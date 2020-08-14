Стан вкрай важкий, - лікарі про стан воїна, який підірвався на міні 13 серпня

37-річний Олександр - старший солдат Збройних сил із Миколаєва, напередодні підірвався з другом на міні на Донбасі, - нині перебуває в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, військового з важкими пораненнями доставили в лікарню бортом. Він був на апараті штучної вентиляції легень.

Із реанімаційного залу його помістили в операційну. Офтальмологам вдалося врятувати праве око.

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"Стан вкрай важкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків у голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки. Попереду тривале лікування в Мечникова. Віримо, що виживе", - зазначив Риженко.

Нагадаємо, 13 серпня в Донецькій області двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один з них загинув, інший зазнав поранень.