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Усі підрозділи МВС із 22 по 25 серпня переходять на посилений варіант несення служби

Усі підрозділи МВС із 22 по 25 серпня переходять на посилений варіант несення служби

Перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що всі підрозділи відомства готові гарантувати публічну безпеку під час святкування Дня незалежності України і маршу ветеранів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Я хочу звернути увагу всіх керівників ЦОВВ, 24 серпня, у столиці та по всій країні планується святкування Дня Незалежності України. Такі масові заходи для нас не виклик, однак, ми маємо максимально зосередити свої зусилля, аби не допустити порушення правопорядку. З 22 по 25 серпня всі підрозділи МВС переходять на посилений варіант несення служби", - заявив Яровий.

За його словами, залучаються всі служби - поліція, рятувальники, прикордонники та нацгвардійці.

"Керівники на місцях мають відзвітувати про стан підготовки та взяти на контроль проведення заходів. Обов’язково тримати комунікацію між всіма підрозділами та службами", - додав перший заступник міністра.

Крім того, керівники підрозділів мають звернути особливу увагу на захист особового складу від COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били. ВIДЕО

Автор: 

День Незалежності (701) МВС (3519) Яровий (93)


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Топ коментарі
+7
А может проще бубочке одеть второй памперс? Шоб орлов Авакова не тревожить
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14.08.2020 14:06 Відповісти
+7
А шоу 95 кварталу на Хрещатику не буде як в тому році?
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14.08.2020 14:11 Відповісти
+6
тому немає військового параду.сцикотно,ЗЄ,да?
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14.08.2020 14:10 Відповісти
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А может проще бубочке одеть второй памперс? Шоб орлов Авакова не тревожить
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14.08.2020 14:06 Відповісти
тому немає військового параду.сцикотно,ЗЄ,да?
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14.08.2020 14:10 Відповісти
А шоу 95 кварталу на Хрещатику не буде як в тому році?
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14.08.2020 14:11 Відповісти
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14.08.2020 14:17 Відповісти
думаю ветераны все равно парадом пройдут ! хоть одной колонной...
а без кордебалета может и лучше будет...душевнее
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14.08.2020 14:17 Відповісти
Українці, невже серед українців не знайдеться кілька тисяч порядних, професійних, патріотичних? Невже серед нацменшин не набереться кілька сотень україноцентричних патріотів ? Які спільними зусиллями могли б очолити нашу державу? Які змогли б забезпечити всім в ній сущим вихід на рівень життя, характерний для 21-го століття високорозвинених країн?
Бо в Україні вже були очільники з командами нацменшин:
-"казли" при Януковичі,
-барани при Потрохові,
-нині чужинці. Просто чужинці, як за духом, так і діями, в яких паспортів - як в колоді карт. Ті чужинці, для яких Україна - козине молоко і бараняча вовна і кілограми "кролячого м'яса" ( за "Кроліками" Данильцем і Мойсєєнком)
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14.08.2020 14:41 Відповісти
Ссиця зелене лайно)))
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14.08.2020 14:17 Відповісти
интересно...у шушары... есть план праздничных мероприятий? (или то не для всех праздник? или на карантин все спихнут? )
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14.08.2020 14:19 Відповісти
Ну, как же без нарушения правопорядка в светлый День Независимости...
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14.08.2020 14:22 Відповісти
Так.В цьому Авак -мастак.
Усе-таки коронавірусний фонд-класна штука ! А ви дивіться "Шотамвбілорусів".

"Національна гвардія України придбала 58 спеціалізованих мікроавтобусів Ford Transit у компанії «Спец-Ком-Сервіс» за 104,4 млн грн.
Закупівля відбулась за переговорною процедурою "для потреб оборони".
При цьому «Мікроавтобус спеціалізований оперативний СКС-FT3» призначений для перевезення 13-ти військовослужбовців (включно з водієм), а також їх озброєння та спеціальних засобів для виконання завдань з охорони громадського порядку."
Усі підрозділи МВС із 22 по 25 серпня переходять на посилений варіант несення служби - Цензор.НЕТ 9891
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14.08.2020 17:09 Відповісти
дуже добре. в тому році на день незалежності на майдані якась дура, для зе, "репчик" заспівала, а в цьму році і цьго не буде.
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14.08.2020 19:13 Відповісти
Главное кино про террористов больше не снимайте.
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14.08.2020 19:33 Відповісти
 
 