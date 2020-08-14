Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі

Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо засудження насильства стосовно мирних демонстрантів у Білорусі і закликом до уряду розглянути можливість прискореного прийому біженців з цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Сейм Республіки Польща, з усією силою засуджує застосування владою Білорусі жорстокого насильства і масових репресій щодо білоруського суспільства і фальсифікації президентських виборів у Республіці Білорусь 9 серпня 2020 року", - йдеться в тексті резолюції.

Сейм, як ідеться в резолюції, в умовах драматичної ситуації бажає "запевнити всіх білорусів в солідарності і підтримці".

"Ми настійно вимагаємо від влади у Мінську негайного звільнення всіх заарештованих і припинення репресій і застосування насильства щодо суспільства", - йдеться в резолюції.

Сейм також звернувся до уряду з проханням запустити гуманітарну допомогу для жертв гонінь в Білорусі і "створити можливість швидкого прийому політичних біженців з Білорусі".

"Сейм Республіки Польща закликає Європейський парламент і Європейську раду і Європейську комісію вжити рішучих заходів для підтримки білоруського громадянського суспільства", - йдеться в резолюції.

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