До стабілізації ситуації в Білорусі необачно говорити про візит туди Зеленського, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до стабілізації ситуації в Республіці Білорусь необачно говорити про візит туди президента України Володимира Зеленського.
Про це сказав Кулеба в інтерв'ю "UA: Українське радіо" в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи знято з порядку денного візит президента Зеленського в Білорусь, передає Цензор.НЕТ.
"Поки ситуація в Білорусі не стабілізується, було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи. Зараз - головне завдання - з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством. Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен. І ми представляємо країну, в якій право на мирний протест є безперечним", - сказав Кулеба.
Міністр також додав, що Україна в цьому контексті має свою історію, наголосивши, що в кожній країні є своя специфіка, і очевидно, потрібно починати розмовляти і шукати вихід із ситуації, що склалася в Білорусі.
Як зазначив глава МЗС, Білорусь - не просто сусід, а партнер і країна, з народом якої Україну багато що пов'язує.
"І другий елемент: дуже серйозні роздуми зовнішньополітичного характеру, військового характеру. І ми маємо чітко пам'ятати відповіді на питання: що станеться з Білоруссю, якщо влада цієї держави максимально ослабне і опиниться в глухому куті. Тому ми підходимо принципово, але виважено до оцінки подій у Білорусі", - наголосив Кулеба.
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Легітимного президента НЕМАЄ,
а внешнюю политику делает агент КГБ Ермак.
Особенно взгляды ручкающихся.
Ты с какого момента стал порохоботом ?
вы должны были предвидеть фото путина с порошенко..
І Маркель...
І Макрон...
І Юля....
Але чомусь їх приховують від суспільства.
Этикет - матикет..
порошенко ручкался в то время, когда путин убивал украинцев..
Не мог нарушить этикет, не мог отказать Медведчуку, не мог прессануть ОПЗЖ, не мог...
Ссучившийся лицемер ваш порошенко...
А їхати в Біларусь до Лукі після всіх його злочинів, це теж злочин.
...но он поедет за опытом -- ему больше деваться некуда -- точнее, его больше некуда девать...
а чи правильно це ? ------ НІТ.
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Зеленский:
- Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, получили новые квартиры ....
Ага в доме нелегального застройщика да еще и квартиры были изъяты у законных владельцев которые заплатили за них деньги а так да получили !!!
От і наша ВувуЗела тільки шум робить, а ефекта позитивного немає.
С новым президентом, пожалуйста.
він сказав, що навіть з фуйлом переспить, щоб війну завершити ))
да и там пока... не до клоунов и шоу ...