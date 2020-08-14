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Новини Революція в Білорусі
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До стабілізації ситуації в Білорусі необачно говорити про візит туди Зеленського, - Кулеба

До стабілізації ситуації в Білорусі необачно говорити про візит туди Зеленського, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до стабілізації ситуації в Республіці Білорусь необачно говорити про візит туди президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав Кулеба в інтерв'ю "UA: Українське радіо" в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи знято з порядку денного візит президента Зеленського в Білорусь, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи. Зараз - головне завдання - з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством. Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є безперечним", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що Україна в цьому контексті має свою історію, наголосивши, що в кожній країні є своя специфіка, і очевидно, потрібно починати розмовляти і шукати вихід із ситуації, що склалася в Білорусі.

Як зазначив глава МЗС, Білорусь - не просто сусід, а партнер і країна, з народом якої Україну багато що пов'язує.

"І другий елемент: дуже серйозні роздуми зовнішньополітичного характеру, військового характеру. І ми маємо чітко пам'ятати відповіді на питання: що станеться з Білоруссю, якщо влада цієї держави максимально ослабне і опиниться в глухому куті. Тому ми підходимо принципово, але виважено до оцінки подій у Білорусі", - наголосив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів: Лукашенко - 80,1%

Автор: 

Білорусь (7987) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
А до кого туди їхать ?
Легітимного президента НЕМАЄ,
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14.08.2020 14:18 Відповісти
+9
Ого як кремлівському педофілу пику перекосило. І рука аж побіліла. Цікаво, в штани сцикнув?
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14.08.2020 14:30 Відповісти
+7
По фото видно что рука Пуйла аж сжалась. А была бы возможность, то Порошенко ее бы вообще свернул. Грехов у Пороха немало. Но то что он фиг сдал бы Украины сто пудов. Да и для истории Украины он сделал больше чем кто либо из попередників або задників.
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14.08.2020 14:45 Відповісти
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А до кого туди їхать ?
Легітимного президента НЕМАЄ,
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14.08.2020 14:18 Відповісти
Признать фашиста Лукашенко - значить можно смело оправдать Гитлера.
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14.08.2020 14:46 Відповісти
Как мудро рассуждает Кулеба! Какие кадры у нас работают в МИДе !
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14.08.2020 14:19 Відповісти
работают в МИДе разные люди, протоколы всякие пишут, ноты протеста (но шоб не разозлить ту сторону)

а внешнюю политику делает агент КГБ Ермак.
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14.08.2020 14:34 Відповісти
Та і взагалі. Ручкатись з Лукашенком ? Після всього заподіяного ним білорусам ?
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14.08.2020 14:19 Відповісти
До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда Зеленского, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3106
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14.08.2020 14:20 Відповісти
Ого як кремлівському педофілу пику перекосило. І рука аж побіліла. Цікаво, в штани сцикнув?
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14.08.2020 14:30 Відповісти
По фото видно что рука Пуйла аж сжалась. А была бы возможность, то Порошенко ее бы вообще свернул. Грехов у Пороха немало. Но то что он фиг сдал бы Украины сто пудов. Да и для истории Украины он сделал больше чем кто либо из попередників або задників.
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14.08.2020 14:45 Відповісти
Які ви бачите гріхи та й ще нж мало? Конкретно. Тільки те, що в компетенції європейського президента.
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14.08.2020 16:36 Відповісти
Дуже добре, що ви на США орієнтуєтеся на Порошенка, а не на Зе.
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14.08.2020 14:33 Відповісти
А він не з США.
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14.08.2020 14:36 Відповісти
А я написав "на США" Я знаю, що під проксі ховається російський триколор, якому деякі лайкнули
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14.08.2020 14:38 Відповісти
классная фотка !

Особенно взгляды ручкающихся.

Ты с какого момента стал порохоботом ?
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14.08.2020 14:35 Відповісти
Ого як змінився колір руки у ***** (до фіолетово-трупного). Порох добряче здавив йому руку. Кісточкі, мабуть, гарно у ***** хрумтіли, що аж піт на лобі виступив

До стабілізації ситуації в Білорусі необачно говорити про візит туди Зеленського, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7248
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14.08.2020 16:56 Відповісти
https://censor.net/user/354814 - Ксения, вам мудрости желаю...

