Усі підрозділи МВС із 22 по 25 серпня переходять на посилений варіант несення служби

Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що всі підрозділи відомства готові гарантувати публічну безпеку під час святкування Дня незалежності України і маршу ветеранів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Я хочу звернути увагу всіх керівників ЦОВВ, 24 серпня, у столиці та по всій країні планується святкування Дня Незалежності України. Такі масові заходи для нас не виклик, однак, ми маємо максимально зосередити свої зусилля, аби не допустити порушення правопорядку. З 22 по 25 серпня всі підрозділи МВС переходять на посилений варіант несення служби", - заявив Яровий.

За його словами, залучаються всі служби - поліція, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці.

"Керівники на місцях мають відзвітувати про стан підготовки та взяти на контроль проведення заходів. Обов’язково тримати комунікацію між всіма підрозділами та службами", - додав перший заступник міністра.

Крім того, керівники підрозділів мають звернути особливу увагу на захист особового складу від COVID-19.

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