Розширено перелік осіб, які можуть не проходити самоізоляцію у разі перетину кордону, - МВС

Кабінет Міністрів України розширив список осіб, яким не обов'язкова самоізоляція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До переліку потрапили особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

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Крім того, в міністерстві нагадують, що самоізоляцію можуть не дотримуватися:особи, які не досягли 12 років;