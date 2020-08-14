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Новини Революція в Білорусі
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Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі

Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі

Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо засудження насильства стосовно мирних демонстрантів у Білорусі і закликом до уряду розглянути можливість прискореного прийому біженців з цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Сейм Республіки Польща, з усією силою засуджує застосування владою Білорусі жорстокого насильства і масових репресій щодо білоруського суспільства і фальсифікації президентських виборів у Республіці Білорусь 9 серпня 2020 року", - йдеться в тексті резолюції.

Сейм, як ідеться в резолюції, в умовах драматичної ситуації бажає "запевнити всіх білорусів в солідарності і підтримці".

"Ми настійно вимагаємо від влади у Мінську негайного звільнення всіх заарештованих і припинення репресій і застосування насильства щодо суспільства", - йдеться в резолюції.

Сейм також звернувся до уряду з проханням запустити гуманітарну допомогу для жертв гонінь в Білорусі і "створити можливість швидкого прийому політичних біженців з Білорусі".

"Сейм Республіки Польща закликає Європейський парламент і Європейську раду і Європейську комісію вжити рішучих заходів для підтримки білоруського громадянського суспільства", - йдеться в резолюції.

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біженці (1911) Білорусь (7987) Польща (8663)


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Топ коментарі
+8
Окунь, в якому місці дешеву, якщо навіть українці без документів біженця заробляють як самі поляки в Польщі? Тебе дешевим робить тільки твоя відсутність знань і навичок.
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14.08.2020 13:42 Відповісти
+5
Правильно делают, лучше европейцев христиан принимать, чем арабов мусульман, они вообще не адаптируются.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
+5
А он берет информацию из рос сми. Странно, что еще ничего не написал за туалеты и клубнику.
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14.08.2020 13:52 Відповісти
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А ці спішать отримати дешеву робочу силу.

