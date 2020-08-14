УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7869 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
19 078 131

Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад"

Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"А взагалі час уже ввічливим людям навести лад, звісно. Як вони вміють", - йдеться в повідомленні.

"Ввічливими людьми" називають озброєних людей без розпізнавальних знаків, іноді їх називають "зелені чоловічки". У лютому-березні 2014 року "ввічливі люди" несподівано з'явилися в українському Криму біля військових частин, адміністративних будівель. Там вони блокували і брали під свій контроль стратегічно важливі об'єкти. Так і починалася окупація Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квитки купувалися у Львові": російські пропагандисти приписали СБУ операцію із затримання найманців ПВК "Вагнера" ​​в Білорусі

Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі час уже ввічливим людям навести лад 01

Автор: 

Білорусь (7987) пропаганда (2830) росія (66465)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
В идеале, укро-польско-литовское миротворческое войско должно было бы войти в Беларусь для защиты населения от беспредела лукашистско-путинистского силовичья.
показати весь коментар
14.08.2020 14:04 Відповісти
+25
Когда ***** кеды по углам расставит все эти Скабеевы ,Поповы,Соловьёвы ,Симоняны начнут на перегонки его развенчивать ...
показати весь коментар
14.08.2020 14:05 Відповісти
+17
Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок" - Цензор.НЕТ 6034
показати весь коментар
14.08.2020 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Согласен. Но чувствую, что не будет никакого сопротивления. Будет настоящий аншлюс - буквально 2-3 дня и вся Беларусь ляжет. Потом за Казахстан возьмется. Интересно что будет. Думаю закусимся хорошо. Ваты здесь достаточно, но и повоевать казахи любят.
показати весь коментар
14.08.2020 15:11 Відповісти
Как эту бл... ещё носит земля???
показати весь коментар
14.08.2020 14:29 Відповісти
Наше быдло, которое так топит за усатую тварь с ней солидарно?
показати весь коментар
14.08.2020 14:30 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
14.08.2020 14:31 Відповісти
а вот уже и намёки от кацапсины фээсбэшной , мол , ежели сябры не узбагоитесь- свиноруSSкие могут затеять бурятьеубийственную вайну в Беларуси?
показати весь коментар
14.08.2020 14:33 Відповісти
Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад" - Цензор.НЕТ 2304- ихние результаты ....

http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf СВЕДЕНИЯ о результатах голосования 9 августа 2020 года

перепроверять будем !
показати весь коментар
14.08.2020 14:35 Відповісти
а шо оно решило что может своим словами воздух портить безнаказанно?
ее мнения кто-то спрашивал?
показати весь коментар
14.08.2020 14:39 Відповісти
А умеют они так себе. Там, где их никто не ожидает и считает братским народом, подло так, в спину, они могут (в Крыму). Уже через пару месяцев после того у них это получается намного хуже, когда иллюзии пропали (на Донбассе). После чего приходится срочно рассказывать, что ихтамнет.
показати весь коментар
14.08.2020 17:12 Відповісти
і шо цікаво... євреї різних національностей в фашистській фєдєрастії так чи іначі підтримують пукіна=фашиста... бо воно для них"свой чілавєк"..
показати весь коментар
14.08.2020 14:44 Відповісти
ты хоть в курсе шо фашизм и Рашка - как Путин и Муссолини? т.е. дебильное срав.нение
показати весь коментар
14.08.2020 19:21 Відповісти
для таких як ти=поцоватих дебілів багато чого в світі здається дивним.. а схожесть вибриків та "ідеології"пукіна з муссоліні ОЧЕВИДНА навіть дітям а може ти мариш що ашкєназі=пукін не може бути фашистом так і це ДУРНЯ - багато сіоністов= сєфардов-ашкєназі відверті фашисти... пс почитай словничок - побачиш багато цікавого
показати весь коментар
14.08.2020 20:05 Відповісти
поцоватый, если бы встанешь на 4 конечности, львом тебя это не сделает, даже если зарычишь. так и тут - если Путин хоть в фуражку Муссолини нарядится, Мужиком не станет все равно. и если на "жигу" наклеить звездочку, то Мерсом это говно не станет
показати весь коментар
14.08.2020 20:31 Відповісти
Один раз из-за того что украинцы были не готовы у них прошёл этот трюк, прям таких крутых ребят из них лепят.
показати весь коментар
14.08.2020 14:46 Відповісти
ВЕЖЛИВЫЕ ДАВНО ВАЛЯЮТСЯ ПОД ДАПом, В СИРИИ, ЛИВИИ И ДРУГИХ МЕСТАХ.
ОСТАВШИЕСЯ БЬЮТ БЕЛОРУСОВ И РОСИЯН.
показати весь коментар
14.08.2020 14:46 Відповісти
Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выраженью их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», - казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье - и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских
показати весь коментар
14.08.2020 16:00 Відповісти
Московити ввічливі люди? Що ви там купите. Самої дикої і фашистської нації, як вони, на землі ще не було. Навіть диназаври і ті знали норму.
показати весь коментар
14.08.2020 14:58 Відповісти
какой фошизм к Рашке?
ты реально итальянцев сравнил с красножёппым отребьем? совок видать
показати весь коментар
14.08.2020 20:01 Відповісти
сима пора тебе сбрить усы ! страшила !
показати весь коментар
14.08.2020 15:29 Відповісти
Арааааа,я тфаюмаму епааалл.
показати весь коментар
14.08.2020 15:30 Відповісти
В Беларуси,имеют право наводить порядок лише сябры.Не суй туда свой армянский шнобель
показати весь коментар
14.08.2020 15:35 Відповісти
що до "вірменського шнобеля" я не був би так впевнений...
показати весь коментар
14.08.2020 20:17 Відповісти
Жирное подх.йловное ***.ще! Позор армян...
показати весь коментар
14.08.2020 15:44 Відповісти
Запад,введите этой армянской твари такие санкции,что бы оно за пределы своего гадюшника нароссии выехать не смогло даже в Болгарию. Пусть нюхает запах родины. За поребриком от цивилизованных стран.
показати весь коментар
14.08.2020 17:10 Відповісти
У этой мрази бобрихи шея давно уже чешется по крепкой петле
показати весь коментар
14.08.2020 17:36 Відповісти
Готовся встречать "вежливых китайцев", они уже на старте.
показати весь коментар
14.08.2020 17:46 Відповісти
Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад" - Цензор.НЕТ 6194
показати весь коментар
14.08.2020 17:54 Відповісти
Ах сколько в Украине вежливого чернозема, будет еще больше.
показати весь коментар
14.08.2020 18:00 Відповісти
Хмизда бобровая почала передавати меседжі від хмизди моржовоі.
показати весь коментар
14.08.2020 20:16 Відповісти
собака лает и её поносит,с туалетной бумагой кризис...симаянцзы длинноносого происхождения засуетилась ноне,видать корыто от неё отодвинули,а бабло кончилось.
показати весь коментар
14.08.2020 20:59 Відповісти
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
показати весь коментар
14.08.2020 22:01 Відповісти
Всякая власть от Бога, и если Лука победил на выборах, а проигравшее меньшинство устроило такой тарарам, чтобы насильно его снять, добром это для Беларуси и белорусов не закончится - будет кровь и потеря территории. Другое дело - если результаты действительно фальсифицированы.
показати весь коментар
17.08.2020 20:27 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 