вы должны были предвидеть фото путина с порошенко..
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Є така річ як етикет. Зеленський ***** теж руку тиснув.

І Маркель...
І Макрон...

І Юля....
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14.08.2020 14:32 Відповісти
Почти как насрать под дверь и позвонить попросить бумажку. Ну тоже этикет, не ходить же с засраной жопой. Хотя у Зеленой дизентерии она в и так засрана.
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14.08.2020 14:42 Відповісти
Я впевнена, що існують більш ніжні фото фуйла разом з зеленським.
Але чомусь їх приховують від суспільства.
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14.08.2020 14:32 Відповісти
https://censor.net/user/354814 - я тоже уверен что Зелю где то в московских банях в дупу трахнули и видео есть, НО мы не про него сейчас...

Этикет - матикет..
порошенко ручкался в то время, когда путин убивал украинцев..
Не мог нарушить этикет, не мог отказать Медведчуку, не мог прессануть ОПЗЖ, не мог...
Ссучившийся лицемер ваш порошенко...
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14.08.2020 14:38 Відповісти
Не міг. Бо українці в заручниках.
А їхати в Біларусь до Лукі після всіх його злочинів, це теж злочин.
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14.08.2020 14:40 Відповісти
Зелина мечта об беларуском "какая разница", дала трещину!
...но он поедет за опытом -- ему больше деваться некуда -- точнее, его больше некуда девать...
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14.08.2020 14:47 Відповісти
Не мог, потому что 70% экономики Украины в руках олигархов. И я уверен, что если бы он остался на второй срок, то он бы додавил олигархов. А Зеленский по приказу этих олигархов аж рвет и мечет чтобы Пороха задавить. Да только хрен ему и им на все рыло. Если бы сейчас были выборы, то у Пороха было бы минимум 50%, а у Зели 5%
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14.08.2020 14:52 Відповісти
справа в тому, що якщо Зе здійснить візит до Лукашенки в Білорусь, то він легітимізує його.
а чи правильно це ? ------ НІТ.
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14.08.2020 14:33 Відповісти
Если бы Гитлер выиграл войну, то судили бы Сталина. Страшно то, что только Литва сделала четкую заяву и осудила Лукашенко. А весь мир заглох как загнанные трусливые суки. Это и есть мировая безопасность и ООН и права человека, когда на их глазах просто уничтожают людей с цветами. Нет доверия не к ЕС не к ООН не Евросудам и т.д. То что произошло в Белоруссии вывернул мир наизнанку и показал все лица мировой системы. Страшно то, что нам всем показали кто мы есть и кто в мире хозяин. В то время как украинцы у посольства поддерживали братский народ, шавки Авакова сажали их в автозаки. Испугались брошенного яйца, а впору было кидать что-то более серьезнее. И наши менты вели себя как и Лукашенковские. Успокаивает одно, что лично я не позволю себя так бить. И это есть свобода души.
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14.08.2020 15:00 Відповісти
конечно опрометчиво! можно поехать в Беларусь к батьке, а попасть в Ростов к Путьке!)))
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14.08.2020 14:20 Відповісти
Вот так и заселялся хохлами ростов ))) пока украинцы продолжали тянуть на себе груз судьбы
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14.08.2020 16:50 Відповісти
Это да. Им и так хватает. А то там, вообще, пустырь останется.
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14.08.2020 14:21 Відповісти
Я извиняюсь что не по теме но люди так и остались на улице !
***
Зеленский:
- Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, получили новые квартиры ....

До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда Зеленского, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6284

