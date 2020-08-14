Звільнені в Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання

Українці, яких сьогодні звільнили в Білорусі, заявили, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському кореспонденту Радіо Свобода розповіла правозахисниця Тетяна Равяко, яка зустрічалася з українцями.

Місце їх перебування та подальші плани не розголошуються з міркувань безпеки.

Зазначається також, що посольство і надалі буде займатися звільненими українцями.

Сьогодні стало відомо, що українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина, яких раніше затримали в Білорусі, звільнені. Зараз ведуться переговори про звільнення ще одного українця - Романа Шишка, який перебуває в СІЗО Бреста.

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