213799 Карл, деятели культуры
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14.08.2020 13:57 Відповісти
Забыли дописать:
,......- и медведчук со товарищи........)
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14.08.2020 14:08 Відповісти
 
 