Ага в доме нелегального застройщика да еще и квартиры были изъяты у законных владельцев которые заплатили за них деньги а так да получили !!!
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14.08.2020 14:22 Відповісти
от я ждал чего-то такого!!! ну не могло ж быть как положено...все с какой-то... хренью зеленой...
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Вувузела, в перекладі з зулуської, означає "робити шум".
От і наша ВувуЗела тільки шум робить, а ефекта позитивного немає.
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14.08.2020 14:52 Відповісти
Що то за х...ня стоїть по праву руку від Віталіка?
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14.08.2020 14:56 Відповісти
Похож на охранника Зеколомойского
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14.08.2020 15:32 Відповісти
Ааа, там и Ермак ныкается в середка охраны))
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14.08.2020 15:33 Відповісти
В Беларуси оъявили, никаких контактов зелебобиков с нелегитивной бывшей властью не будет.
С новым президентом, пожалуйста.
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14.08.2020 14:23 Відповісти
А надо бы поехать и посмотреть, что его ждёт осенью....
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14.08.2020 14:24 Відповісти
Пусть едет, может его тоже мусора обработают палками, а может, бог даст и изнасилуют.
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14.08.2020 14:25 Відповісти
Уявімо, що там залишиться Лукашенко. Так Зе спокійно буде з ним спілкуватися і заключати договори?
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14.08.2020 14:28 Відповісти
а чом би й ні ?
він сказав, що навіть з фуйлом переспить, щоб війну завершити ))
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14.08.2020 14:34 Відповісти
Тоді нормальні люди не повинні його далі обирати, а зебіли втрачають останні аргументи.
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14.08.2020 14:37 Відповісти
Наоборот. Зебилы же кипятком писают от луки. Это будет ими подаваться как аргумент за земразь.
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14.08.2020 14:42 Відповісти
https://twitter.com/sinnnetz Птичка Хохлушка - В Беларуси есть заказные провокации и люди, которых провокаторы подстрекали и подставили под газ и пули. А Майдана в Беларуси нет! Знакомьтесь - Мария Колесникова, шеф Тихановской и главкуратор протестов в Беларуси с пмж в Кельне !!!
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14.08.2020 14:29 Відповісти
Хорошо, пусть будет так как Вы пишите, хотя это не так! У людей не было даже прутика в руках. Были только цветы и шарики. Вопрос, как в 21 веке можно так жестоко бить детей, женщин, стариков и просто народ, который имеет полное право выйти и сказать свое мнение? Кто дал право ментам поганым так издеваться? Гитлер себе представить не мог такого. Их вели как фашисты в гетто евреев. А были бы крематории, то наверное туда бы прямиком вел людей Лукашенко.
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14.08.2020 14:37 Відповісти
блин.. та я не оспариваю , ведь у нас и у вас это все происходит по воле кацапов и под их чутким руководством!!! .. и исполнители тоже - кацапы !!! Лука просто тупая жертва обстоятельств т.к. не хочет ложится под кремль.. хотя он и ****** уже всех - но как ни странно - Лука последняя баррикада перед уничтожением кремля независимости РБ ..
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14.08.2020 14:45 Відповісти
та ясен пень... потом переляк яйцом выливать.. оно нам надо?
да и там пока... не до клоунов и шоу ...
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14.08.2020 14:31 Відповісти
Хочу посмотреть как Зеленский или кто-либо протянет руку Гитлеру. Даже фашисты так не издевались над народом и над евреями как Лукашенко. Тогда сразу станет ясно какая мировая справедливость и J 7 и ООН и Евросоюза и США.
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14.08.2020 14:33 Відповісти
До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда Зеленского, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9037
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14.08.2020 14:36 Відповісти
Ну у этих хоть лица злых шакалов, а у Бубочки полного дебила. Сидел бы и корчил бы свой фейс в квартале, там это было в тему.
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14.08.2020 15:04 Відповісти
. И мы должны четко держать в голове ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется за границей. Поэтому встреча " еще живых " президентов Зе и Лу состоится в Ростове у их друга Говнюковича", - подчеркнул Кулеба. https://censor.net/n3213816
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14.08.2020 14:43 Відповісти
Зеленский теряет хватку. Обычно ПОСЛЕ его визита в странах бедствия и катаклизмы, а в этот раз ДО.
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14.08.2020 14:54 Відповісти
Эта жалкая ничтожная породия в своей стране уже никому не нужна!!!!Еще ехать куда-то....
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14.08.2020 14:56 Відповісти
до-речі, непогана Ідея...міг би взяти з собою Жирного юзика з кварталу і лисого Кошового...щоб могли показати ОМОНівцям як "добувати" струм з протестуючих... , чи не так? 95-о кагальний все знає...
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14.08.2020 15:08 Відповісти
а как же инавгурация голови колгоспа на которую засобирался клоун?
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14.08.2020 16:10 Відповісти
Да почему нет? Это х-ло усатое его кумир ,он сам не раз это говори! Поехал бы поддержал дужка,обоср-егося.
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14.08.2020 16:19 Відповісти
Отвезти его туда и там оставить. Пусть вместе с лукой народ развлекают
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14.08.2020 16:48 Відповісти
 
 