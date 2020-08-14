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Звільнені в Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання
Українці, яких сьогодні звільнили в Білорусі, заявили, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському кореспонденту Радіо Свобода розповіла правозахисниця Тетяна Равяко, яка зустрічалася з українцями.
Місце їх перебування та подальші плани не розголошуються з міркувань безпеки.
Зазначається також, що посольство і надалі буде займатися звільненими українцями.
Сьогодні стало відомо, що українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина, яких раніше затримали в Білорусі, звільнені. Зараз ведуться переговори про звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в СІЗО Бреста.
Топ коментарі
+8 I Ka #397486
показати весь коментар14.08.2020 13:51 Відповісти Посилання
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар14.08.2020 13:51 Відповісти Посилання
+4 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар14.08.2020 13:53 Відповісти Посилання
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и ПУТИНСКОЙ РОСГВАРДИИ. Фашистскому ЗВЕРьЮ НЕ МЕСТО СРЕДИ ЛЮДЕЙ.
це добре, страждайте, орки