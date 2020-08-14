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Новини Революція в Білорусі
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Звільнені в Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання

Звільнені в Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання

Українці, яких сьогодні звільнили в Білорусі, заявили, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському кореспонденту Радіо Свобода розповіла правозахисниця Тетяна Равяко, яка зустрічалася з українцями.

Місце їх перебування та подальші плани не розголошуються з міркувань безпеки.

Зазначається також, що посольство і надалі буде займатися звільненими українцями.

Сьогодні стало відомо, що українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина, яких раніше затримали в Білорусі, звільнені. Зараз ведуться переговори про звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в СІЗО Бреста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українських волонтерів Реуцького і Васильєва випустили з мінського СІЗО. ФОТО

Автор: 

Білорусь (7987) побиття (968) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+8
Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 13:51 Відповісти
+4
це від надлишку братніх почуттів
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14.08.2020 13:51 Відповісти
+4
луб'янку дуже засмучує, що симпатиків Порошенка не б'ють?
це добре, страждайте, орки
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14.08.2020 13:53 Відповісти
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Поможет ТОЛьКО ЛЮСТРАЦИЯ и КАСТРАЦИЯ Лукашенковского ОМОНа
и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
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14.08.2020 13:51 Відповісти
напиши Ноту.
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14.08.2020 13:57 Відповісти
Как правило менты бьют сильно, но аккуратно
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14.08.2020 13:59 Відповісти
не оставляя следов. но одно дело когда лупят наркомана, чтобы сознался в краже, другое дело, когда программиста, который не хотел быть бараном, с денег которого данный мент существует
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14.08.2020 22:11 Відповісти
Били? Мммм - дя... Это вам не ЗЕ команда. Они даже порохоботов не лупят. Клоуны короче...
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14.08.2020 13:50 Відповісти
луб'янку дуже засмучує, що симпатиків Порошенка не б'ють?
це добре, страждайте, орки
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14.08.2020 13:53 Відповісти
страждають...
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14.08.2020 13:55 Відповісти
це від надлишку братніх почуттів
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Усыновленный фашизм х-лом и лукой (родитель-1 и родитель-2) по другому поступать и не может. На то он и фашизм.
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14.08.2020 13:51 Відповісти
Так бывает, когда диктаторскому режиму удается укрепится. Тоже самое было бы у нас не убрав мы янека в 2014 году
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14.08.2020 13:57 Відповісти
А кричали їм при цьому «дорогенькі !!!!»?
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14.08.2020 13:59 Відповісти
кто? сябры или путинцы?
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14.08.2020 14:03 Відповісти
А что ОМОН будет печеньки раздавать , интересоваться откуда приехал и медальку вручать майдауну ? Им некогда было - план по задержаниям горел . Нужно было успеть себе медальку и звёздочку на погоны заработать .
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14.08.2020 14:08 Відповісти
Стесняюсь спросить... А шо там делали?
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14.08.2020 14:09 Відповісти
у своїх спитай,Це ж вони українців тримали й били.
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14.08.2020 14:19 Відповісти
"Свои" у тебя по спине ползают! Лови, не ленись! Для тупого из Донецка, еще раз: Что там делали Украинцы!? Пополняли обменный фонд с той стороны!? Ждали путешествий в мокшанию и оттуда обменов на "таксистов"!?
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14.08.2020 14:23 Відповісти
хамло кацапське,ти отримав відповідь вище.
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14.08.2020 14:29 Відповісти
А подебильней фото можно было сделать ?
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14.08.2020 16:13 Відповісти
 
 