Да уж побольше платят , чем всякие лукашенки , порошенки , путены и зиленские .
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14.08.2020 13:37 Відповісти
Окунь, в якому місці дешеву, якщо навіть українці без документів біженця заробляють як самі поляки в Польщі? Тебе дешевим робить тільки твоя відсутність знань і навичок.
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14.08.2020 13:42 Відповісти
А он берет информацию из рос сми. Странно, что еще ничего не написал за туалеты и клубнику.
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14.08.2020 13:52 Відповісти
А что в твоем понятии "дешевая рабочая сила"? Ты наверное не в курсе, что украинцы работают на одних и тех же условиях, что и поляки? Оплата одинаковая и зависит от специальности и стажа.
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14.08.2020 13:54 Відповісти
эээ... Ты уверен? Поляки работают за 14 зл в час по 10 часов в день, 6 дней в неделю, без оформления и отчислений на ЗУС?
Я такого ни одного не видел.
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14.08.2020 14:14 Відповісти
И за 14 зл в час работают (на фабриках). И по 10 часов, но в основном по 8, так как по закону - 168 часов в месяц. И по суботам выходят, так как обычно это двойная оплата. Ты же вроде давно в Польше, должен знать.
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14.08.2020 14:19 Відповісти
Украинские работники работают в основном не по закону, а через умову злецення. И двойную оплату за выходные и переработки не получают. Ты походи по фабрикам-стройкам вокруг, поспрашивай.
С тех пор как открыли возможность работать по безвизу, польские работодатели перестали заморачиваться с воевудскими зезволеннями для низшего слоя работников.
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14.08.2020 14:24 Відповісти
Откуда ты это взял? Огромное количество вакансий для украинцев по умове о праци (УоП). Да, по умове злецения тоже хватает, но если поискать чуть-чуть, то особых проблем устроится по УоП нет. У меня большинство знакомых работают именно так. А стройки - это отдельный разговор, но и там, если работаешь не разнорабочим, можно устроится по УоП.
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14.08.2020 14:36 Відповісти
У тебя знакомые - не работяги, понятно. Я тоже не работяга (пока что - от сумы и от тюрьмы не зарекаемся).
Но большинство украинцев работает как раз работягами. Процентов 80 а то и 90.
Прекрасно таких наблюдаю, каждый день общаюсь.
На стройке тоже чтобы украинец работал прорабом - очень большая редкость. Только работяга. На УоП давно не берут, нет смысла работодателю вкладываться. Воевудское Зезволення делается до 6 месяцев, + это стоит денег и обязывает брать на УоП с отчислением ЗУСа и пр. Ты его сделал а завтра работник свалил в другое место - и все деньги + усилия впустую. А зачем это нужно работодателю, если есть достаточно желающих работать и так?
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14.08.2020 15:08 Відповісти
более того скажу - тебе нужен работник который будет работать на тебя 10 часов в день по 14 зл в час, без оформления и без всяких ЗУС? Если ты в Дольношльонском воевудстве, я тебе таких сколько хочешь подгоню!
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14.08.2020 15:10 Відповісти
А кем ты работаешь, что не знаешь ситуации с оплатой в Польше?
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14.08.2020 14:20 Відповісти
А їх поляки змушують до них їхати?
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14.08.2020 13:54 Відповісти
все это гарно :НО если граждане Белоруссии сбегут в Литву латвию Эстонию Польшу Чехию то кто останется в той стране и не облегчит ли сие вторжение войск путина в Белоруссию????
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14.08.2020 13:33 Відповісти
а там их и так всего 9 миллионов судя по последней переписи...
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Те кто сбегает, по твоему побегут шашкой махать?)
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14.08.2020 13:35 Відповісти
вы не догнали нафинг делать за- влекаловку мол бегите к нам бросайте территорию!!! и облегчаем задачу России оккупацию новых территорий и в итоге Европа получает войска России по границе Белоруссии-Европа по факту...
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14.08.2020 13:39 Відповісти
О стариках, детях, женщинах, ты не хочеш подумать, не?
Кстати, когда семья под носом, это как раз дополнительный повод НЕ воевать для мужиков)
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14.08.2020 13:47 Відповісти
А наши чё?
Вату жуют или на рояле играют?
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Короче смотрел я это все в телеграме че там творится. Все без масок, абсолютно. Будет вспышка корона вируса или нет? как думаете?
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Диви які хитрі: аби тільки з Зімбабве не приймать, коли ЄС квоти припише (тіпа ми бєжєнцєв ужє прійнялі
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14.08.2020 13:34 Відповісти
Правильно делают, лучше европейцев христиан принимать, чем арабов мусульман, они вообще не адаптируются.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
А білоруси про це знають?
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14.08.2020 13:40 Відповісти
Про що?
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14.08.2020 13:42 Відповісти
Тогда нужно открыто об этом заявлять а не в 'подполье' и 'под дурака'-оставаясь при этом в'левацком ЄС' -долго это не продлиться или...или Восточный Евросоюз создать (без кацапов только)
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14.08.2020 13:44 Відповісти
Они особо и не скрывали это)
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14.08.2020 13:50 Відповісти
С чего ты решил, что Польша скрывает это. Еще пару лет назад, Дуда заявил, что принимать мусульманских беженцев они не будут. Евросоюз пару месяцев повозмущался и на этом ВСЕ.
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14.08.2020 13:58 Відповісти
А с какой стати Польше принимать беженцев из Африки или арабских стран? У нее там были колонии или она еще как то эксплуатировала эти страны?
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14.08.2020 13:56 Відповісти
Она в ЄС-где правила для всех одинаковые: или, или. Кстати, беженцы и временные трудовые мигранты-два очень разных понятия, которыми поляки часто манипулируют
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14.08.2020 14:02 Відповісти
Никогда не углублялся в юридические тонкости, но есть ФАКТ: Польша отказалась принимать мутных беженцев и никаких серьезных проблем она не получила. Зато криминогенная обстановка такая, что у меня дочка свободно гуляет допоздна по городу с подружками. И это тоже ФАКТ.
А правила ЕС на счет беженцев - они, насколько я помню, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ, а не обязательные к исполнению. К стати: Литва, Эстония, Чехия - тоже не особо принимают беженцев.
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14.08.2020 14:08 Відповісти
Так в Беларуси за протестами последует экономический кризис и падение тамошних зарплат. И попрут заграницу аж бегом на любую работу, проходили это уже.
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14.08.2020 13:38 Відповісти
Поэтому беларусы присоединятся к России. Они не хотят во всяких ненавистных Польшах, Германиях за центы работать. В Московии все же полноценный рубль. Скоро иностранцы что бы себе хоть один евро купить будут под сто рублей вываливать.Во беларусы вместе с кацапами разбогатеют.
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14.08.2020 13:42 Відповісти
Ты хоть смайлик в конце поставь, а то местные интелектуалы не поймут твой стеб.
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14.08.2020 14:02 Відповісти
Открою тебе секрет: В Польше работает ДОХРЕНА Белорусов.

