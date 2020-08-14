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Новини Окуповані території
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Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба

Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба

Об’єднання питань деокупації Криму і Донбасу ускладнить процес деокупації, за цими напрямами потрібно рухатися окремо.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи варто об'єднувати питання окупованих Криму і Донбасу в одну площину і разом говорити з Росією, міжнародними партнерами, ОБСЄ, Кулеба відповів: "Ніколи не варто ... Якщо ми хочемо ускладнити питання деокупації Криму і питання деокупації Донбасу, тоді це треба об'єднувати, а якщо ми хочемо рухатися в обох напрямах, то щодо кожного трека ми маємо рухатися окремо".

За словами міністра, йому шкода, що в 2014 році для кримського питання не було створено формату, подібного до "нормандського".

"Нам зараз доводиться це надолужувати, шукати, це набагато складніше зробити, але ми саме працюємо над створенням цього формату. У мене на столі лежить лист МЗС на президента України, в якому ми пропонуємо президенту розглянути формат міжнародної платформи щодо Криму, який ми розробили в Міністерстві закордонних справ", - зазначив Кулеба.

Водночас глава МЗС зазначив, що стосується самої стратегії деокупації, то це - комплексне питання, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація - це дуже складний процес, який безпосередньо пов'язаний з внутрішньою політикою.

"І тут ми взаємодіємо з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим і з представництвом Президента в АРК та з іншими колегами для того, щоб звести всі ідеї і моделі в єдине ціле. ... Ми плануємо передати цей єдиний пакет у РНБО для остаточного узгодження", - підсумував Кулеба.

Автор: 

Крим (14200) Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950)


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Топ коментарі
+9
Так говорит только предатель. Тоесть 50 лет будем говорить о дамбасе а потом еще 50 лет о крыме?
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14.08.2020 13:45 Відповісти
+4
И воду в крысм не вздумайте пускать!!!
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14.08.2020 13:40 Відповісти
+4
Зелень мріє і парить десь за хмарами.
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14.08.2020 13:46 Відповісти
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И воду в крысм не вздумайте пускать!!!
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14.08.2020 13:40 Відповісти
Зелень мріє і парить десь за хмарами.
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14.08.2020 13:46 Відповісти
Так говорит только предатель. Тоесть 50 лет будем говорить о дамбасе а потом еще 50 лет о крыме?
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14.08.2020 13:45 Відповісти
По Крыму диалог а-ля нормандский формат был невозможен, ибо запоребрик вообще не хочет говорить про Крым (в отличие от Донбасса).
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14.08.2020 13:45 Відповісти
Я не про то, не призываю от Крыма отказаться - потому что запоребрик не хочет про это говорить. Но там же ситуации в принципе разные: Крым аннексирован, Донбасс - нет. Стратегия и тактика переговоров должна быть принципиально разная: Крым - доказывать незаконность оккупации, Донбасс - доказывать присутствие там запоребриковских ихтамнетов и, как следствие, прямую ответственность запоребрика за продолжение конфликта.
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14.08.2020 14:39 Відповісти
Якщо у мешканців Криму та Донбасу питати, більшість не схоче бути з Україною. Ми до цього готові?
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14.08.2020 15:38 Відповісти
Всі 5 років 2014-2019, наступальної дипломатії МЗС України, на всіх міжнародних саммітах Україна наголошувала, що агресію Росії на Донбасі і в Криму, ні у якому разі не повинно розділяти !!!

А зараз чуєму історію про дурня і кришталеву піську.

