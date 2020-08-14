19 078 131
Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад"
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у Twitter.
"А взагалі час уже ввічливим людям навести лад, звісно. Як вони вміють", - йдеться в повідомленні.
"Ввічливими людьми" називають озброєних людей без розпізнавальних знаків, іноді їх називають "зелені чоловічки". У лютому-березні 2014 року "ввічливі люди" несподівано з'явилися в українському Криму біля військових частин, адміністративних будівель. Там вони блокували і брали під свій контроль стратегічно важливі об'єкти. Так і починалася окупація Криму.
Топ коментарі
+40 I Ka #397486
показати весь коментар14.08.2020 14:04 Відповісти Посилання
+25 Серый Вовк
показати весь коментар14.08.2020 14:05 Відповісти Посилання
+17 Рома Маестро
показати весь коментар14.08.2020 14:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf СВЕДЕНИЯ о результатах голосования 9 августа 2020 года
перепроверять будем !
ее мнения кто-то спрашивал?
ОСТАВШИЕСЯ БЬЮТ БЕЛОРУСОВ И РОСИЯН.
ты реально итальянцев сравнил с красножёппым отребьем? совок видать
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.