Или ты тут фигню постишь зарабатывая на миску ролтона?
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14.08.2020 14:01 Відповісти
Если вы про Лукашенка то он побежит в противоположном направлении.
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14.08.2020 13:36 Відповісти
"со всей силой осуждает "
Іпіческая сіла!
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14.08.2020 13:38 Відповісти
Разберут белорусов по кусочкам. И останется лука со своими голосующими за него пенсами и все счастливы. Будет наверное им говорить- "работать надо". Правильно, а как жить в такой стране, где не учитывают их голос.
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14.08.2020 13:40 Відповісти
Если Польша и Литва и будут принимать беженцев, то временно. До стабилизации ситуации в РБ. Это определено Женевской конвенцией и национальным законодательством этих государств. Ни о каком постоянном статусе речи не может быть вообще. Да и то, статус беженца/гуманитарный статус/статус дополнительной защиты если и будут получать, то индивидуально, а не всем "оркестром".
Так что дадут. Потом когда стабилизируется - отправят на родину. Нет оснований и точка.
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14.08.2020 13:44 Відповісти
На полях ещё есть, что собирать.
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14.08.2020 13:44 Відповісти
А что-то поумней слабо написать?
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14.08.2020 14:03 Відповісти
Боишься конкуренции?
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14.08.2020 14:08 Відповісти
Не боюсь, так как работаю официально. А у тебя проблемы с самооценкой. С чего ты решил, что украинцам в Польше плохо? Если какие то хитрожопые устраиваются не официально и живут в вагончиках - то это проблемы хитрожопых. Нормальные люди работают по договору, со всеми приятными плюшками в виде страховой медицины, возможности оформить пенсию и тп.
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14.08.2020 14:12 Відповісти
Делай то, что поляки делать не хотят и уважай себя молча за плюшки.
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14.08.2020 14:16 Відповісти
А что по твоему поляки не хотят делать и вместо них делают украинцы? Только давай без шаблонов про с\х - там поляков работает намного больше, чем украинцев.
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14.08.2020 14:22 Відповісти
а ти працюєш на олігархів, які принижують твою працю копійчаною зарплатнею та відсутністю прав.
а також обкрадають державу, дурячи тебе на виборах, раз за разом.
то де і кому краще ?
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14.08.2020 14:39 Відповісти
Ага.Чтоб платить еще меньше,чем нашим
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14.08.2020 13:56 Відповісти
За белорусов началась конкурентная борьба, но это им на пользу.
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14.08.2020 13:59 Відповісти
От тільки Україна чомусь мовчить і не пропанує прийняти біженців з братньої Білорусі. Прикро.
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14.08.2020 14:01 Відповісти
Литва,тепер Польща.Чи значить це,що результати виборів де-факто вже визнали?Інакше чому б готувалися до напливу біженців
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14.08.2020 15:07 Відповісти
льоліки-боліки раді старацця!
нехай краще українців всіх вишлють в Україну.
я б на них тоді подивився
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14.08.2020 18:46 Відповісти
 
 