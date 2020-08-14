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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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Окупанти використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі, - розвідка

Окупанти використовують режим припинення вогню для мінування місцевості на Донбасі, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня ц.р. режим припинення вогню для вдосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, окупанти мінують нові ділянки місцевості, в тому числі за межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 і саморобні вибухові пристрої.

Зазначається, що високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів.

Також читайте: Від початку перемир'я втрати терористів через вибухи, ДТП і необережне поводження зі зброєю становлять 9 убитих і 15 поранених, - розвідка

Так, 12 серпня ц. р. на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк).

Разом з тим, підвищується небезпека для цивільного населення.

Так, 13 серпня ц. р. на тимчасово окупованій території в Луганській області поблизу н. п. Щастя (Новоайдарський район) в результаті підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт дістав важкі поранення цивільний, який був за кермом трактора.

Автор: 

мінування (1218) розвідка (3894) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+16
це заборонено виключно військовим ЗСУ.
А ватним макакам усе по цимбалах
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14.08.2020 13:26 Відповісти
+10
Ну отаке воно зелене перемир"я !!)))
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14.08.2020 13:24 Відповісти
+8
А єто ж не запрещено условиями перемирия
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14.08.2020 13:16 Відповісти
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А єто ж не запрещено условиями перемирия
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14.08.2020 13:16 Відповісти
Ну отаке воно зелене перемир"я !!)))
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14.08.2020 13:24 Відповісти
це заборонено виключно військовим ЗСУ.
А ватним макакам усе по цимбалах
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14.08.2020 13:26 Відповісти
Так саме для мінування та підготовки нових укріплених районів із Зе заключили перемир'я.
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14.08.2020 13:18 Відповісти
мля! ну, вот, почему бы не поработать снайперам? А?
Они же не брезгуют стрелять в нас во время "перемирия"?!
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14.08.2020 13:19 Відповісти
Яких відвели?? А наглядачі від зеленого Генштаба навщо??))
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14.08.2020 13:22 Відповісти
а шо их и обдурить нельзя, шоб доброе дело сделать стрельнув?
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14.08.2020 13:33 Відповісти
Снайперів відвели з передка !!А ці попкарі від Генштаба нагядають за тим щоб вояки ЗСУ не застасовували зброю у відповідь на сепарські обстріли !!))
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14.08.2020 13:50 Відповісти
Вот мля! Хоть в самоволку на нейтралку шоб шмальнуть в каку ни на есть вату для выпуска пару...
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14.08.2020 13:53 Відповісти
Молодцы! Сами и будут подрываться. Больше некому.
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14.08.2020 13:19 Відповісти
Вы не нойте а храбро ничего не делайте и храбро не отвечайте на правакации. Приедет храбрый гамнокомандующий и храбро вас наградит по храбрецкому ордену
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14.08.2020 13:24 Відповісти
Жодної агресіі відносно агресора !!))
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14.08.2020 13:26 Відповісти
Какая разведка? Зеля с хомчаком в недоумении. Что за самоуправство?
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14.08.2020 13:27 Відповісти
Не можит такова быть!!! Ведь гнойный совок - ТАРАН и слуга каламойского и герой Иловайского котла - хомчак все заранее просчитали и предвидели, но только не этаво!!!
Как же ш теперь ************** ****** мира они об этом докладывать будут? Ведь вместо него дерьмак, а само чмо каждые два дня в отпуск уходит ...
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14.08.2020 13:30 Відповісти
Якщо мінують, то наступати не збираються.
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14.08.2020 13:33 Відповісти
Це сарказм чи ти серйозно?
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14.08.2020 13:34 Відповісти
А як вони наступатимуть по мінному полю?
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14.08.2020 13:42 Відповісти
Ой блін... ти дійсно дебіл...Вчора, ідіоте, вони наступали, що один загинув, а другий покалічений?
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14.08.2020 13:50 Відповісти
Брехня. ЗЕ сказав що там вже мЬІр
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14.08.2020 14:03 Відповісти
От подивлюсь в бубочціні оченята і мвідразу вірю йому , як собі !!! В нього оченята ,як у нагадившего цуценяти !!))
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14.08.2020 14:06 Відповісти
Для цього лишають проходи в минних полях !!!)))
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14.08.2020 13:51 Відповісти
В цих проходах іх і перемелять як в коридорі.
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14.08.2020 14:01 Відповісти
Чим?? Якщо у вояків ЗСУ лишили лише стрілецьку зброю !!!)))
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14.08.2020 14:03 Відповісти
Суки зебільні. Заборонити розвідку, дозори, дрони, радіоелектронну розвідку. Зробити наших сліпими і глухими, заборонити будь-яку вогневу відповідь і це сволочі називають перемир`ям?!
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14.08.2020 13:33 Відповісти
Та сторона
Оккупанты используют режим прекращения огня для минирования местности на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 6747
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14.08.2020 13:34 Відповісти
бубочка под коксом пройдется и разминирует)))
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14.08.2020 13:37 Відповісти
А потом в новостях что воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве,понятно дело к оркам нет претензии так как они только неприцельно провокационно постреливают,а это не считается
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14.08.2020 13:37 Відповісти
Не забудьте когда будете освобождать донбас ублюдков загнать на эти поля,пусть сами их и розминируют
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14.08.2020 13:49 Відповісти
При Зеленском хоть 100 человек подорвётся на неизвестных устройствах, одностороннее перемирие будет сохраняться, чтобы облегчить положение террористов.
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14.08.2020 14:04 Відповісти
Зеленський це дозволив. Свиня...
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14.08.2020 14:11 Відповісти
А попереду Української Армії підуть зеля, кравчук, кучма , сивоха з коломойшою , і нехай спробують ті міни вибухати !
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14.08.2020 14:14 Відповісти
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky


https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський

@den_kazansky

·https://twitter.com/den_kazansky/status/1294177380878241793 3 ч

Пропагандист ДНР Александр Дмитриевский написал, что мечтает дожить до тех времен, когда только за слово, сказанное по-украински, будут заливать в глотку расплавленный свинец. Думаю, уже всем окончательно ясно, с какой стороны на Донбассе воюют нацисты
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14.08.2020 14:14 Відповісти
А какая разница? Та сторона жаждет мира поэтому несистемно минирует территорию и убивает наших солдат с целью провокации. А у ***** вообще в глазах дикое желание мира. Я ничего не упустил из зеленого бреда?
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Вот придурки,минируют будущую"серую"зону,т.е.территорию с которой пораженческая главзелень вскоре собирается отвести передовые части ВСУ для занятия орками новых рубежей обороны..
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14.08.2020 14:47 Відповісти
А ВСУ наоборот, лихорадочно все разминируют вокруг себя.
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14.08.2020 15:12 Відповісти
Прикинь бубочка..... Они ВСЕ перемирия это делали!!!!!

С чего бы им менять привычки?
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14.08.2020 15:52 Відповісти
зеленского, шефира, ярмака, сивУху-засцику на разминирование. Ножками.
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14.08.2020 16:47 Відповісти
 
 