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14.08.2020 13:48 Відповісти
Взглянуть бы еще на позитивные результаты этой дипломатии для Украины в виде какого-то прогресса в освобождении Донбасса и Крыма.
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Щоб отримати результати, не треба припиняти цю дипломатію обранням блазнів у владу. А як що просто "взглянуть" - то да... Звільняють своі країни не ПєтіВасіВови і населення, а народ під проводом лідерів. Поки що населення переважає Народ.
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14.08.2020 14:16 Відповісти
Конечно, Пеця должен быть вечным президентом, а уж тогда как в той поговорке про ишака и эмира...
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14.08.2020 14:40 Відповісти
ну и дальше шо ? Далеко Петя продвинулся в освобождении Донбасса и Крыма за 5 лет у власти ? Нисколько, только языком трепал, да и всё. А вот Кулеба дело говорит ! Вообще у меня о нём уже сложилось впечатление, шо он умный мужик и настоящий патриот.
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14.08.2020 14:05 Відповісти
боти, ви такі смішні та тупі
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14.08.2020 22:42 Відповісти
Так а шо ж за пять лет так и не объединили?
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14.08.2020 14:17 Відповісти
Как раз их надо объеденить и не говорить об освобождении донбасса без освобождения Крыма. Чтобы оккупанты знали, что без освобождения Крыма они будут являться и оккупантами Донбасса.
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14.08.2020 13:52 Відповісти
а разве там не одно рыло торчит?
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14.08.2020 13:52 Відповісти
Надо здраво смотреть на вещи: Крым вернётся только после развала рашки. А вот Донбасс реально вернуть быстро. Для пуйла он как кость в горле.
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14.08.2020 14:07 Відповісти
шляхом приєднання України до донбасу?
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14.08.2020 22:43 Відповісти
Какие земли, оккупированные Путлером и ко за последние 28 лет деокупированы? Может Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия? Снимите розовые очки, Х-ло никогда не отдаст Донбасс и тем более Крым. Надо было в 2014 году Пастору и Пеце не портфели делить, а сражаться за землю. Но она им не нужна, они неплохо наворовали из того, что осталось. Повторяю, никто (даже преемник Х-ла) ничего никогда не отдаст!
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14.08.2020 13:56 Відповісти
та лааадно... Ну что мы, с Китаем не договоримся?
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14.08.2020 14:04 Відповісти
После того, как кравчук обменял ЯО на Будапештскую туалетную бумагу, нам даже с Зимбабве не договориться, не то что с Китаем!
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14.08.2020 15:28 Відповісти
А Приднестровье - это тоже пуйло ? там вроде Ельцин ещё был.
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14.08.2020 14:07 Відповісти
А кто привел ВВХ? Не Ельцин ли??? Это одна шарага.
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14.08.2020 15:31 Відповісти
Любые переговоры с РФ необходимо начинать с деоккупации Донбасса и Крыма или вставать и уходить. Необходимо также ввести новые санкции: ввести визовый режим, запретить всякую торговлю, запретить транзит российских всяких грузов через территорию Украины, национализировать всякие российские активы (банки, бизнес, недвижимость, и т.д)
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14.08.2020 13:56 Відповісти
гарні пропозиції але з початком націоналізації активів (імхо) треба буде воювати з ними по-дорослому
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14.08.2020 22:45 Відповісти
Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5190
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14.08.2020 13:58 Відповісти
Что то не то говорит этот кулеба. Он уже подразумевает сдачу Крыма врагу.
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14.08.2020 14:12 Відповісти
Крым сдали врагу ещё в 2014, если ты не в курсе
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14.08.2020 14:19 Відповісти
А я думав його російські фашисти окупували.
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Если говорить отдельно, то вполне возможно, отдав Донбасс, Уйло получит снятие санкций.
А этого допускать нельзя.
И вообще, почему не поднимается вопрос об усилении санкций, раз они не воздействуют на агрессора?!
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14.08.2020 14:17 Відповісти
Трэба абавязкова, чым крымчане горш данбасцаў, ці наадварот?
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14.08.2020 14:20 Відповісти
Зрозуміло. Зелень готова визнати Крим російським в обмін на припинення бойових дій на Донбасі. Більше того- зелень готова дати в Крим воду і змінити Конституцію.
Пазл потихеньку складається...
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14.08.2020 14:20 Відповісти
Так россия этого и добивалась 7 лет. А Кулеба или дурак (что вряд ли) или предатель.
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14.08.2020 14:28 Відповісти
совершенно правильная идея.Во-первых,это не говорит о "сдачи" вопроса деокупации Крыма,как тзавизжат наверное "поросаята" из партии ЕС.Второе,это участит вынесение Украиной вопроса оккупации на уровне ООН,и тем трудней отмахиваться от необходимости принимать решения по России.то есть два пинка в одну сторону лучше.чем один.Третье.с узаконением крымско-татарского народа как коренного народа Крыма усилит роль и мнение не русского большинства в Крыму,а именно самоопределение татар и это не смогут игнорировать даже в Совбезе ООН при возможности вето Россией.
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14.08.2020 14:33 Відповісти
Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять/ Конечно: Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" / а у Путина : "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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14.08.2020 14:50 Відповісти
А что крым и бамбас не украинские территории? При соплях и больном горле лечим только сопли?
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14.08.2020 16:46 Відповісти
санкции за крым смехотворны - их просто нет.
а вот за донбас тоже детские, но чуть весят. а может так статься что за донбасс снимут, а крым - те санкции, то вообще ниачём.
так и будем жить дальше луганду восстанавливать сами и мечтать о крыме. а они будут жить и посмеиваться над лохами.
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14.08.2020 20:41 Відповісти
План ***** був простим до безобразія:
----------------------------------------------------------
1) Крим як автономія проводить референдум і стає частиною расєї
2) даунбас займає місце криму і стає автономією з прицілом на п.1 у майбутньому
3) Погрожуючи п.2 мордовія повертає Україну назад до 2013 року

У підсумку: маємо все те, що було до майдану але за мінусом криму

Але завдяки Порошенку і всім хто був при владі/воював
мордовці забуксовали на п.2 та отримали такі бажані їм санкції
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14.08.2020 22:50 Відповісти
 
 