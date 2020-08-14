До стабілізації ситуації в Білорусі необачно говорити про візит туди Зеленського, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до стабілізації ситуації в Республіці Білорусь необачно говорити про візит туди президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав Кулеба в інтерв'ю "UA: Українське радіо" в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи знято з порядку денного візит президента Зеленського в Білорусь, передає Цензор.НЕТ.

"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи. Зараз - головне завдання - з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством. Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є безперечним", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що Україна в цьому контексті має свою історію, наголосивши, що в кожній країні є своя специфіка, і очевидно, потрібно починати розмовляти і шукати вихід із ситуації, що склалася в Білорусі.

Як зазначив глава МЗС, Білорусь - не просто сусід, а партнер і країна, з народом якої Україну багато що пов'язує.

"І другий елемент: дуже серйозні роздуми зовнішньополітичного характеру, військового характеру. І ми маємо чітко пам'ятати відповіді на питання: що станеться з Білоруссю, якщо влада цієї держави максимально ослабне і опиниться в глухому куті. Тому ми підходимо принципово, але виважено до оцінки подій у Білорусі", - наголосив Кулеба.

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