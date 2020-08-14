Сейм Польщі закликав уряд створити умови прискореного прийому біженців з Білорусі
Сейм Польщі ухвалив резолюцію щодо засудження насильства стосовно мирних демонстрантів у Білорусі і закликом до уряду розглянути можливість прискореного прийому біженців з цієї країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Сейм Республіки Польща, з усією силою засуджує застосування владою Білорусі жорстокого насильства і масових репресій щодо білоруського суспільства і фальсифікації президентських виборів у Республіці Білорусь 9 серпня 2020 року", - йдеться в тексті резолюції.
Сейм, як ідеться в резолюції, в умовах драматичної ситуації бажає "запевнити всіх білорусів в солідарності і підтримці".
"Ми настійно вимагаємо від влади у Мінську негайного звільнення всіх заарештованих і припинення репресій і застосування насильства щодо суспільства", - йдеться в резолюції.
Сейм також звернувся до уряду з проханням запустити гуманітарну допомогу для жертв гонінь в Білорусі і "створити можливість швидкого прийому політичних біженців з Білорусі".
"Сейм Республіки Польща закликає Європейський парламент і Європейську раду і Європейську комісію вжити рішучих заходів для підтримки білоруського громадянського суспільства", - йдеться в резолюції.
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Да уж побольше платят , чем всякие лукашенки , порошенки , путены и зиленские .
Я такого ни одного не видел.
С тех пор как открыли возможность работать по безвизу, польские работодатели перестали заморачиваться с воевудскими зезволеннями для низшего слоя работников.
Но большинство украинцев работает как раз работягами. Процентов 80 а то и 90.
Прекрасно таких наблюдаю, каждый день общаюсь.
На стройке тоже чтобы украинец работал прорабом - очень большая редкость. Только работяга. На УоП давно не берут, нет смысла работодателю вкладываться. Воевудское Зезволення делается до 6 месяцев, + это стоит денег и обязывает брать на УоП с отчислением ЗУСа и пр. Ты его сделал а завтра работник свалил в другое место - и все деньги + усилия впустую. А зачем это нужно работодателю, если есть достаточно желающих работать и так?
Кстати, когда семья под носом, это как раз дополнительный повод НЕ воевать для мужиков)
Вату жуют или на рояле играют?
А правила ЕС на счет беженцев - они, насколько я помню, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ, а не обязательные к исполнению. К стати: Литва, Эстония, Чехия - тоже не особо принимают беженцев.
Или ты тут фигню постишь зарабатывая на миску ролтона?
Іпіческая сіла!
Так что дадут. Потом когда стабилизируется - отправят на родину. Нет оснований и точка.
а також обкрадають державу, дурячи тебе на виборах, раз за разом.
то де і кому краще ?
нехай краще українців всіх вишлють в Україну.
я б на них тоді подивився