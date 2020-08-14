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Новини Операція Об'єднаних сил
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Стан вкрай важкий, - лікарі про стан воїна, який підірвався на міні 13 серпня

Стан вкрай важкий, - лікарі про стан воїна, який підірвався на міні 13 серпня

37-річний Олександр - старший солдат Збройних сил із Миколаєва, напередодні підірвався з другом на міні на Донбасі, - нині перебуває в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, військового з важкими пораненнями доставили в лікарню бортом. Він був на апараті штучної вентиляції легень.

Із реанімаційного залу його помістили в операційну. Офтальмологам вдалося врятувати праве око.

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"Стан вкрай важкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків у голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, в кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки. Попереду тривале лікування в Мечникова. Віримо, що виживе", - зазначив Риженко.

Нагадаємо, 13 серпня в Донецькій області двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один з них загинув, інший зазнав поранень.

Автор: 

Дніпро (3322) госпіталізація (188) Донбас (22358) Риженко Сергій (65) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://censor.net/news/3213800/okkupanty_ispolzuyut_rejim_prekrascheniya_ognya_dlya_minirovaniya_mestnosti_na_donbasse_razvedka

Ну ниразу не нарушение перемирья, да зебобы ?
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14.08.2020 14:02 Відповісти
В четверг, 13 августа, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на противотанковой мине ТМ-62. Автомобиль разнесло на куски. Один боец погиб на месте. За жизнь второго борются врачи областной больницы имени Мечникова в Днепре.


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14.08.2020 14:03 Відповісти
Одужання воїну.
Ганьба зеленському.
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14.08.2020 14:05 Відповісти
Ганьба капітулянту, який здає країну під приводом ніби миру. Але гинуть не його, а чужі сини і дочки, чужі для нього хлопці. А воно гріє вже свою жирну дупу на дачі за рахунок платників податків, яку обіцяло віддати дітям. Для маскування здачі України набрав у свою команду нафталінових Кравчуків і Фокіних, які все життя тільки і здавали інтереси Неньки під різними приводами. І де ще беруться ті лохи, які готові знову за нього голосувати? Невже така дурна нація, невже ми пропали? Чи там є маніпуляції?
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14.08.2020 14:23 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй.
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14.08.2020 14:33 Відповісти
Одужання нашому військовому !
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14.08.2020 20:41 Відповісти
 
 