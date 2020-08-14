Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад"

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.

"А взагалі час уже ввічливим людям навести лад, звісно. Як вони вміють", - йдеться в повідомленні.

"Ввічливими людьми" називають озброєних людей без розпізнавальних знаків, іноді їх називають "зелені чоловічки". У лютому-березні 2014 року "ввічливі люди" несподівано з'явилися в українському Криму біля військових частин, адміністративних будівель. Там вони блокували і брали під свій контроль стратегічно важливі об'єкти. Так і починалася окупація Криму.

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