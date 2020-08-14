Окупанти використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня ц.р. режим припинення вогню для вдосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, окупанти мінують нові ділянки місцевості, в тому числі за межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 і саморобні вибухові пристрої.
Зазначається, що високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів.
Так, 12 серпня ц. р. на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк).
Разом з тим, підвищується небезпека для цивільного населення.
Так, 13 серпня ц. р. на тимчасово окупованій території в Луганській області поблизу н. п. Щастя (Новоайдарський район) в результаті підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт дістав важкі поранення цивільний, який був за кермом трактора.
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А ватним макакам усе по цимбалах
Они же не брезгуют стрелять в нас во время "перемирия"?!
Как же ш теперь ************** ****** мира они об этом докладывать будут? Ведь вместо него дерьмак, а само чмо каждые два дня в отпуск уходит ...
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Денис Казанський
@den_kazansky
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Пропагандист ДНР Александр Дмитриевский написал, что мечтает дожить до тех времен, когда только за слово, сказанное по-украински, будут заливать в глотку расплавленный свинец. Думаю, уже всем окончательно ясно, с какой стороны на Донбассе воюют нацисты
С чего бы им менять привычки?