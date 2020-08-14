Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба
Об’єднання питань деокупації Криму і Донбасу ускладнить процес деокупації, за цими напрямами потрібно рухатися окремо.
Про це в ефірі "Українського радіо" сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
На запитання, чи варто об'єднувати питання окупованих Криму і Донбасу в одну площину і разом говорити з Росією, міжнародними партнерами, ОБСЄ, Кулеба відповів: "Ніколи не варто ... Якщо ми хочемо ускладнити питання деокупації Криму і питання деокупації Донбасу, тоді це треба об'єднувати, а якщо ми хочемо рухатися в обох напрямах, то щодо кожного трека ми маємо рухатися окремо".
За словами міністра, йому шкода, що в 2014 році для кримського питання не було створено формату, подібного до "нормандського".
"Нам зараз доводиться це надолужувати, шукати, це набагато складніше зробити, але ми саме працюємо над створенням цього формату. У мене на столі лежить лист МЗС на президента України, в якому ми пропонуємо президенту розглянути формат міжнародної платформи щодо Криму, який ми розробили в Міністерстві закордонних справ", - зазначив Кулеба.
Водночас глава МЗС зазначив, що стосується самої стратегії деокупації, то це - комплексне питання, адже МЗС відповідає за міжнародний блок, але деокупація - це дуже складний процес, який безпосередньо пов'язаний з внутрішньою політикою.
"І тут ми взаємодіємо з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим і з представництвом Президента в АРК та з іншими колегами для того, щоб звести всі ідеї і моделі в єдине ціле. ... Ми плануємо передати цей єдиний пакет у РНБО для остаточного узгодження", - підсумував Кулеба.
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А зараз чуєму історію про дурня і кришталеву піську.
А этого допускать нельзя.
И вообще, почему не поднимается вопрос об усилении санкций, раз они не воздействуют на агрессора?!
Пазл потихеньку складається...
а вот за донбас тоже детские, но чуть весят. а может так статься что за донбасс снимут, а крым - те санкции, то вообще ниачём.
так и будем жить дальше луганду восстанавливать сами и мечтать о крыме. а они будут жить и посмеиваться над лохами.
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1) Крим як автономія проводить референдум і стає частиною расєї
2) даунбас займає місце криму і стає автономією з прицілом на п.1 у майбутньому
3) Погрожуючи п.2 мордовія повертає Україну назад до 2013 року
У підсумку: маємо все те, що було до майдану але за мінусом криму
Але завдяки Порошенку і всім хто був при владі/воював
мордовці забуксовали на п.2 та отримали такі бажані їм санкції