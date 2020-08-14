Окупанти використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня ц.р. режим припинення вогню для вдосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти мінують нові ділянки місцевості, в тому числі за межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 і саморобні вибухові пристрої.

Зазначається, що високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів.

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Так, 12 серпня ц. р. на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк).

Разом з тим, підвищується небезпека для цивільного населення.

Так, 13 серпня ц. р. на тимчасово окупованій території в Луганській області поблизу н. п. Щастя (Новоайдарський район) в результаті підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт дістав важкі поранення цивільний, який був за кермом трактора.